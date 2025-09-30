OMRON Healthcare supera los 400 millones de monitores de presión arterial vendidos

(Información remitida por la empresa firmante)

- Reforzar el compromiso con la prevención cardiovascular y el control de la presión arterial en el hogar -

KIOTO, Japón, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., líder mundial en equipos médicos innovadores para la atención preventiva, anunció que las ventas acumuladas a nivel mundial de tensiómetros OMRON (BPMS) han superado los 400 millones de unidades. Este logro histórico subraya el compromiso a largo plazo de la compañía con la prolongación de la esperanza de vida saludable mediante el avance de la monitorización de la presión arterial en el hogar y la atención cardiovascular preventiva.

El viaje comenzó hace más de medio siglo, con el lanzamiento del primer BPM de la marca OMRON en 1973, cuando todas las mediciones de presión arterial se realizaban en centros médicos. Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, cualquier persona puede medirse la presión arterial de forma fácil y precisa en casa, y OMRON Healthcare ha seguido impulsando la evolución del control de la presión arterial para apoyar la atención médica preventiva, incluyendo iniciativas para detectar afecciones potencialmente mortales como la fibrilación auricular (FA) en una etapa temprana.

Con el inicio de una nueva etapa, los dispositivos líderes en la industria y las plataformas de salud digital de OMRON Healthcare siguen transformando el monitoreo diario en una herramienta poderosa para la protección de la salud global. Con distribución en más de 130 países y regiones de todo el mundo, OMRON Healthcare se compromete a garantizar el acceso a tensiómetros domésticos precisos y rentables en mercados emergentes donde los recursos para la atención médica preventiva siguen siendo limitados, trabajando para reducir las disparidades en salud al permitir la detección e intervención tempranas en las comunidades con mayor riesgo.

"Alcanzar los 400 millones de unidades vendidas es más que una cifra: representa la confianza que millones de personas depositan en OMRON Healthcare para apoyar su camino hacia una vida más larga y saludable", afirmó Ayumu Okada, director general y consejero delegado de OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. "La calidad y la precisión de los tensiómetros OMRON gozan de un amplio reconocimiento por parte de profesionales sanitarios de todo el mundo. Mantenemos nuestro compromiso con la visión de "Apuntar a CERO", con el objetivo de erradicar los eventos cerebrovasculares y cardiovasculares a nivel mundial mediante el desarrollo de tecnologías que conectan la vida diaria con la atención médica, empoderando a personas de todo el mundo para que tomen medidas preventivas. Seguiremos promoviendo productos, servicios e iniciativas educativas innovadoras para concienciar sobre los riesgos de la hipertensión, no solo para quienes ya han recibido el diagnóstico, sino también para quienes aún no son conscientes de su riesgo".

Innovación para la atención preventiva

Con más de 50 años de experiencia, OMRON Healthcare continúa avanzando en tecnología que transforma los monitores de presión arterial en dispositivos esenciales de atención preventiva, a través de innovaciones que incluyen:

- Monitoreo digital de la salud conectado: Los dispositivos con Bluetooth se integran con la aplicación OMRON connect™, lo que permite visualizar tendencias, compartir información con familiares y supervisar al médico.

- Detección con IA: La exclusiva tecnología Intellisense AFib™, aprobada por la FDA, permite el reconocimiento temprano de la fibrilación auricular durante el monitoreo rutinario.

- Medición integrada: El monitor Complete™ combina lecturas de presión arterial y ECG, que se pueden compartir fácilmente con los médicos a través de la aplicación OMRON connect™.

- Colaboraciones para monitoreo remoto: El negocio de Salud Digital de OMRON continúa expandiéndose con la adquisición de la nueva filial Luscii y colaboraciones estratégicas con empresas internacionales.

