Ondo Intelligent Portfolios se expande a Solana (3)

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras alcanzar más de 40 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL) en las primeras cuatro semanas, los siete Ondo Intelligent Portfolios ya están disponibles para los inversores que cumplan los requisitos, a través de monederos y aplicaciones de Solana

GREENWICH, Conn., 30 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Ondo Intelligent Portfolios, las carteras de inversión gestionadas profesionalmente y presentadas como tokens únicos en la cadena, ya están disponibles en Solana. Las siete carteras pueden ser accedidas por inversores elegibles (fuera de Estados Unidos) a través de las principales careteras y aplicaciones del ecosistema Solana.

Ondo Intelligent Portfolios democratiza el acceso a estrategias de inversión seleccionadas por profesionales, ofreciéndolas en cadena a prácticamente cualquier inversor apto que cuente con conexión a internet y una cartera digital. Desde su lanzamiento, estas carteras han superado los 40 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL) en Ethereum y BNB Chain, situándose entre los productos de carteras tokenizadas más grandes en la cadena de bloques. Con esta expansión a Solana, Ondo Intelligent Portfolios llega a una red en la que Ondo ya cuenta con más de 500 millones de dólares en TVL a través de activos tokenizados.

Actualmente hay siete carteras en funcionamiento, que abarcan la generación de ingresos, el crecimiento y la exposición temática, con más previstas:

BLKHIon: Ondo High Income, con el respaldo de BlackRock

BLKGRWon: Ondo High Growth, con el respaldo de BlackRock

BLKDIGon: Ondo Diversified Growth, con el respaldo de BlackRock

MAG7Xon: Cartera Ondo Magnificent 7 y criptomonedas

BRAINon: Cartera Ondo de líderes en IA

YLD5on: Cartera Ondo 5 Targeted Income TR

YLD8on: Cartera Ondo 8 Targeted Income TR

Tres de los siete se basan en estrategias de cartera desarrolladas por BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, para su uso por parte de Ondo. Los cuatro restantes son carteras en cadena diseñadas por Ondo, estructuradas en torno a algunas de las temáticas más seguidas del mercado, que van desde las grandes empresas tecnológicas y la inteligencia artificial hasta la generación de ingresos específicos.

Las acciones tokenizadas están cobrando impulso en Solana

Solana se ha convertido en uno de los espacios más importantes para las acciones tokenizadas, con más de 1,6 millones de direcciones que poseen este tipo de activos. En Solana, los inversores pueden operar con acciones y ETF tokenizados las 24 horas del día, a bajo coste y utilizando las mismas carteras y aplicaciones que ya emplean para el resto de sus actividades en la cadena.

Ondo figura entre los mayores emisores de activos del mundo real tokenizados en la red, con más de 500 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL) en Solana; además, Ondo Stocks ya ofrece a los inversores en Solana acceso a cientos de acciones y ETF estadounidenses tokenizados.

Cómo funciona: un token, una cartera

Cada Ondo Intelligent Portfolio combina múltiples activos en un único token en cadena. Todos los activos que lo componen son visibles, y la cartera se reequilibra de forma programática, de modo que los inversores no tienen que gestionar manualmente un conjunto de posiciones subyacentes. El resultado es una exposición diversificada a través de un solo token, que los inversores pueden mantener en sus carteras y transferir como cualquier otro activo tokenizado.

Por qué es importante: inversión de nivel institucional, abierta a más inversores

Las carteras diversificadas, elaboradas por gestores profesionales de asignación de activos, se han ofrecido tradicionalmente, en su mayor parte, a instituciones y a inversores que cuentan con gestores de patrimonio privado. El resto de las personas, en cambio, han tenido que ir componiendo su cartera pieza a pieza, a través de distintas cuentas y activos.

Ondo Intelligent Portfolios cambia esto. En Solana, cualquier inversor apto que cuente con una cartera digital puede ahora acceder a una estrategia de asignación de activos diseñada por profesionales a través de las aplicaciones que ya utiliza. Esto les proporciona una exposición diversificada, visibilidad total de cada activo en cartera y un rebalanceo que no requiere de su gestión.

Ondo Intelligent Portfolios se creó para poner estrategias de inversión seleccionadas por profesionales al alcance de cualquier inversor apto que cuente con una cartera digital; el hecho de contar con siete carteras activas y más de 40 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL) en solo cuatro semanas demuestra que eso es exactamente lo que buscan los inversores, afirmó John Hoffman, director gerente y responsable de carteras en Ondo Finance. La expansión a Solana pone este acceso a disposición de una de las bases de usuarios en cadena más activas, directamente dentro de las aplicaciones que ya utilizan a diario para operar, y hace que cada cartera sea componible en todo el ecosistema de Solana. Esta es una base sobre la que seguiremos construyendo, con más carteras por venir.

Los activos tokenizados son una de las categorías de más rápido crecimiento en Solana, y la demanda que estamos observando de acciones tokenizadas demuestra que los inversores desean tener exposición a activos del mundo real en la cadena en cadena, explicó Nick Ducoff, director general del segmento institucional en la Solana Foundation. Gracias a Ondo Intelligent Portfolios, los inversores pueden ir más allá de los activos individuales y mantener una cartera completa en un solo token. Ese es el siguiente capítulo de la tokenización, y está ocurriendo en Solana.

Ondo tiene previsto seguir ampliando su oferta con carteras adicionales en la cadena (onchain) con el paso del tiempo. Para explorar las siete carteras ya disponibles y obtener más información, visite app.ondo.finance.

Acerca de Ondo Finance Ondo Finance es una plataforma basada en tecnología blockchain, centrada en la tokenización de activos del mundo real y en llevar productos financieros de calidad institucional a la cadena de bloques en cadena. Al tender un puente entre las finanzas tradicionales y la infraestructura descentralizada, Ondo busca hacer que los mercados de capitales sean más accesibles, transparentes y eficientes.

Acerca de Ondo Stocks Ondo Stocks (anteriormente conocida como Global Markets) es una plataforma de emisión y reembolso de acciones y ETF estadounidenses que cotizan en bolsa y han sido tokenizados. Permite a inversores elegibles fuera de los Estados Unidos obtener exposición económica a estos activos mediante la creación, transferencia y reembolso de tokens respaldados por valores. Cada token está totalmente respaldado por la acción o el ETF correspondiente (junto con efectivo en tránsito).

Acerca de BlackRock El propósito de BlackRock es ayudar a más personas a alcanzar el bienestar financiero. En nuestra calidad de fiduciarios de los inversores y como proveedor líder de tecnología financiera, ayudamos a millones de personas a crear ahorros que les sirvan a lo largo de toda su vida, haciendo que la inversión sea más sencilla y accesible. Para obtener más información sobre BlackRock, visite www.blackrock.com/corporate | Twitter: @blackrock | LinkedIn: www.linkedin.com/company/blackrock

Avisos legales

[*] Los activos tokenizados a los que se hace referencia en el presente documento —es decir, (i) las acciones tokenizadas, los ETF tokenizados y los ADR tokenizados, denominados actualmente Ondo Stocks (y anteriormente conocidos como acciones y ETF tokenizados de Ondo, o como tokens de Ondo Global Markets; en conjunto, los Ondo Stocks) y (ii) los tokens USDY (en conjunto, los tokens)— no han sido registrados conforme a la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada (la ley), ni conforme a la legislación sobre valores o instrumentos financieros de ninguna otra jurisdicción. Los tokens no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses, a menos que estén registrados conforme a la ley o que exista una exención de los requisitos de registro establecidos en la misma. En determinadas jurisdicciones, incluidas el Reino Unido, Suiza y Singapur, los Ondo Stocks y los tokens USDY se ofrecen y venden únicamente a inversores cualificados o clientes profesionales, según corresponda (o a sus equivalentes en dichas jurisdicciones). Asimismo, existen otras prohibiciones y restricciones aplicables en función de la jurisdicción. El emisor de los tokens no está registrado como sociedad de inversión conforme a la Ley de Sociedades de Inversión de los Estados Unidos de 1940, en su versión modificada, ni como Fondo de Inversión Alternativa o Institución de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios en el Espacio Económico Europeo (EEE), ni conforme a la legislación sobre valores o instrumentos financieros de ninguna otra jurisdicción.

Los Ondo Stocks brindan a sus titulares una exposición económica al valor de sus activos subyacentes, incluido el valor de los dividendos (tras deducir las retenciones fiscales aplicables). No obstante, los Ondo Stocks no son, en sí mismos, acciones, ETF ni ADR, y no otorgan a sus titulares el derecho a poseer o recibir los activos subyacentes correspondientes. Del mismo modo, los tokens USDY ofrecen a sus titulares una exposición económica a bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo; sin embargo, dichos tokens no constituyen, por sí mismos, bonos del Tesoro estadounidense ni otorgan a sus titulares el derecho a poseer o recibir tales bonos.

En el EEE/UE, un folleto base relativo a los tokens ha sido aprobado por la Autoridad del Mercado Financiero de Liechtenstein (FMA) y notificado, a petición del emisor, a determinados Estados miembros del EEE (los estados del EEE pertinentes), lo que permite que muchos de los activos de Ondo estén disponibles tanto para inversores profesionales como minoristas; no obstante, algunos activos de Ondo están reservados exclusivamente a inversores profesionales en el EEE/UE. El folleto se encuentra publicado en app.ondo.finance, en la página web correspondiente a cada token. La aprobación del folleto no debe interpretarse como un respaldo a los tokens. Los inversores residentes en la UE/EEE deben leer el folleto, así como las condiciones finales pertinentes y el documento de datos fundamentales (KID) de cada token, antes de invertir, a fin de comprender plenamente los posibles riesgos y beneficios asociados a su decisión de inversión. El presente aviso constituye una comunicación comercial y no un folleto.

Determinados valores de Ondo (denominados en los EAU valores digitales) han sido admitidos a negociación en Nest Exchange Limited, un sistema multilateral de negociación de activos digitales operado por Binance en el Abu Dhabi Global Market (ADGM) y autorizado por la Financial Services Regulatory Authority (FSRA). Dichos valores digitales están disponibles para su negociación por parte de aquellos inversores que reúnan los requisitos para tener una cuenta en Binance. La FSRA del ADGM no asume responsabilidad alguna por la revisión o verificación de los documentos relacionados con la admisión a negociación de dichos valores digitales en el ADGM. La FSRA no ha aprobado los documentos relativos a dicha admisión a negociación, ni ha tomado medidas para verificar la información en ellos contenida, por lo que no asume responsabilidad alguna al respecto. No se está realizando ninguna oferta de valores en el ADGM. Los posibles adquirentes de dichos valores digitales admitidos a negociación deben llevar a cabo su propia diligencia debida sobre los mismos.

En el Reino Unido, las comunicaciones aquí contenidas podrían considerarse una promoción financiera de conformidad con la Sección 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000). En caso de que así se determine, estas comunicaciones están destinadas exclusivamente a —y dirigidas a— profesionales de la inversión, tal como se definen en el artículo 19 de la Orden de 2005 sobre Servicios y Mercados Financieros (Promociones Financieras) —Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005, denominada FPO—, que cuenten con experiencia en la interacción con los activos Ondo Stocks y los tokens USDY; a empresas de alto patrimonio, según se definen en el artículo 49 de la FPO; y/o a cualquier otra persona a la que se permita legalmente recibir dicha comunicación. Toda persona que no se ajuste a estas categorías no está autorizada a actuar basándose en el contenido de estas comunicaciones, ni podrá fundamentar sus decisiones en dicho contenido. Ondo Global Markets (BVI) Limited no establecerá acuerdos con dichas personas en relación con los activos Ondo Stocks ni los tokens USDY como resultado de esta o cualquier otra comunicación.

Los tokens son emitidos por Ondo Global Markets (BVI) Limited, una sociedad mercantil de las Islas Vírgenes Británicas. Los tokens OUSG son emitidos por Ondo I LP, una sociedad en comandita (limited partnership) constituida en Delaware (Estados Unidos) (el fondo). Ondo Finance Inc., una sociedad anónima (corporation) constituida en Delaware (Estados Unidos), presta servicios de tokenización a Ondo Global Markets (BVI) Limited y, además, es titular de una participación en el capital de dicha entidad.

Las comunicaciones aquí contenidas están dirigidas exclusivamente a compradores que cumplan con los requisitos, o a partes con las que existan —o puedan existir— relaciones comerciales o integraciones técnicas en relación con los tokens. Nada de lo aquí expuesto constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de tokens. Asimismo, el contenido de este documento no constituye asesoramiento en materia de inversiones, legal, fiscal o financiera. La adquisición de tokens conlleva riesgos. El titular de los tokens puede sufrir pérdidas, incluida la pérdida total del importe pagado por su adquisición. El rendimiento pasado no constituye un indicador de resultados futuros. Los inversores son responsables de realizar sus propias investigaciones, verificaciones, comprobaciones o consultas para obtener asesoramiento profesional o en materia de inversiones.

Las comunicaciones aquí contenidas pueden incluir declaraciones prospectivas, que incluyen, entre otras, declaraciones relativas al desempeño financiero futuro, estrategias comerciales o expectativas sobre el crecimiento o desarrollo de Ondo Finance, Ondo Global Markets (BVI) Limited o cualquiera de sus respectivas entidades afiliadas (cada una de ellas, una Entidad Correspondiente). Dichas declaraciones se basan en las expectativas, estimaciones, proyecciones y convicciones actuales de la dirección, y están sujetas a diversos riesgos, incertidumbres y supuestos que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los previstos. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de términos como podría, podrá, debería, esperar, tener la intención de, planificar, anticipar, creer, estimar, predecir, potencial, continuar, o sus formas negativas, así como otras expresiones similares. Entre los factores que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los contemplados en las declaraciones prospectivas se incluyen, a título enunciativo pero no limitativo, los siguientes: factores económicos, competitivos, legales, gubernamentales y tecnológicos que afecten a las operaciones, mercados, productos, servicios o precios de cualquier Entidad Correspondiente. Ninguna Entidad Correspondiente asume obligación alguna de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o por cualquier otro motivo, salvo cuando así lo exija la ley.

Los emisores de tokens, sus entidades afiliadas, sus respectivos accionistas y miembros, así como sus respectivos directores, funcionarios, empleados, consultores, agentes y representantes (las Personas de Ondo), no respaldan —ni realizan declaración o garantía alguna (ya sea expresa o implícita, incluyendo, sin carácter limitativo, cualquier garantía de comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado o no infracción)— respecto a los productos, servicios o tecnologías de terceros a los que se hace referencia en el presente documento; asimismo, las Personas de Ondo no asumirán responsabilidad alguna en relación con el uso que cualquier persona haga de dichos productos, servicios o tecnologías de terceros.

Se aplican términos y restricciones adicionales. Consulte docs.ondo.finance/legal/terms-of-service, docs.ondo.finance/ondo-stocks, ondo.finance/stocks, app.ondo.finance y (según corresponda) los documentos de la oferta de tokens para obtener más detalles.

BlackRock Fund Advisors (BlackRock) no actúa como asesor de inversiones, subasesor, gestor de carteras, gestor, patrocinador, promotor, suscriptor, comercializador o distribuidor de las Onchain Portfolios (carteras en cadena) ni de los tokens; asimismo, no gestiona dichas Onchain Portfolios ni ejerce discrecionalidad alguna sobre ellas. El papel de BlackRock se limita exclusivamente a proporcionar una o más estrategias de cartera modelo no discrecionales (Estrategias de Cartera) a Ondo Global Markets (BVI) Limited (Ondo), basándose en las especificaciones que Ondo ha facilitado a BlackRock. BlackRock no selecciona, respalda ni recomienda ninguna Onchain Portfolio ni los activos que estas contengan, ni toma decisiones de inversión al respecto; además, una Onchain Portfolio puede diferir de la Estrategia de Cartera correspondiente por diversos motivos. BlackRock no tiene la obligación de actualizar las Estrategias de Cartera tras su entrega inicial a Ondo, salvo en circunstancias muy limitadas. Depende de Ondo decidir si las Onchain Portfolios relacionadas se actualizan de forma análoga. Por consiguiente, es posible que las Onchain Portfolios no reflejen cambios en el mercado u otros acontecimientos, ni se actualicen en consonancia con las Estrategias de Cartera. BlackRock no mantiene ninguna relación —ya sea de asesoramiento de inversiones, gestión de inversiones, fiduciaria, de cliente o de otro tipo— con los inversores o posibles inversores en los tokens o en las Onchain Portfolios, ni tiene responsabilidades u obligaciones hacia ellos. Las Estrategias de Cartera no han sido diseñadas para adaptarse a un inversor en particular y no tienen en cuenta las necesidades, objetivos o tolerancia al riesgo individuales de ningún inversor o posible inversor. BlackRock no ha elaborado ni aprobado este documento ni ningún otro material de oferta o comercialización, y no asume responsabilidad alguna por la tokenización, emisión, distribución, custodia u operativa de los tokens o de las Onchain Portfolios. BlackRock no realiza ninguna oferta de venta ni solicita ofertas de compra de valores. La inversión en los tokens conlleva riesgos, incluida la posible pérdida del capital invertido; asimismo, la rentabilidad pasada no constituye un indicador de resultados futuros.

Los inversores no poseen derechos, títulos, intereses ni reclamaciones sobre ninguno de los fondos o valores subyacentes a cualquier Cartera Onchain (los Fondos Subyacentes), ni tienen derecho a interponer acciones contra los gestores de dichos Fondos Subyacentes. Asimismo, BlackRock y Ondo no ofrecen, comercializan ni distribuyen estos Fondos Subyacentes a los inversores, ya sea de forma directa o indirecta a través de los tokens o de las Carteras Onchain. Los tokens constituyen valores independientes y distintos, emitidos por Ondo, y no representan ningún tipo de participación en los Fondos Subyacentes.

Las Estrategias de Cartera incluirán fondos patrocinados y gestionados por BlackRock y sus entidades afiliadas, los cuales abonarán comisiones a BlackRock y a dichas entidades por la prestación de servicios de gestión, administración u otros servicios. Por consiguiente, BlackRock tiene un posible conflicto de intereses en relación con la provisión de las Estrategias de Cartera, dado que la inversión en tales fondos por parte de la Cartera Onchain (Onchain Portfolio) incrementará la remuneración que perciben BlackRock y sus entidades afiliadas. BlackRock tiene un incentivo para ofrecer una Estrategia de Cartera que incluya fondos que generen mayores niveles de remuneración para BlackRock y sus entidades afiliadas.

Se puede obtener información adicional sobre BlackRock, incluido su formulario ADV, a través del sitio web Investment Adviser Public Disclosure de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission), en https://adviserinfo.sec.gov.

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