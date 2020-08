One Drop anuncia una financiación de casi 100 millones de dólares por Bayer (2)

One Drop [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2893874-1&h=534539534&u=...] resideña lo posible aprovechando la capacidad de la ciencia clínica, la ciencia conductual y la IA avanzada para transformar la vida de personas con condiciones crónicas en todo el mundo. Basada en la evidencia y efectiva clínicamente, la plataforma de salud digital de One Drop ofrece planes de asesoramiento y transformación de la salud personalizados que promueven cambios hacia una conducta positiva e impulsan resultados para todas las personas, mientras reducen los costes para sus aseguradores, empleadores y proveedores de salud. Los productos y servicios de One Drop pueden adquirirse en la reconocida app de One Drop (iOS y Android) y en https://onedrop.today [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2893874-1&h=4287422309&u...], Walmart [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2893874-1&h=1952415132&u...], Amazon [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2893874-1&h=2275753347&u...], BestBuy [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2893874-1&h=3634628210&u...], la Apple Store [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2893874-1&h=2403129873&u...] y CVS.

Para más información sobre cómo ayudar a su organización a reducir el coste del cuidado, contacte con results@onedrop.today[mailto:results@onedrop.today].

Acerca de Bayer

Bayer es una empresa global con competencias principales en los campos de las ciencias de la vida de la salud y la nutrición. Sus productos y servicios están diseñados para beneficiar a personas apoyando los esfuerzos por superar los grandes retos que supone una población global cada vez más numerosa y envejecida. Al mismo tiempo, el Grupo busca aumentar su capacidad de ganancia y crear valor mediante la innovación y crecimiento. Bayer se compromete con los principios de desarrollo sostenible y la marca Bayer supone confianza, fiabilidad y calidad en todo el mundo. En el año 2019, el Grupo empleó en torno a 104.000 personas y tuvo unas ventas de 43.500 millones de euros. Los gastos de capital ascendieron a 2,9 billones de euros y los gastos de I+D ascendieron a 5,3 billones de euros. Para más información, visite www.bayer.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2893874-1&h=2717044385&u...]

Más información en www.pharma.bayer.com

