(Información remitida por la empresa firmante)

- OneLayer lanza el programa de socios Sentry para extender la Zero Trust a las redes celulares privadas

- El programa certifica a los principales integradores de seguridad y redes inalámbricas privadas para ofrecer seguridad de acceso a la red Zero Trust, incorporación automatizada de dispositivos y servicios gestionados a gran escala

BOSTON, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- OneLayer, líder en gestión de activos LTE/5G privados y seguridad Zero Trust, anunció hoy el lanzamiento del Programa de Socios Sentry, una iniciativa formal de canal que certifica a integradores especializados en redes inalámbricas privadas y seguridad para ofrecer seguridad de acceso a la red Zero Trust, incorporación automatizada de dispositivos y servicios gestionados a clientes empresariales. Entre los socios fundadores de Sentry se encuentran Burns & McDonnell, DFND Security, Future Technologies Ventures (FTV), Heddian, Industrial Networking Solutions (INS), Logicalis, MCA, STEP CG y WWT, empresas con amplia experiencia en la integración de infraestructura inalámbrica privada y sistemas de seguridad empresarial.

Las empresas que utilizan redes LTE y 5G privadas, así como aquellas que operan en entornos APN privados con múltiples operadores, se enfrentan a desafíos de visibilidad y seguridad de dispositivos que las herramientas de TI tradicionales no están diseñadas para resolver. Los socios certificados por Sentry están preparados para ofrecer seguridad de acceso a la red Zero Trust, aprovisionamiento automatizado de SIM para reducir los costes de implementación y visibilidad consolidada de todas las implementaciones de operadores desde una única plataforma de gestión.

Los clientes de APN celular han tenido dificultades para identificar y proteger los dispositivos utilizados en múltiples operadores, afirmó Tyler Larkin, director general de Soluciones de Redes Celulares de MCA. La plataforma de OneLayer proporciona una visión integral para supervisar y aplicar políticas de forma universal.

Los socios de Sentry reciben una estructura comercial diseñada para respaldar tanto la captación de clientes como la retención a largo plazo. Entre los beneficios se incluyen el acceso gratuito a OneLayer Scout para estudios de emplazamiento previos a la implementación e inventarios de dispositivos, fondos para el desarrollo de mercado, incentivos SPIF y márgenes de registro de acuerdos. El programa también ofrece certificaciones técnicas y de ventas para los socios que han invertido en desarrollar competencias en la venta e implementación de soluciones OneLayer. OneLayer es interoperable con una amplia gama de proveedores de ecosistemas celulares privados, incluidos Ericsson, Nokia, Cisco, HPE Athonet, Druid, Celona, Digi, Palo Alto Networks, Fortinet, ServiceNow y otros.

Las redes de servicios públicos son infraestructura de comunicaciones crítica, y la visibilidad y la seguridad de los dispositivos en estos entornos son cruciales, comentó Joe Walsh, consejero delegado de Heddian. OneLayer ofrece a las empresas de servicios públicos el control y la información que necesitan para gestionar y proteger cada dispositivo en sus redes privadas y APN de operadores, y el Programa Sentry nos proporciona la estructura necesaria para ofrecerlo a gran escala.

Las empresas están implementando redes celulares privadas a una escala sin precedentes, y los socios que respaldan estas implementaciones determinan si dichas redes son seguras, visibles y operativamente sólidas, declaró Dave Mor, consejero delegado de OneLayer. El Programa Sentry es nuestro compromiso de proporcionar a estos socios las herramientas, la rentabilidad y la certificación que necesitan para desarrollar prácticas de alto valor en torno a la seguridad celular privada.

Burns & McDonnell ha estado trabajando activamente en uno de los desafíos más complejos, aunque a menudo invisibles, de la implementación de una red celular privada: el aprovisionamiento de baja intervención, indicó Daniel Bayouth, PE, director de Redes y Conectividad Inalámbrica de Burns & McDonnell. OneLayer desempeñará un papel fundamental; la colaboración ha sido fantástica.

El sector de las redes celulares privadas avanza a pasos agigantados, y nuestros clientes necesitan soluciones que combinen conectividad con seguridad y control operativo, destacó Bob Olwig, vicepresidente ejecutivo de Alianzas con Socios Globales de World Wide Technology. El programa Sentry nos ofrece una vía estructurada para desarrollar y escalar esta capacidad para nuestros clientes.

Las implementaciones de redes celulares privadas y APN de operadores son cada vez más importantes para el funcionamiento de nuestros clientes empresariales; sin embargo, la visibilidad y la seguridad en estos entornos siguen siendo una carencia persistente, comentó Christopher Mahar, consejero delegado de CID Group. OneLayer resuelve esta deficiencia de una manera que se ajusta directamente a las necesidades de nuestros clientes, y el Programa Sentry nos proporciona una vía clara y respaldada para ofrecerlo.

Las implementaciones de redes celulares privadas son cada vez más complejas, y nuestros clientes esperan que ofrezcamos seguridad y visibilidad junto con la conectividad, explicó Peter Cappiello, consejero delegado de Future Technologies Venture. OneLayer es una extensión natural de lo que ya ofrecemos al mercado, lo que fortalece nuestra capacidad para proporcionar soluciones integrales y fiables.

A medida que las redes celulares privadas se integran en implementaciones empresariales complejas y a gran escala, las exigencias han cambiado. La conectividad es fundamental; la seguridad y la visibilidad de los dispositivos deben ser nativas de la red, señaló Ed Walton, consejero delegado de STEP CG. OneLayer cumple con este estándar, y el Programa Sentry nos permite implementarlo en cualquier entorno de cliente.

Liderazgo del programa

El programa de canal de OneLayer está liderado por Trevor Failor, director de Alianzas Estratégicas, un veterano de la ciberseguridad con amplia experiencia en la comercialización de soluciones de seguridad empresarial. El liderazgo técnico del programa corre a cargo de Ray Clounch, director técnico de Canal, cuya experiencia abarca la arquitectura y el despliegue de redes inalámbricas privadas a gran escala.

Únase al programa

Los integradores de redes inalámbricas privadas y seguridad interesados en unirse al Programa de Socios de Sentry pueden presentar su solicitud en www.onelayer.com/partners/

Acerca de OneLayer

OneLayer proporciona gestión avanzada de activos, inteligencia operativa y seguridad Zero Trust para redes privadas LTE/5G y APN privadas. Su tecnología permite a las empresas gestionar y proteger dispositivos conectados a redes celulares tanto en entornos privados como de operadores, sin necesidad de conocimientos especializados en redes celulares. Para obtener más información, visite la página web www.onelayer.com.

Contacto para mediosMor Ben-Horinmor.ben.horin@onelayer.com

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