Ontario impulsa la innovación en ciencias de la vida en las instalaciones de Piramal Pharma en Aurora

(Información remitida por la empresa firmante)

- Ontario aporta una inversión de 1,7 millones de dólares para impulsar la innovación en ciencias de la vida en las instalaciones de Piramal Pharma en Aurora

Piramal Pharma Solutions está invirtiendo más de 5,3 millones de dólares en sus instalaciones de sustancias farmacológicas de Aurora para modernizar la infraestructura del centro.

Mediante su inversión a través del Fondo de Expansión de Ciencias de la Vida (Life Sciences Scale-Up Fund), el gobierno de Ontario apoya la innovación sanitaria y refuerza la posición de liderazgo de la provincia en el sector de las ciencias de la vida.

Este proyecto creará 12 nuevos empleos y protegerá 183 puestos de trabajo existentes, lo que abrirá nuevas oportunidades de mercado y fortalecerá la competitividad del sector.

BOMBAY, India, 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions ("PPS"), una organización líder mundial de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) y parte de Piramal Pharma Ltd. ("PPL") (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), anunció hoy que su planta de principios activos farmacéuticos en Aurora (Canadá) ha recibido una inversión de 1.753.620 dólares por parte del gobierno de Ontario a través del Fondo de Expansión de Ciencias de la Vida (LSSUF, por sus siglas en inglés); esto permitirá a PPS modernizar la infraestructura de la planta y comercializar en nuevos mercados tecnologías sanitarias fabricadas en Ontario.

Gracias al apoyo del gobierno de Ontario, Piramal Pharma está invirtiendo 5.314.000 dólares para modernizar la infraestructura de sus instalaciones en Aurora, fortaleciendo así la fabricación farmacéutica de Ontario e impulsando la producción nacional de principios activos farmacéuticos (API). Este proyecto potenciará la investigación y el desarrollo (I+D) y la producción clínica de API, garantizará la disponibilidad comercial de sustancias farmacológicas críticas y respaldará una industria de ciencias de la vida resiliente y competitiva a nivel mundial en Ontario. La inversión creará 12 nuevos empleos y protegerá 183 puestos de trabajo existentes.

"Agradecemos al Gobierno de Ontario y a la diputada Dawn Gallagher Murphy su apoyo a esta importante inversión en nuestras instalaciones de Aurora", declaró Peter DeYoung, consejero delegado de Piramal Global Pharma. "Esta financiación permitirá a Piramal Pharma Solutions modernizar la infraestructura de nuestras instalaciones, fortalecer nuestras capacidades de fabricación y mejorar nuestra capacidad para atender a pacientes y clientes de todo el mundo. Además de impulsar el crecimiento empresarial, esta inversión contribuirá a avanzar en proyectos centrados en la sostenibilidad, la eficiencia operativa y la modernización de nuestras instalaciones, reforzando así nuestro compromiso con una fabricación responsable y la gestión ambiental".

"A través del Fondo de Expansión de Ciencias de la Vida, nuestro gobierno garantiza que las empresas de Ontario estén preparadas para desarrollar, comercializar e implementar nuevas tecnologías en todo el sistema de salud", afirmó Dawn Gallagher Murphy, diputada provincial por Newmarket—Aurora. "Gracias a esta inversión, Piramal estará en condiciones de transformar sus ideas más recientes en soluciones listas para el mercado, generando al mismo tiempo empleos bien remunerados y reforzando la posición de Ontario como un centro mundial de biofabricación y ciencias de la vida".

El fondo LSSUF, dotado con 24 millones de dólares y lanzado inicialmente en 2024, opera en coordinación con la Vía de Innovación en Salud del gobierno para impulsar los objetivos de la Fase 2 de la Estrategia de Ciencias de la Vida de Ontario y consolidar la posición de la provincia como líder mundial en innovación sanitaria. Aprovechando el éxito inicial del fondo, el presupuesto de Ontario para 2026 destinó una inversión adicional de 24 millones de dólares para apoyar a empresas de la provincia cuya labor acelerará la adopción de tecnologías innovadoras en el sistema de salud y respaldará la visión más amplia de Ontario de ofrecer una atención conectada y cómoda, más cerca del hogar.

"El sector de las ciencias de la vida de Ontario desempeña un papel fundamental en el apoyo al descubrimiento y desarrollo de medicamentos y tecnologías innovadores; por ello, nuestro gobierno se enorgullece de apoyar a las empresas locales a medida que llevan sus productos fabricados en Ontario al siguiente nivel", explicó Vic Fedeli, ministro de Desarrollo Económico, Creación de Empleo y Comercio. "Al invertir en Piramal a través del Fondo de Expansión de Ciencias de la Vida, estamos ampliando la capacidad interna de nuestra provincia y consolidando aún más a Ontario como una jurisdicción líder en inversiones en ciencias de la vida para las generaciones venideras".

Al invertir en las instalaciones de Aurora, el gobierno de Ontario refuerza el liderazgo de la provincia en el sector de las ciencias de la vida y ayuda a PPS a hacer llegar tecnologías de última generación a pacientes de todo el mundo.

Acerca de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) es una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) que ofrece soluciones integrales de desarrollo y fabricación a lo largo de todo el ciclo de vida del fármaco. Atendemos a nuestros clientes a través de una red de instalaciones integrada a nivel mundial en Norteamérica, Europa y Asia. Esto nos permite ofrecer una gama completa de servicios que incluye soluciones para el descubrimiento de fármacos, servicios de desarrollo de procesos y farmacéutico, suministro para ensayos clínicos, así como el suministro comercial de principios activos farmacéuticos (API) y formas farmacéuticas terminadas. También ofrecemos servicios especializados, tales como el desarrollo y la fabricación de API de alta potencia, conjugados anticuerpo-fármaco, procesos estériles de llenado y acabado, productos y servicios de péptidos, y medicamentos orales sólidos de alta potencia. Asimismo, PPS ofrece servicios de desarrollo y fabricación de productos biológicos -incluidas vacunas y terapias génicas-, gracias a Yapan Bio Private Limited, filial de Piramal Pharma Limited.

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Acerca de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17 instalaciones globales de desarrollo y fabricación y una red de distribución mundial presente en más de 100 países. PPL abarca Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), una división de medicamentos genéricos hospitalarios complejos; y el negocio de Piramal Consumer Healthcare, dedicado a la comercialización de productos de consumo y bienestar de venta libre. Asimismo, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited -una empresa conjunta entre Abbvie y PPL-, se ha consolidado como uno de los líderes del mercado farmacéutico indio en el área terapéutica de la oftalmología.

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