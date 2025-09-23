(Información remitida por la empresa firmante)

-Los operadores móviles de Reino Unido lanzan API de verificación de edad y antifraude a través de la iniciativa GSMA Open Gateway

BT and EE, CK Hutchison Group Telecom, Virgin Media O2, y Vodafone Group colaboran para proporcionar a los desarrolladores potentes herramientas de protección del consumidor y verificación de identidad.

LONDRES, 23 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- BT and EE, CK Hutchison Group Telecom, Virgin Media O2, y Vodafone Group anunciaron hoy el lanzamiento comercial de nuevas tecnologías de red en Reino Unido que ayudarán a las plataformas en línea a verificar la edad de los clientes y combatir el fraude digital.

Las interfaces programables de aplicación (API) estandarizadas por CAMARA, implementadas a través de la iniciativa GSMA Open Gateway, ofrecerán a los desarrolladores herramientas sencillas y seguras para proteger a los consumidores y cumplir con las nuevas leyes de seguridad del Reino Unido.

El lanzamiento se produce apenas unas semanas después de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad en Línea en el Reino Unido, que exige la verificación de edad en las plataformas que alojan contenido generado por los usuarios. Según la Asociación de Proveedores de Verificación de Edad, los consumidores del Reino Unido se someten a cinco millones de verificaciones de edad adicionales cada día gracias a la nueva ley, lo que pone de relieve la apremiante necesidad de una verificación escalable y sin complicaciones.

En su intervención en los API Days London, BT and EE, Virgin Media O2 y Vodafone Group presentaron el lanzamiento de las API de verificación de edad y de conocimiento del cliente (KYC) estandarizadas por CAMARA para desarrolladores, junto con una API de coincidencia KYC mejorada, con capacidades de lógica difusa, que se lanzará antes de que finalice el año.

La colaboración aborda dos desafíos apremiantes en el panorama digital del Reino Unido: la necesidad de una verificación de edad robusta tras las nuevas leyes de protección legal y la creciente amenaza del fraude en línea.

Los ciudadanos del Reino Unido perdieron 11.400 millones de libras esterlinas debido a estafas el año pasado, según el último informe "El Estado de las Estafas en el Reino Unido" de la Global Anti-Scam Alliance (GASA). A nivel mundial, GASA estima que los delincuentes estafaron a sus víctimas más de un billón de dólares el año pasado, lo que subraya la necesidad de que la industria móvil colabore con la banca y los comercios en línea a través de iniciativas tecnológicas estandarizadas globales para abordar este problema.

Las empresas tecnológicas se están asociando con operadores de Reino Unido para comercializar estas API, conectándolas con sitios de entretenimiento y comercio en línea para implementar capacidades de verificación de edad y protección de identidad.

Jersey Telecom (JT Group) y TMT.ID ya trabajan con operadores del Reino Unido para procesar cientos de miles de llamadas a la API de red al mes y dar soporte a una amplia gama de servicios, desde la verificación de edad para plataformas de redes sociales hasta experiencias de registro e inicio de sesión en aplicaciones más fluidas y seguras.

