Operation Dragon: Informe de la Wildlife Justice Commission

- Operation Dragon: Se muestran nuevas evidencias de la escala de corrupción en el comercio ilegal de tortugas y galápagos en el Sureste de Asia, según un informe de la Wildlife Justice Commission

La Wildlife Justice Commission [http://www.wildlifejustice.org ] (WJC) ha publicado hoy, justo antes de la celebración del Día Contra la Corrupción, el informe titulado Operation Dragon: Revealing new evidence of the scale of corruption and trafficking in the turtle and tortoise trade (1), en el que se detalla la Operation Dragon, una investigación llevada a cabo en un periodo de 2 años (2016-2018) acerca del comercio ilegal de miles de millones de dólares de especies reptiles en peligro del Sur y Sudeste de Asia y la escala de corrupción que permite este delito con la fauna.

Durante la Operation Dragon, la WJC trabajó junto a la Wildlife Crime Control Bureau [http://wccb.gov.in ] (WCCB) de la India, el Department of Wildlife and National Parks Peninsular Malaysia [http://wildlife.gov.my/index.php/en ] (PERHILITAN) y con el INTERPOL Environmental Crime Program [https://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Environmental-crime ]. Esta colaboración ha conseguido un rendimiento con resultados concretos en la base: se han desmantelado ocho redes de tráfico de fauna, con 30 detenciones realizadas, encarcelándose a cinco traficantes, mientras que hay otros sospechosos que esperan el juicio. Se han apresado más de 6.000 reptiles vivos, que abarcan especies entre vulnerables y en peligro critico, gracias a las autoridades que luchan contra el comercio ilegal de mascotas.

"La cantidad destacada de pruebas recopiladas por medio de las investigaciones llevadas a cabo y el análisis destacado de la inteligencia realizado por la WJC ha proporcionado un conocimiento en profundidad de los papeles individuales y de las dinámicas en red, permitiendo a las agencias de cumplimentación de la ley dirigirse a los traficantes de alto nivel, que son los que más se benefician con estos delitos", explicó Sarah Stoner, responsable de investigaciones senior de la WJC.

La Operation Dragon ilustra la escala y coordinación de la corrupción que facilita el comercio ilegal de las tortugas de agua dulce y galápagos de la región. Los análisis meticulosos de la inteligencia han revelado su consistencia en relación a permitir el tráfico por medio de la corrupción organizada de los responsables en los aeropuertos y centros de transporte. Estos 'escenarios ' (tal y como los nombran los propios traficantes) permiten el envío de grandes cantidades de stock, minimizando los riesgos de detección para las redes.

A los investigadores de la WJC se les ofrecieron más de 20.400 tortugas de agua dulce y galápagos de 16 especies diferentes listadas en los apéndices U y II de CITES, incluyendo los animales en peligro crítico, durante el transcurso de la operación. La WJC logró recolectar una información de precio completa: basándose en las propias listas de precio de los traficantes, el valor al por mayor de los animales documentados y ofrecidos es de más de 3 millones de dólares estadounidenses. El valor al por menor podría considerarse que es superior. Esta cifra se basa en los precios actuales de varios puntos de datos diferentes en varios países y en un periodo de tiempo más largo (2).

"Nuestros equipos han notado además un aumento en el tráfico de Tortugas de agua dulce de alto valor y poco vistas. Teniendo en cuenta su categoría de población vulnerable, existe una preocupación en relación a cualquier eliminación de la fauna, ya que tendrá un impacto destacado en su capacidad de recuperación", añadió Stoner.

La Wildlife Justice Commission [http://www.wildlifejustice.org ] (WJC) realiza operaciones a nivel mundial con el objetivo de interrumpir y ayudar a desmantelar las redes delictivas nacionales organizadas en fauna, madera y pesca. Hacemos esto al recopilar evidencias y convertirlas en algo contable.

Notas para los redactores:

1) El informe completo está disponible en la página web de la WJC, http://www.wildlifejustice.org 2) Como muestra, una tortuga negra moteada puede comprarse en La India por 22 dólares estadounidenses, venderse en Malasia por 140 dólares estadounidenses o en Hong Kong a un precio de entre 300 y 400 dólares estadounidenses al por menor. A nivel de por mayor, un gran lote de tortugas negras moteadas se puede comprar por 55 dólares la unidad, que es el valor estimado del comercio ilegal documentado por la WJC, basado en buena parte en el valor al por mayor de estos animales y no en el valor al por menor, que posiblemente sea bastante superior.

