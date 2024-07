Orisha estará presente en la Paris Retail Week con sus nuevas soluciones de moda y comercio unificado con funciones de R

(Información remitida por la empresa firmante)

Orisha, con su unidad de negocio Retail Chains, tiene la ambición de fortalecer aún más su posición en el mercado para convertirse en el líder europeo en el ámbito de soluciones de comercio unificado SaaS.

El grupo ofrece un amplio portfolio de soluciones de comercio unificado SaaS hoy respaldado por cerca de 500 profesionales en la unidad de negocio Retail Chains (de un total de 1.800) con oficinas en 5 países, que atienden a clientes con presencia en más de 55 países.

En 2024, prevé alcanzar unos ingresos anuales totales de más de 70 millones de euros en este segmento, respaldados hoy principalmente por la actividad de la unidad de negocio Retail Chains de Orisha.

PARÍS, 30 de julio de 2024 /PRNewswire/ --Orisha estará presente en la Paris Retail Week de septiembre para la presentación oficial al mercado de su nuevo portfolio de soluciones de comercio unificado SaaS que reúne lo mejor de las ofertas de productos de Fastmag, Ginkoia, Openbravo y Optimizers con el objetivo de permitir a las marcas y minoristas ofrecer la experiencia de comercio unificado absoluta a sus clientes. Para ello, la oferta combina soluciones de TPV, TPV móvil, autopago, fidelización de clientes, gestión de precios y promociones, gestión de productos y surtido, inventario y preparación en tienda, ecommerce, gestión de almacenes (WMS) y gestión de pedidos (OMS), todo en la nube.

Entre otras novedades, los visitantes a la Paris Retail Week podrán conocer la última versión de la plataforma de comercio unificado Openbravo Commerce Cloud, reconocida por Gartner a principios de enero de este año (1). Las nuevas características incluyen, entre otras, un nuevo vertical para moda, ampliando las capacidades que hoy ya benefician a marcas líderes en el sector como SMCP, el grupo de moda premium con presencia mundial detrás de marcas tan conocidas como Sandro, Maje y Claudie Pierlot.

La nueva cartera también incluye un nuevo módulo de reparación como parte de una innovadora oferta de ReCommerce, que aprovecha la experiencia de Ginkoia en el ámbito de las soluciones para la reparación y alquiler de productos. La oferta de ReCommerce se verá reforzada en próximas versiones con nuevos módulos complementarios para el alquiler de productos y la venta de segunda mano, lo que demuestra el firme compromiso de Orisha de aportar sostenibilidad al comercio minorista gracias a su exclusiva suite de soluciones de ReCommerce. Un valor ya demostrado en minoristas como el grupo KIABI y su concepto de tienda KidKanaï para la venta de productos infantiles de segunda mano.

La moda y otros sectores clave de actividad como los artículos deportivos, el hogar, el bricolaje y el merchandising general también se beneficiarán de las soluciones de Optimizers, el líder recientemente adquirido en el ámbito del ecommerce y la logística. Optimizers ofrece un amplio conjunto de soluciones de comercio electrónico, como Core-Suite, Vendre y Tweakwise, que aprovechan el poder de la inteligencia artificial para garantizar experiencias de comercio unificado mejoradas.

Tras su participación en la Paris Retail Week, Orisha presentará también su nuevo portfolio en el próximo Retail Forum de Barcelona y, posteriormente, en el evento Tech for Retail de París.

(1) Gartner, Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by POS for Tier 2 Retailers, por Max Hammond, 29 de enero de 2024.

Orisha, nuevo socio europeo de SaaS para Comercio Unificado

Con su unidad de negocio Retail Chains a la cabeza, el grupo aspira hoy a ampliar su cartera de soluciones y su posicionamiento para convertirse en un nuevo líder europeo en soluciones SaaS de comercio unificado. Para lograrlo, el grupo ya ofrece una completa cartera de soluciones SaaS para comercio unificado que permite experiencias de compra unificadas sin fisuras tanto para clientes como para asociados, desde la navegación y el descubrimiento de productos hasta su compra y consumo en todos los puntos de contacto físicos y digitales. Permite a minoristas y marcas mejorar la ejecución de su comercio unificado, lo que se traduce en una mayor agilidad y rentabilidad a largo plazo.

Estamos muy contentos de presentar nuestro nuevo portfolio de soluciones SaaS para comercio unificado en estos tres eventos clave y el valor que Orisha puede ofrecer a las marcas y los minoristas. Estamos convencidos de que nuestra sólida combinación de una profunda experiencia en retail y amplias capacidades funcionales y técnicas nos posiciona muy bien en nuestras aspiraciones de convertirnos en un nuevo líder europeo en el espacio SaaS para comercio unificado, afirma Marco de Vries, CEO de la unidad de negocio Orisha Retail Chains.

Orisha, con su equipo internacional y experimentado de cerca de 500 profesionales (de un total de 1.800 personas) repartidos en cinco países, que desarrolla, implementa y da soporte a su cartera de soluciones SaaS para comercio unificado, da servicio en la actualidad a una creciente lista de minoristas y marcas internacionales, entre las que se incluyen Adidas, Decathlon, Deporvillage, Kookaï, Leroy Merlin Spain, Magasins BUT, Obramat, SMCP y Sport 2000 France. Como resultado de esta actividad, se prevé que el grupo genere unos ingresos anuales totales superiores a 70 millones de euros en 2024.

Como se anunció en julio de 2024, Francisco Partners, una firma líder de inversión en tecnología con un profundo enfoque sectorial que proporciona asociaciones con empresas tecnológicas que aspiran al crecimiento, se ha unido a TA Associates como accionista co-controlador, mejorando aún más el potencial de crecimiento de Orisha.

Acerca de Orisha

Fundada en 2003, Orisha es un editor de software europeo dedicado a las empresas de los sectores minorista, inmobiliario, sanitario, construcción y sectores agroalimentarios. Desde su creación, Orisha ayuda a las empresas a alcanzar el éxito ofreciéndoles soluciones específicas para su negocio e indispensables para su actividad (cobro, gestión comercial y financiera, gestión de existencias, CRM, RRHH, E-Commerce...). Cada día, las soluciones diseñadas por Orisha permiten millones de interacciones y transacciones en un mundo hiperconectado. Desde 2021, Orisha cuenta con el respaldo de TA Associates, un actor global de capital privado y líder en el sector tecnológico. En 2024, Francisco Partners, una empresa de inversión internacional reconocida por su experiencia en tecnología, se unió como accionista a TA Associates. En 2023, Orisha alcanzó unas ventas superiores a los 200 millones de euros. El grupo, nacido en Francia, emplea a 1.800 personas en Europa y atiende a clientes en más de 50 países.

