Orolia adquiere innovadoras capacidades de simulación GNSS/PNT

Las soluciones de Skydel amplían la presencia internacional de Orolia en Canadá

HUNTSVILLE, Alabama, 27 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Orolia, el líder mundial en soluciones resilientes de posicionamiento, cronometría y navegación (PNT, por sus siglas en inglés), ha anunciado hoy que ha adquirido con éxito las soluciones de Skydel, una empresa innovadora de simulación de señales GPS/GNSS con sede en Montreal (Canadá). Estas últimas novedades sobre el sector de PNT se anunciaron durante la exposición de la fuerza global de la Asociación del Ejército de los Estados Unidos en Huntsville, Alabama.

Con las capacidades únicas de Skydel, Orolia ahora ofrece a los clientes soluciones PNT resilientes más diversas, con nuevos y sofisticados protocolos de prueba y simulación, señales personalizadas adicionales y evaluaciones superiores de vulnerabilidad para aplicaciones militares y comerciales donde el fallo GNSS no es una opción.

Al ser la última incorporación a la cartera de Orolia, las soluciones de la marca Skydel ofrecen un nuevo paradigma para el simulador GNSS de escenarios, combinando algoritmos innovadores y hardware comercial para ayudar a proteger los sistemas dependientes de GNSS más críticos del mundo y que operan a través de GPS, Galileo y otras redes internacionales de navegación por satélite. La tecnología de Skydel también admite señales de comunicación seguras como SAASM, M- Code, PRS y otras señales alternativas con socios aprobados para ofrecer pruebas de vulnerabilidad PNT reales y plausibles para aplicaciones de infraestructuras críticas de todo el mundo.

"La necesidad de señales GNSS continuas y fiables está aumentando de manera exponencial en todo el mundo, en concreto en los sistemas militares y comerciales que dependen de la precisión de los datos PNT", declaró Jean-Yves Courtois, consejero delegado de Orolia. "Las amenazas para estos sistemas también van en aumento, ya sea a través de interferencia, falsificación o intercepción de señales. Con la inigualable experiencia técnica de Skydel en el sector, Orolia ahora puede ofrecer soluciones de prueba y simulación de amplio espectro más rigurosas para garantizar señales continuas, incluso en los entornos denegados GNSS".

Al combinar la computación acelerada por la unidad de procesamiento gráfico (GPU) y radios definidas por software (SDR), las soluciones de simulación impulsadas por Skydel generan señales en tiempo real, con un rendimiento óptimo en los casos de uso más demandados. Están disponibles como sistemas completos llave en mano y resultan adecuados para todas las necesidades de simulación GNSS, las cuales incluyen desde todos los bancos de pruebas compactos hasta los sistemas de pruebas CRPA completos.

"Desde nuestra creación en 2014, Skydel ha vivido un crecimiento exponencial. Este movimiento estratégico con Orolia nos permitirá permanecer centrados en innovaciones revolucionarias y acelerar nuestro alcance global", afirmó Stéphane Hamel, consejero delegado de Skydel.

Orolia es el líder mundial en soluciones resilientes PNT de extremo a extremo, incluida la última tecnología militar PNT escalable, modular y rentable. Con una sólida trayectoria de soporte para las aplicaciones PNT comerciales y de defensa más fiables y críticas del mundo, Orolia es un orgulloso socio de los Estados Unidos, la OTAN y las fuerzas aliadas. Orolia: Time and Location You Can Trust(TM) (La hora y la ubicación de los que se puede fiar).

