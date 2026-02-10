La OTAN selecciona al consorcio Brandwatch y Blackbird.AI

(Información remitida por la empresa firmante)

- El consorcio Brandwatch y Blackbird.AI fue seleccionado por la OTAN para ofrecer capacidades de evaluación del entorno de información

La capacidad basada en IA brindará a la OTAN información valiosa sobre entornos de información complejos

BRIGHTON, Reino Unido, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Brandwatch, una empresa de Cision y líder mundial en inteligencia social y gestión de redes sociales, y Blackbird.AI, líder mundial en inteligencia narrativa, anunciaron hoy que su consorcio ha sido seleccionado por la Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN (NCIA), en nombre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), para ofrecer una Capacidad de Evaluación del Entorno de Información (IEAC) avanzada.

Esta capacidad proporcionará herramientas seguras, escalables y basadas en IA para monitorizar, analizar e interpretar el entorno de información en fuentes de datos públicas y comerciales. Ofrecida como una solución de inteligencia social a medida para toda la empresa, combinará la monitorización de medios, el análisis de sentimientos y la detección de tendencias para respaldar la toma de decisiones en toda la OTAN. La solución ayudará a la OTAN a evaluar y responder a las amenazas narrativas en constante evolución, incluyendo la propagación de desinformación y narrativas dañinas en ecosistemas digitales complejos.

Esta iniciativa representa un hito significativo en la larga colaboración de Brandwatch con la OTAN y refuerza el papel del consorcio como proveedor de confianza de inteligencia digital lista para la misión. Esta capacidad está diseñada para integrar la mayor cobertura de datos, con enriquecimientos adicionales y apoyo a los comunicadores estratégicos dentro de la comunidad de Evaluación del Entorno de Información de la OTAN para planificar y analizar eficientemente en un entorno dinámico, fragmentado y controvertido.

Para ofrecer esta capacidad, el consorcio aúna tecnología y experiencia complementarias de toda la cartera de Cision, incluyendo Trajaan, cuya tecnología de inteligencia de búsqueda revela tendencias emergentes y señales de intención en audiencias globales. Esto se complementa con los socios especializados Osavul y Converseon. Juntas, estas capacidades ayudarán a la OTAN a fortalecer las comunicaciones estratégicas, mejorar el conocimiento de la situación y permitir una toma de decisiones más rápida e informada.

"Nos honra apoyar a la OTAN en esta misión crucial", comentó Guy Abramo, consejero delegado de Cision. "Al combinar una cobertura de datos de primer nivel con inteligencia artificial y análisis de última generación, proporcionamos una comprensión más completa y oportuna del entorno de la información. Esta alianza refleja la solidez de nuestra tecnología y nuestro compromiso compartido de ayudar a las organizaciones a abordar los desafíos de inteligencia más exigentes".

Brandwatch aporta una amplia experiencia apoyando a organizaciones gubernamentales, de defensa y del sector público en todo el mundo. Sus soluciones combinan datos de redes sociales y medios, análisis avanzados, información basada en IA y un riguroso cumplimiento de las normas de licencias y seguridad de datos; capacidades que respaldan la capacidad del consorcio para operar en la intersección de la tecnología, la gobernanza y la ejecución de misiones.

"Comprender el entorno de información es esencial para una planificación y una toma de decisiones eficaces en toda la Alianza", afirmó Chris Riley, responsable de Planes e Información de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas del Cuartel General de la OTAN. "Esta solución integrada de Brandwatch y Blackbird.AI mejora significativamente nuestra capacidad para ofrecer información basada en datos a gran escala".

"La colaboración estratégica de Blackbird.AI con la OTAN durante los últimos años ha proporcionado un análisis crítico sobre las narrativas perjudiciales que afectan a sus operaciones", declaró Wasim Khaled, consejero delegado y cofundador de Blackbird.AI. "Nos entusiasma asociarnos con Brandwatch para proporcionar a la OTAN información aún más práctica en su objetivo de salvaguardar la libertad y la seguridad de todos sus miembros".

Acerca de los socios del consorcio

Acerca de BrandwatchBrandwatch es la suite líder en gestión de redes sociales e inteligencia del consumidor, que permite a las marcas ver y ser vistas, comprender y ser comprendidas por las audiencias que más les importan. Con la confianza de la mitad de las empresas de Forbes 100, Brandwatch proporciona a las empresas más innovadoras del mundo información y herramientas basadas en IA para aprovechar oportunidades, fortalecer la interacción y acelerar el crecimiento.

Nuestra completa suite abarca inteligencia del consumidor, marketing de influencers y gestión de redes sociales, lo que permite a marcas y agencias ejecutar estrategias basadas en datos a gran escala.

Brandwatch forma parte de la familia de marcas Cision, junto con CisionOne, Trajaan y PR Newswire

Acerca de Blackbird.AI

BLACKBIRD.AI protege a ejecutivos y organizaciones de ataques de desinformación basados en narrativas que causan daños financieros, operativos, reputacionales y físicos. Designada por Gartner como "La Compañía a Superar en Inteligencia Narrativa de Desinformación", la Plataforma de Inteligencia Narrativa de Blackbird.AI identifica ataques narrativos dañinos y los prioriza según su nivel de riesgo, los actores de amenazas responsables, las redes a través de las cuales se propagan, el comportamiento anómalo de los bots que los escala, y las cohortes y comunidades que los conectan. Esta información permite a las organizaciones tomar mejores decisiones estratégicas y actuar proactivamente para reducir significativamente el riesgo. Para obtener más información, visite Blackbird.AI.

