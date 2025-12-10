Los pagos en línea de UnionPay ya están disponibles para los servicios de Apple en 15 mercados

(Información remitida por la empresa firmante)

Los titulares de tarjetas de UnionPay ahora pueden usar sus tarjetas para pagar en App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud y más plataformas en regiones seleccionadas

SHANGHÁI, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- UnionPay International ha anunciado hoy la expansión de sus servicios de pago en línea para los servicios de Apple, que incluyen las suscripciones a la App Store e iCloud. Los titulares de tarjetas de UnionPay en 15 mercados internacionales ahora pueden usar sus tarjetas para pagar el contenido digital y los servicios de suscripción de Apple, como la App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud y más.

El servicio ya está disponible en Australia, Camboya, Georgia, la RAE de Hong Kong, Indonesia, Kazajistán, Kenia, la RAE de Macao, Mongolia, Myanmar, Pakistán, Filipinas, Singapur, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos. Los titulares de tarjetas UnionPay emitidas localmente en estas regiones pueden realizar pagos en línea para los servicios de Apple mediante su ID de Apple. Esta iniciativa subraya el compromiso de UnionPay por mejorar las experiencias de pago digitales y satisfacer la creciente demanda de acceso fácil a contenido y servicios premium en todo el mundo.

Acerca de UnionPay International

UnionPay International (UPI) se dedica a expandir la red global de UnionPay y a crear experiencias de pago transfronterizas fluidas. En colaboración con más de 2.600 socios en todo el mundo, UPI permite la aceptación de tarjetas en 183 países y regiones, con emisión en 84 países y regiones. UnionPay International ofrece servicios de pago transfronterizos de alta calidad, rentables y seguros a la mayor base de titulares de tarjetas del mundo y garantiza servicios locales cómodos a un número creciente de titulares de tarjetas y comercios de UnionPay a nivel global.

Además de las tarjetas, los servicios de pago móvil de UnionPay, incluidos UnionPay Mobile QuickPass y el pago mediante código QR, se aceptan en más de 100 países y regiones. Más de 200 monederos electrónicos en 37 países y regiones fuera de China continental aceptan tarjetas UnionPay, atendiendo así las necesidades cambiantes de los usuarios en diferentes mercados.

