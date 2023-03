(Información remitida por la empresa firmante)

-Palo Alto Networks reconocido por la Autoridad Federal Alemana de Ciberseguridad como socio de confianza de instituciones gubernamentales y operadores de infraestructuras críticas

La Oficina Federal Alemana de Seguridad de la Información (BSI) incluye a Palo Alto Networks en la lista de proveedores de servicios de respuesta APT cualificados

MUNICH, 30 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW), líder mundial en ciberseguridad, ha sido reconocido por la Oficina Federal Alemana de Seguridad de la Información (BSI) como proveedor cualificado de servicios de respuesta a amenazas persistentes avanzadas (APT) para instituciones gubernamentales y operadores de infraestructuras críticas.

La inclusión en la lista de la BSI es un reconocimiento a las capacidades de respuesta a incidentes (IR) líderes del sector de Palo Alto Networks, que combina investigadores de amenazas de renombre mundial con un equipo de élite de consultores de seguridad que adoptan un enfoque basado en la inteligencia para identificar riesgos, erradicar amenazas y gestionar eficazmente los incidentes de seguridad.

"Recibir el reconocimiento de la BSI como uno de los pocos proveedores cualificados de respuesta a Amenazas Persistentes Avanzadas es un testimonio de la excelencia de nuestros equipos, tecnología y compromiso inquebrantable con nuestros clientes en Alemania, Europa y más allá", dijo Helmut Reisinger, consejero delegado para EMEA y LATAM de Palo Alto Networks. "Nuestros equipos de Inteligencia de Amenazas y Respuesta a Incidentes de la Unidad 42, líderes de la industria, así como nuestras exclusivas plataformas de ciberseguridad impulsadas por IA, permiten a gobiernos y empresas defenderse de las amenazas más sofisticadas, al tiempo que simplifican significativamente su arquitectura y reducen costes."

La lista BSI reconoce a los proveedores de servicios de seguridad cualificados para operadores de infraestructuras críticas e instituciones gubernamentales, ayudándoles a encontrar socios certificados para mitigar las amenazas y los riesgos a los que se enfrentan los equipos de seguridad en respuesta a un panorama de amenazas creciente y complejo.

Palo Alto Networks ha sido incluido en la lista de BSI tras superar la evaluación en dos fases. En primer lugar, se analizó la oferta de operaciones y respuesta a incidentes de la empresa en cuanto a su capacidad para cumplir y superar los elevados estándares exigidos como requisito de acceso. A continuación, se realizaron una serie de entrevistas y ejercicios basados en escenarios hipotéticos para poner a prueba a los equipos de Palo Alto Networks.

La Unidad 42 de Palo Alto Networks cuenta con un experimentado equipo de consultores de seguridad con experiencia en los sectores público y privado que han gestionado algunos de los mayores ciberataques de la historia. Gestionan riesgos cibernéticos complejos y responden a amenazas avanzadas, incluidos ataques de estado-nación, amenazas persistentes avanzadas e investigaciones complejas de ransomware.

Los expertos en respuesta a incidentes de la Unidad 42 están disponibles 24/7, para ayudar a los clientes a comprender la naturaleza del ataque y, a continuación, contenerlo, remediarlo y erradicarlo rápidamente. Utilizan una metodología probada y herramientas de eficacia probada desarrolladas a partir de experiencias reales en la investigación de miles de incidentes.

