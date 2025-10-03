PAN GLOBAL SE ADJUDICA UN AMPLIO BLOQUE DE DERECHOS MINEROS DE GRAN POTENCIAL JUNTO A SU PROYECTO ESCACENA (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

El Proyecto Escacena se amplía en un 74% hasta superar las 10.000 hectáreas

Nuevos derechos mineros en gran medida inexplorados, con numerosos objetivos geofísicos aún no evaluados para mineralización de cobre de tipo VMS

En el Proyecto Escacena continúan los sondeos en los objetivos La Romana y Bravo

En el Proyecto Cármenes continúan los sondeos en el objetivo de oro de Providencia

La primera estimación de recursos minerales de La Romana tiene prevista su entrega a finales de 2025

VANCOUVER, CB, 3 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (Pan Global o la Compañía) (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) se complace en anunciar la adjudicación de tres permisos de investigación contiguos adyacentes al Proyecto Escacena (Escacena), propiedad al 100% de la Compañía, mediante un proceso de concurso público. Los nuevos derechos mineros amplían la propiedad de la Compañía en el Proyecto Escacena, en la Faja Pirítica Ibérica, en un 74%, hasta más de 10.000 hectáreas en una zona muy prometedora y rica en objetivos para posibles yacimientos de sulfuros masivos volcanogénicos polimetálicos (VMS). El Proyecto Escacena ahora ampliado está rodeado por importantes operadores, entre los que se encuentran First Quantum, Grupo México, Sandfire MATSA y Atalaya Mining.

La concesión de los nuevos derechos mineros proporcionará a Pan Global acceso a una de las zonas más prometedoras para el descubrimiento de grandes yacimientos de VMS, y una de las últimas zonas que quedan sin explorar en la Faja Pirítica Ibérica. Ya se han identificado varios objetivos con fuertes anomalías de gravedad dentro de los nuevos permisos, que serán el centro de la exploración inicial. La obtención de los nuevos derechos mineros ha sido un objetivo clave desde el inicio de la exploración en el proyecto Escacena y supone un importante paso adelante para reforzar la oportunidad de descubrir nuevos yacimientos de cobre, estaño y oro próximos a los descubrimientos de La Romana y Cañada Honda, ha afirmado Tim Moody, presidente y CEO de Pan Global.

Con el inicio de los trabajos para la primera estimación de recursos minerales del yacimiento de La Romana y los sondeos en curso en el Proyecto Escacena y el Proyecto Cármenes, en el norte de España, Pan Global está consolidando su trayectoria en el descubrimiento de yacimientos de cobre y oro en España. Los nuevos derechos mineros adyacentes al Proyecto Escacena aumentan considerablemente el potencial de nuevos descubrimientos y contribuyen a alcanzar el objetivo de encontrar 100 millones de toneladas de recursos minerales potencialmente económicos.

La Junta de Andalucía emitió la resolución definitiva el 29 de septiembre de 2025, confirmando la adjudicación de tres nuevas áreas de derechos mineros a la filial española de Pan Global, Minera Sabina SLU, tras un concurso público. Los tres permisos de investigación abarcan un total de 4.245 hectáreas, incluyendo:

Flores: 1.879,8 hectáreasRosario: 636,7 hectáreasGirasoles: 1.728,5 hectáreas

La zona recién adjudicada está cubierta en su mayor parte por una capa post-mineralización y fue objeto de una exploración preliminar mínima por parte de Exxon a principios de la década de 1980 y de Rio Tinto en la década de 1990. El reproceso de los datos históricos del estudio gravimétrico de amplio espaciamiento pone de relieve numerosas anomalías notables, similares en tamaño y magnitud a la anomalía gravimétrica asociada al descubrimiento de cobre, estaño y plata de La Romana por parte de la empresa y a otros yacimientos importantes de la región. El muestreo histórico de la base de los materiales de cobertera/parte superior de la capa rocosa subyacente, realizado por Exxon, también muestra presencia de mineralización de cobre cerca de algunos de los objetivos gravimétricos, lo que hace aún más notable el potencial de nuevos descubrimientos. En el noroeste del permiso de investigación Flores se encuentran varias pequeñas explotaciones mineras antiguas sobre un objetivo gravimétrico no comprobado.

Ninguna de las anomalías de gravedad de la nueva zona ha sido aún comprobada, y serán el centro de la exploración inicial tan pronto como sea posible tras obtener todos los permisos necesarios.

* Área generada al adaptarse los derechos mineros al nuevo sistema geográfico de referencia de las cuadrículas mineras y disponible exclusivamente para Pan Global

El modelo de anomalía gravimétrica de Pan Global para la nueva zona de derechos mineros se basa en datos del estudio de este tipo de anomalías recopilados por Exxon a principios de la década de 1980. Estos datos se obtuvieron con la transferencia de la propiedad del permiso Escacena, y proporciona información histórica relacionada con los nuevos permisos. La empresa ha llevado a cabo estudios exhaustivos en el Proyecto Escacena. El mapa de anomalías de gravedad para los nuevos derechos mineros se ha elaborado utilizando datos de fuentes internas combinados con el conjunto de datos históricos de Exxon, que también se utilizó para el objetivo La Romana. [Comunicado de prensa de Pan Global Resources del 14 de junio de 2019 "Pan Global Resources informa de los resultados geofísicos iniciales del Proyecto Escacena y se prepara para empezar a sondear"]

Primera estimación de recursos minerales de La Romana

Se ha seleccionado una empresa consultora para realizar la primera estimación de recursos minerales del yacimiento La Romana, en el proyecto Escacena, que se espera completar a finales de 2025.

Sondeos en La Romana, Bravo y Providencia

Actualmente se está sondeando con dos equipos de perforación en los objetivos La Romana y Bravo del proyecto insignia de la empresa, Escacena, con el fin de ampliar el yacimiento de cobre, estaño y plata de La Romana para incluirlo en la primera estimación de recursos minerales y completar la comprobación del objetivo Bravo.

Los cuatro primeros sondeos perforados en Bravo no explicaron el objetivo de gravedad ni intersecaron la fuente de una fuerte anomalía de cargabilidad IP. La reinterpretación posterior de los datos geofísicos y del núcleo de perforación ha reorientado el modelo de exploración y se han previsto tres nuevos sondeos para probar las anomalías gravimétricas revisadas y las fuertes anomalías de cargabilidad IP dentro del área del objetivo Bravo.

También está previsto comenzar la perforación de seguimiento en el objetivo Providencia de oro y cobre-níquel-cobalto en el proyecto Cármenes, en el norte de España.

Sobre el Proyecto Escacena

El proyecto Escacena comprende un extenso y contiguo paquete de terrenos de 5.760 hectáreas controlado al 100% por Pan Global en el este de la Faja Pirítica Ibérica. El área se ha ampliado de 5.760 a más de 10.000 hectáreas con la concesión de los derechos mineros de Flores, Rosario y Girasoles en septiembre de 2025. Pan Global también ha presentado cuatro solicitudes adicionales de permisos de investigación que abarcan 3.888 hectáreas (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I y Santa Micaela II), lo que aumentará aún más los derechos mineros en la Faja Pirítica Ibérica hasta más de 13.900 hectáreas en total. El Proyecto se ubica cerca de la mina en operación de Riotinto y es inmediatamente adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes (Grupo México) se encuentra en la fase final de obtención de permisos para permitir el inicio de la construcción de la nueva mina. El proyecto Escacena alberga los descubrimientos de cobre-estaño-plata de La Romana y La Pantoja, y de cobre-oro de Cañada Honda. Escacena alberga otros objetivos prospectivos como Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep y Cortijo.

Sobre Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. explora activamente yacimientos minerales ricos en cobre, oro y otros metales. El cobre, metal esencial para la electrificación mundial y la transición energética, presenta unos fundamentos de oferta-demanda convincentes y perspectivas de precios sólidos a largo plazo. El oro también está alcanzando precios récord.

El Proyecto Escacena, buque insignia de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un historial favorable de permisos, excelentes infraestructuras, experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen colectivamente una jurisdicción de primer nivel y bajo riesgo para la inversión minera. El segundo proyecto de la empresa, Cármenes, en el norte de España, es también una zona con un largo historial minero y excelentes infraestructuras. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de reconocido talento en exploración, descubrimiento, desarrollo y explotación minera, todos ellos comprometidos a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera conforme a sus principios.

Para obtener más información sobre Pan Global Resources, consulte la presentación de la empresa y explore las respuestas generadas por IA a sus consultas en Curation Connect

Persona cualificada

Álvaro Merino, vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según se define en el Instrumento Nacional 43-101, ha aprobado la información científica y técnica de este comunicado de prensa. El Sr. Merino no es independiente de la empresa.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas, incluidas aquellas relacionadas con creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante señalar que los resultados reales y los resultados reales de la Compañía podrían diferir sustancialmente de los expresados en dichas declaraciones prospectivas. La Compañía cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no se puede garantizar que estas expectativas resulten correctas y no se debe confiar indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, ambientales y tecnológicos que pueden afectar las operaciones, los mercados, los productos y los precios de la Compañía. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos que se describe en el informe de gestión de la empresa y el análisis de sus estados financieros auditados presentados ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información disponible para la Compañía a la fecha de este comunicado. Salvo que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Compañía no tiene la intención ni asume ninguna obligación de actualizar esta información prospectiva.

