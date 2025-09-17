PAN GLOBAL NOMBRA A ROGER DAVEY COMO MIEMBRO DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

(Información remitida por la empresa firmante)

Roger Davey ocupó el cargo de presidente de Atalaya Mining durante una década, periodo en el que apoyó la remodelación, puesta en marcha y reapertura de las operaciones mineras en la mina de Riotinto (España)

VANCOUVER, CB, 17 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (Pan Global o la Compañía) (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) se complace en anunciar el nombramiento del ejecutivo británico del sector minero Roger Davey como miembro del consejo de administración de la Compañía (el Consejo).

El nombramiento del Sr. Davey aporta una profunda experiencia operativa, financiera y de gobernanza al Consejo de Pan Global, en un momento en que el proyecto insignia de Escacena avanza hacia los estudios de ingeniería, ha declarado Patrick Evans, presidente del Consejo de Pan Global.

Roger Davey formó parte del consejo de administración de Atalaya Mining durante catorce años, los últimos diez como presidente. Anteriormente, trabajó durante trece años en N M Rothschild, en el área de banca de recursos, donde era responsable de los aspectos técnicos de todas las líneas de financiación de proyectos. Su experiencia operativa incluye ocho años en África y siete en Sudamérica, entre ellos tres años en Argentina como director de la filial de AngloGold y director general de Cerro Vanguardia en la Patagonia, donde llevó el proyecto de oro y plata desde la fase final de exploración, pasando por la viabilidad y la financiación, hasta la construcción y la puesta en marcha. En la actualidad, el Sr. Davey es director independiente de Central Asia Metals, productora de cobre en Kazajistán y de zinc y plomo en Macedonia del Norte, así como de Tharisa plc, que explota una mina de cromo y platino en Sudáfrica y desarrolla un proyecto de PGM en Zimbabue.

Me complace tener la oportunidad de apoyar al equipo de Pan Global, que se ha labrado una excelente reputación como una de las principales empresas de exploración de España. Mis visitas a los proyectos de Escacena y Cármenes confirmaron que se gestionan con un alto nivel de profesionalidad y cuentan con el apoyo de todos los grupos de interés clave, ha afirmado el Sr. Davey.

En Escacena, los descubrimientos de los yacimientos de La Romana y Cañada Honda confirman el potencial del proyecto y permiten pensar que se pueden hacer más descubrimientos en los múltiples objetivos que se están verificando con sondeos. También me ha emocionado ver en Cármenes el primer descubrimiento de oro en España en décadas, donde los resultados iniciales de los sondeos han arrojado altas leyes de oro en amplias intersecciones cercanas a la superficie, cerca de la mineralización de cobre, cobalto y níquel de alta ley de la antigua mina Providencia, añadió el Sr. Davey.

Pan Global ha concedido al Sr. Davey 500.000 opciones sobre acciones de la empresa en virtud del Plan de Compensación por Incentivos sobre Acciones de la empresa. Cada opción sobre acciones da derecho al titular a comprar una acción ordinaria de la empresa a un precio de 0,13 dólares canadienses por acción ordinaria durante un periodo de cinco años a partir de la fecha de concesión. Las opciones se consolidarán de la siguiente manera: 250.000 después de 12 meses, y las 250.000 restantes después de 24 meses.

El Sr. Davey se une a Tim Moody, Patrick Evans, Patrick Downey, Corinne Smit, Bob Parsons y Brian Kerzner, todos ellos reelegidos para formar parte del Consejo en la junta general de accionistas anual de la empresa celebrada el 16 de septiembre de 2025. En la junta general, los accionistas también volvieron a aprobar el Plan de Incentivos de Capital a Largo Plazo y el Plan de Derechos de los Accionistas de la empresa.

Sobre Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. está explorando activamente yacimientos minerales ricos en cobre, oro y otros metales. El cobre tiene unos fundamentos de oferta y demanda muy atractivos y unas perspectivas de precios sólidos a largo plazo, ya que es un metal fundamental para la electrificación y la transición energética a nivel mundial. El oro también está alcanzando precios récord.

El proyecto insignia de la empresa, denominado Escacena, se encuentra en la prolífico Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España. Esta zona cuenta con un historial favorable en materia de concesión de permisos, excelentes infraestructuras, experiencia en minería, profesionalidad y el apoyo de la Comisión Europea al cobre como materia prima estratégica, lo que la convierte en una jurisdicción de bajo riesgo y de primer orden para la inversión minera. El segundo proyecto de la empresa, en Cármenes (en el norte de España), también se encuentra en una zona con una larga tradición minera y excelentes infraestructuras. El equipo de Pan Global está compuesto por profesionales con amplia experiencia en exploración, descubrimiento, desarrollo y operaciones mineras, todos ellos comprometidos con la seguridad y el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera conforme a sus principios.

