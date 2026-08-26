PANASONIC TOUGHBOOK CELEBRA 30 AÑOS DE INNOVACIÓN EN PRIMERA LÍNEA PARA EQUIPOS MÓVILES

(Información remitida por la empresa firmante)

Los trabajadores de primera línea confían en Panasonic TOUGHBOOK como la columna vertebral tecnológica que mantiene a la sociedad en funcionamiento.

WIESBADEN, Alemania, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Panasonic TOUGHBOOK celebra 30 años a la vanguardia de la innovación móvil, transformando la forma en que los trabajadores móviles toman decisiones cruciales sobre el terreno y mantienen servicios de misión crítica. Durante tres décadas, los trabajadores de primera línea han confiado en TOUGHBOOK para ofrecer un rendimiento fiable en los entornos más exigentes, donde los dispositivos convencionales no están a la altura.

Confiando en Panasonic para resolver los retos del mundo real

Panasonic desarrolló su primer TOUGHBOOK, el CF-25, en 1996, para responder directamente a un desafío real: los profesionales de primera línea de las empresas de servicios públicos estaban experimentando tasas de fallos excesivamente altas con los dispositivos convencionales. Panasonic diseñó y desarrolló el CF-25 desde cero para resistir las exigencias reales de las operaciones sobre el terreno, incluyendo caídas, vibraciones, temperaturas extremas, polvo y lluvia.

A lo largo de 30 años de innovación, lo que no ha cambiado es este nivel de cercanía con los clientes y la profunda comprensión de lo que realmente necesitan los usuarios finales en entornos de trabajo exigentes sobre el terreno.

Este enfoque centrado en el cliente ha ayudado a Panasonic a crear una categoría completamente nueva de informática móvil robusta. Ha sentado las bases para décadas de innovación futura en computación en el edge impulsada por inteligencia artificial, conectividad ultrarrápida, plataformas móviles seguras y servicios integrales que respaldan a los equipos móviles. Por eso los clientes, socios y usuarios finales de Panasonic siguen confiando en TOUGHBOOK cuando la continuidad operativa es crítica.

Masaki Takeda, Director de la División de Negocios de Soluciones Móviles en Europa, comenta: "Hace 30 años, TOUGHBOOK se propuso desafiar los límites de lo que la tecnología móvil podía lograr. Hoy en día, se ha convertido en la marca de tecnología robusta más confiable del mundo. Y, a medida que las organizaciones afrontan cada vez más desafíos relacionados con la ciberseguridad, la adopción de la IA, la movilidad de la fuerza laboral y la resiliencia y continuidad operativa, estamos más comprometidos que nunca con el desarrollo de soluciones personalizadas que resuelvan problemas reales, permitiendo que los equipos móviles trabajen de forma eficaz cuando el fallo no es una opción."

Tres décadas de innovación extraordinaria

1998: se inaugura el Centro Europeo de Configuración en Cardiff, lo que permite a TOUGHBOOK diseñar dispositivos personalizados adaptados a los requisitos del usuario final, mejorando la escalabilidad, el aseguramiento de calidad y la velocidad de despliegue.

Años 2000: Panasonic amplía el soporte para conectividad inalámbrica, servicios de integración de vehículos y aplicaciones de servicio de campo personalizadas, ya que los usuarios finales requieren cada vez más acceso a información crítica en cualquier entorno.

2003: lanzamiento del TOUGHBOOK CF-18, el primer portátil y tablet totalmente rugerizado del mundo, equipado con una pantalla táctil giratoria que se convertiría en un catalizador para el desarrollo de futuros modelos híbridos.

Años 2010: a medida que las organizaciones avanzan en su transformación digital, los dispositivos TOUGHBOOK evolucionan para ofrecer captura de datos en tiempo real, ciberseguridad mejorada y conectividad en la nube, permitiendo a los usuarios gestionar flujos de trabajo complejos sobre el terreno.

2024: lanzamiento del TOUGHBOOK 40mk2 con capacidades de inteligencia artificial, diseñado para admitir procesamiento avanzado de IA en el edge.

2025: introducción de Mobile-IT As-a-Service, que combina dispositivos, software y soporte mediante un modelo de suscripción flexible.

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