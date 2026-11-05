París registra 5,3 veces más incidentes de conducción agresiva por trayecto que Berlín, según datos de Geotab (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid registra 1.088 incidentes graves por cada 1.000 viajes, mientras Berlín se sitúa en primera posición con solo 225

MADRID, 5 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Geotab, líder mundial en operaciones conectadas, videotelemática e información generada por IA, ha publicado hoy nuevos datos sobre seguridad vial de su Índice de eficiencia de transporte urbano de mercancías en Europa, que revelan que el número de episodios de conducción brusca por trayecto puede ser más de cinco veces mayor en unas capitales europeas que en otras.

El análisis se basa en datos de GPS sobre aceleraciones, frenadas y giros bruscos, recopilados a partir de más de 130 millones de trayectos realizados por vehículos conectados a Geotab en 2025. Berlín registra el menor número de incidentes de conducción agresiva con 225 por cada 1.000 trayectos, lo que supone aproximadamente un incidente cada cuatro o cinco trayectos. Le siguen Dublín (315), Ámsterdam (356), Roma (393) y Londres (462). Madrid (1.088) y París (1.191) se sitúan muy por encima del resto, con aproximadamente un episodio brusco por cada viaje, con una diferencia entre Berlín y Madrid de 4,8 veces.

Lo que más varía de una ciudad a otra es el tipo de incidente. Las aceleraciones bruscas representan el 79 % de los episodios en París y el 69 % en Madrid, mientras que en Berlín y Londres la proporción entre aceleraciones y frenadas es más equilibrada. Ámsterdam y Roma registran el mayor porcentaje de giros bruscos de todas las ciudades (34 % y 27 % respectivamente), aunque las frenadas bruscas son el tipo de incidente más frecuente en ambas (37 % y 40 %). Cuando predominan las aceleraciones bruscas, las medidas más eficaces suelen ser la formación de los conductores y los avisos en tiempo real dentro del vehículo. En cambio, si predominan los frenazos y los giros bruscos, el problema suele estar más relacionado con el diseño de las intersecciones y la planificación de las rutas.

La seguridad y la eficiencia suelen ir de la mano. De hecho, las cuatro ciudades con las puntuaciones de eficiencia más altas (Berlín, Ámsterdam, Dublín y Roma) son las cuatro con menos incidentes bruscos por trayecto, mientras que París, Londres y Madrid presentan las tasas más elevadas con puntuaciones más bajas en eficiencia. Sin embargo, dos ciudades no encajan bien en ese patrón. París registra el mayor número de incidentes bruscos por viaje a pesar de obtener una puntuación más alta que Londres y Madrid, y la tasa de Londres es menos de la mitad de la de Madrid a pesar de una puntuación de 29.

El lugar donde se producen los incidentes también es importante. Las tres zonas más transitadas de Ámsterdam concentran el 13,7 % de los incidentes graves de la ciudad, lo que supone la mayor concentración del estudio, y las tres zonas más transitadas de Dublín se encuentran en una única carretera, la Naas Road (N7). En ciudades como Londres, por el contrario, los incidentes se distribuyen ampliamente por toda la red, y la zona más concurrida solo concentra el 0,6 %. En Berlín, Madrid, París y Roma, la zona más transitada concentra entre el 1,7 % y el 2,6 % de los incidentes de la ciudad, por lo que un puñado de cruces y corredores en cada ciudad representan una proporción notable.

Madrid: la segunda tasa más alta, impulsada por las aceleraciones bruscasMadrid registra 1.088 eventos por cada 1.000 desplazamientos, lo que supone la segunda tasa más alta del estudio, y su perfil está marcado por la aceleración, que representa el 69 % de los eventos frente al 19 % de frenados y el 12 % de los giros. Sus zonas más transitadas se extienden a lo largo del Paseo del Prado, el Paseo de la Castellana y la M-30, y las tres primeras están prácticamente empatadas en concentración de incidentes (1,7 %, 1,7 % y 1,6 % de los eventos), lo que apunta a una red sometida a presión en su conjunto, más que a un único punto de congestión. Los eventos alcanzan su punto álgido a las 11:00 h y Madrid sigue registrando 886.000 de ellos a las 05:00 h, su hora más tranquila. También es la ciudad peor clasificada en eficiencia, con una puntuación de 25, y, al disponer de pocas franjas horarias descongestionadas, las flotas tienen poco margen para adaptar sus horarios a la presión del tráfico.

Análisis de las cifras por ciudadLa comparación entre ciudades tiene una utilidad práctica para los gestores de flotas a la hora de establecer métricas coherentes. Un conductor que registra 1.000 eventos de conducción agresiva por cada 1.000 trayectos se sitúa cerca de la media de Madrid, pero muy por encima de la de Berlín donde la media es de 225. Los objetivos para los conductores y las flotas resultan más útiles cuando se establecen en función de la ciudad en la que opera un vehículo, en lugar de fijarse una cifra única para todos los mercados.

"Una tasa elevada de incidentes solo se puede analizar correctamente cuando se sabe en qué ciudad está trabajando el conductor. La misma cifra puede corresponder a un día normal en Madrid y ser una señal de alerta en Berlín", afirma Miguel Fayos, Associate Vice-President, EMEA Solutions Engineering en Geotab. "Conocer estos incidentes también permite a los gestores actuar en consonancia. Cuando el patrón es una aceleración repentina, la formación y la retroalimentación en la cabina pueden marcar una diferencia real. Cuando se trata de giros bruscos en un cruce concreto, un cambio de ruta suele ser más eficaz. Las flotas que pueden distinguir entre ambas situaciones están en una posición mucho mejor para actuar. Eso es lo que permiten los datos y los análisis comparativos: convierten un patrón a nivel de ciudad en algo sobre lo que una flota puede actuar. La videotelemática también puede aportar el contexto que hay detrás de un incidente concreto, de modo que una conversación de orientación pueda partir de lo que realmente ocurrió en la carretera", concluye.

Puedes leer el informe completo aquí.

MetodologíaEl Índice Europeo de Eficiencia del Transporte Urbano de Mercancías puntúa a cada ciudad en una escala de 0 a 100, basándose en dos dimensiones evaluadas por separado para los turismos y los camiones, que luego se combinan con una ponderación de 60/40 (turismos/camiones). La primera dimensión, relativa al flujo del tráfico, representa el 75 % de la puntuación de cada vehículo y abarca la carga de la congestión, los intervalos sin congestión y la variabilidad del tiempo de desplazamiento. La segunda, el coste de la congestión, representa el 25 % restante y mide el tiempo que los vehículos pasan con el motor en ralentí durante el trayecto.

Los resultados sobre seguridad se presentan por separado de la puntuación del índice. Se basan en eventos de aceleración brusca, frenada brusca y toma de curvas brusca detectados mediante GPS, expresados por cada 1.000 desplazamientos, de modo que se puedan comparar ciudades de diferente tamaño. Las cifras de los puntos críticos muestran la proporción de eventos bruscos de una ciudad que se producen dentro de cada pequeña área de la cuadrícula (celda de geohash). Los eventos se deducen a partir de los datos de posición del GPS, en lugar de las lecturas del acelerómetro, por lo que pueden subestimarse en tramos cortos de carretera y sobreestimarse en carreteras con curvas; además, están pensados para la comparación relativa entre ciudades, no como un recuento de colisiones o incidentes. Todas las cifras se basan en los datos del año completo 2025 (de enero a diciembre) procedentes de la plataforma de vehículos conectados de Geotab en Berlín, Ámsterdam, Dublín, Roma, París, Londres y Madrid, y representan una muestra de vehículos conectados, no un censo.

Sobre Geotab

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