(Información remitida por la empresa firmante)

- Pelico consigue una inversión estratégica de AE Ventures para acelerar la orquestación de la fabricación impulsada por IA en el sector aeroespacial y de defensa

FARNBOROUGH, Inglaterra, 24 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Pelico, la plataforma de orquestación de fabricación que impulsa las operaciones de fábrica de las principales empresas industriales del mundo, ha dado a conocer hoy una inversión estratégica de AE Ventures, la plataforma de capital de riesgo de AE Industrial Partners, una firma de inversión privada centrada en la seguridad nacional, el sector aeroespacial y los servicios industriales. El anuncio de la inversión se realizó en el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough; no se revelaron los términos financieros.

La inversión abarca mucho más que el capital. Como brazo de capital de riesgo de la plataforma líder de inversión en el sector aeroespacial y de defensa, AE Ventures integra a Pelico directamente en el ecosistema central del sector (sus fabricantes de equipos originales, proveedores y operadores), incluidas las empresas de la cartera de AE Industrial y su red de socios limitados estratégicos, y acelera la expansión de Pelico en Norteamérica. A medida que los fabricantes se enfrentan a retrasos históricos y a la complejidad de las cadenas de suministro de múltiples niveles, la plataforma de Pelico, impulsada por IA, proporciona a los equipos de fábrica una visión operativa unificada para anticipar interrupciones, priorizar lo importante y actuar en horas en lugar de semanas. Fabricantes como Boeing, Safran y Daikin han implementado Pelico en tan solo 12 semanas, reportando en promedio una reducción del 40% en la escasez de piezas, una mejora del 15% en la entrega a tiempo y una reducción del 40% en los tiempos de ciclo.

El impulso de Pelico abarca además el mantenimiento aeroespacial, donde la ejecución en planta afecta directamente la disponibilidad de la flota: Boeing Global Services ya está utilizando Pelico para conectar a los equipos de planificación, suministro y ejecución en torno a una visión operativa compartida en operaciones complejas de mantenimiento y reparación.

"El éxito o el fracaso en la puesta en marcha de la industria aeroespacial se decide en la planta de producción", afirmó Tarik Benabdallah, consejero delegado y cofundador de Pelico. "La asociación con AE Ventures conecta a Pelico con el corazón del ecosistema aeroespacial y de defensa, y nos brinda el alcance necesario para expandirnos por toda Norteamérica. Desde la producción hasta el mantenimiento, incluyendo el trabajo que ya se está realizando con Boeing Global Services, esta es una asociación para ayudar a la industria a lograr resultados".

"El principal obstáculo dentro del sector aeroespacial hoy en día es la ejecución: convertir los pedidos en entregas", destacó Tyler Rowe, socio de AE Ventures. "Pelico ha demostrado con los fabricantes más exigentes del sector que la coordinación marca la diferencia donde realmente importa. Estamos respaldando al equipo y colaborando para implementar la plataforma en toda nuestra red".

Acerca de Pelico

Pelico es la plataforma de orquestación de fabricación que permite a los equipos de fábrica anticipar interrupciones, alinear prioridades y ejecutar con rapidez. Fundada en París en 2019 por Tarik Benabdallah, Mamoun Alaoui y Jonathan Hickson, Pelico es utilizada por fabricantes globales como Boeing, Safran y Daikin. Obtenga más información en www.pelico.ai.

Acerca de AE Industrial Partners

AE Ventures es la plataforma de capital de riesgo de AE Industrial Partners, una firma de inversión privada con 9.000 millones de dólares en activos bajo gestión a 31 de marzo de 2026, centrada en mercados altamente especializados, como la seguridad nacional, el sector aeroespacial y el industrial. AE Ventures ha realizado más de 50 inversiones en empresas en fase inicial que se benefician de su profundo conocimiento del sector, su experiencia operativa y su red de contactos en los sectores en los que invierte.

Contacto para medios: Ina Foalea – responsable de personal de Pelico — media@pelico.ai — +1 (786) 820-2649

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