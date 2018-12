El periodista que desveló los papeles de Panamá hablará en el European Compliance & Ethics Institute de la SCCE

Publicado 18/12/2018 16:01:19 CET

MINNEAPOLIS, 18 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- Se siguen sintiendo las consecuencias de la investigación sobre los papeles de Panamá de 2016, tal y como muestran los titulares recientes de las noticias de negocios. Escuche al periodista que resolvió el caso, Bastian Obermayer, en el European Compliance & Ethics Institute (Instituto Europeo de Cumplimiento y Ética) 2019 (ECEI, por sus siglas en inglés), del 10 al 13 de marzo de 2019 en Berlín (Alemania).

El Sr. Obermayer es uno de los ponentes principales en el ECEI, el acto anual de la Society of Corporate Compliance and Ethics (Sociedad de Cumplimiento y Ética Corporativos) para la comunidad europea de cumplimiento y ética. En su presentación, titulada «Cómo descubrimos el caso de los papeles de Panamá» (How we broke the Panama Papers), se explicará cómo un críptico mensaje se convirtió en una de las mayores primicias periodísticas y cómo una investigación de un año, con 400 periodistas involucrados, se mantuvo en secreto.

Gerry Zack, CEO de la SCCE, señala: «Tal y como muestran los recientes procesamientos, la investigación sobre los papeles de Panamá alberga muchas lecciones para los funcionarios que trabajan en cumplimiento. Pero escuchar a Bastian contar desde dentro la historia de cómo se desarrolló esta investigación de alto riesgo es muy potente y añade mucho a los relatos publicados».

La ECEI 2019 incluye una impresionante lista de oradores de más de 16 países. Habrá más de 30 sesiones sobre temas que abordan los actuales desafíos en términos de cumplimiento desde una perspectiva mundial, tales como el riesgo asociado a los datos o el RGPD, anticorrupción, sanciones comerciales y fomento de una cultura ética. Se prevé que asistan más 200 profesionales del ámbito del cumplimiento y de la ética de más de 38 países. Obtenga más información e inscríbase en europeancomplianceethicsinstitute.org [http://www.europeancomplianceethicsinstitute.org/].

Acerca de la SCCELa Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) es una asociación sin ánimo de lucro, basada en sus miembros, para profesionales de la ética y el cumplimiento. Desde 2004, la SCCE ha defendido prácticas éticas y normas de cumplimiento para promover el éxito e integridad duraderos de organizaciones de todo el mundo y en todos los sectores. Con sede en Minneapolis (MN), la SCCE da servicio a más de 7.400 miembros de más de 95 países de todo el mundo.

La SCCE ofrece más de 40 congresos educativos al año, conferencias en línea semanales, publicaciones, recursos educativos, oportunidades de certificación y de establecimiento de contactos para el crecimiento profesional, así como desarrollo de programas.

Visite la página web de la SCCE en www.corporatecompliance.org [http://www.corporatecompliance.org/] o llame al 888.277.4977.

