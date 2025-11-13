Permag™ fortalece su cadena de suministro en un acuerdo con Solvay y LCM para asegurar el suministro de minerales de tie

(Información remitida por la empresa firmante)

ELK GROVE VILLAGE, Illinois., 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Permag, líder en imanes y ensambles magnéticos de alta precisión, se complace en anunciar un nuevo acuerdo estratégico con Solvay (La Rochelle, Francia) y Less Common Metals ("LCM", Ellesmere Port, Reino Unido) para asegurar el suministro confiable de minerales de tierras raras desde Europa.

Gracias a esta alianza, la industria y los clientes de Permag contarán con un suministro estable y predecible de Samario, material esencial para la fabricación de imanes y conjuntos magnéticos de alto rendimiento. Solvay aporta sus concentrados mixtos de tierras raras y tecnologías de separación para producir óxidos de Samario puros, mientras que LCM contribuye con su experiencia líder en el sector en procesos de metalización, lo que proporciona a Permag una base sólida para satisfacer la demanda durante los próximos 3 a 5 años.

El éxito de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad, afirmó Joe Stupfel, director ejecutivo de Permag. Nos comprometemos a asegurar un suministro estable de material y proporcionar el soporte adecuado para que ellos puedan alcanzar sus objetivos.

Este acuerdo forma parte de la estrategia integral de la cadena de suministro de Permag, que también incluye negociaciones continuas con proveedores de todo el mundo. El objetivo de Permag es garantizar que sus clientes sigan recibiendo los productos que necesitan sin interrupciones, tanto hoy como a largo plazo.

An Nuyttens, presidente de Solvay Special Chem, destaca la relevancia de este acuerdo: "Al asociarnos con Permag y LCM, estamos tomando medidas proactivas para asegurar minerales críticos de tierras raras en diferentes partes del mundo, reforzando nuestra dedicación a proporcionar recursos esenciales para aplicaciones de alto rendimiento".

Con este logro, Permag refuerza su compromiso con la seguridad, la calidad y la fiabilidad del suministro, garantizando que los clientes puedan centrarse en su propio crecimiento con la confianza de que Permag está protegiendo la base de sus necesidades de imanes.

Acerca de Permag

Permag, el único productor de imanes de samario-cobalto en Norteamérica y líder mundial en soluciones magnéticas de alto rendimiento, proporciona materiales de vanguardia, componentes de ingeniería de precisión y fabrica imanes y conjuntos magnéticos avanzados para industrias donde el rendimiento es fundamental. Con un amplio legado de Dexter, MCE y EEC, el grupo de empresas Permag se compromete a impulsar la innovación, ofrecer una calidad superior y resolver los retos más difíciles de los clientes.

