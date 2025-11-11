Phemex presenta un logotipo y un diseño de plataforma renovados, dando paso a una nueva era de marca

(Información remitida por la empresa firmante)

APIA, Samoa, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más eficientes, presentó un logotipo renovado y un diseño de plataforma actualizado, dando inicio a su proceso de rebranding. La nueva identidad visual refleja la continua evolución de Phemex, que pasa de ser una plataforma de trading de alto rendimiento a una plataforma integral de activos digitales, aunando velocidad, precisión y simplicidad centrada en el usuario bajo una estética coherente.

Mejoras visuales clave

Nuevo diseño de logotipo : El nuevo logotipo de Phemex evoluciona hacia una composición dinámica de dos velas: una forma minimalista que simboliza crecimiento, movimiento e impulso ascendente. Las dos líneas también transmiten equilibrio, continuidad y la dualidad entre rendimiento y fiabilidad.

: El nuevo logotipo de Phemex evoluciona hacia una composición dinámica de dos velas: una forma minimalista que simboliza crecimiento, movimiento e impulso ascendente. Las dos líneas también transmiten equilibrio, continuidad y la dualidad entre rendimiento y fiabilidad. Paleta de degradados refinada : El degradado de color actualizado transita de un verde intenso, que representa estabilidad y confianza, a un azul brillante, que expresa innovación y energía proactiva. Este espectro único refuerza la asociación de la marca con la prosperidad y el progreso.

: El degradado de color actualizado transita de un verde intenso, que representa estabilidad y confianza, a un azul brillante, que expresa innovación y energía proactiva. Este espectro único refuerza la asociación de la marca con la prosperidad y el progreso. Tipografía refinada : Las formas de las letras ahora se basan en una sólida base geométrica, pasando de curvas suaves a bordes más definidos y rectos. Este logotipo de precisión transmite una mayor sensación de fiabilidad e integridad arquitectónica.

: Las formas de las letras ahora se basan en una sólida base geométrica, pasando de curvas suaves a bordes más definidos y rectos. Este logotipo de precisión transmite una mayor sensación de fiabilidad e integridad arquitectónica. Interfaz de plataforma modernizada: Los elementos visuales 3D actualizados, un sistema de iconos unificado y diseños ligeros mejoran la usabilidad y la concentración, ofreciendo a los operadores un entorno más limpio e intuitivo tanto en ordenadores como en dispositivos móviles.

Este es el tercer logotipo en la historia de Phemex. El diseño original se inspiró en la corona de laurel de la diosa griega Feme, símbolo de victoria y prestigio.

"Nuestro nuevo logotipo y diseño de plataforma representan la esencia de Phemex: precisión, rendimiento y progreso", afirmó Federico Variola, consejero delegado de Phemex. "Este rediseño no es meramente estético; refleja la mentalidad que siempre ha definido a Phemex: construir para el futuro sin renunciar a nuestra esencia de eficiencia y fiabilidad. A medida que evolucionamos, seguimos ofreciendo un entorno donde los operadores pueden actuar con claridad y confianza".

Esta renovación visual sienta las bases de una iniciativa de cambio de marca más amplia que Phemex implantará en las próximas semanas. La compañía planea presentar una nueva cartera de marcas y un sistema de identidad unificado que refleje su visión a largo plazo: redefinir el significado de eficiencia y confianza en el futuro de las finanzas digitales.

Acerca de Phemex

Fundada en 2019, Phemex es la plataforma de intercambio de criptomonedas más eficiente, con la confianza de más de 6 millones de operadores en todo el mundo. Ofrece operaciones al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial que combinan una funcionalidad impecable con seguridad de nivel institucional. Reconocida por su fiabilidad e innovación, Phemex destaca por priorizar la experiencia del usuario y la transparencia en un sector donde la confianza es fundamental.

