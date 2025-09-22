Phemex presenta On-chain Earn para optimizar la participación y mejorar la eficiencia del capital

(Información remitida por la empresa firmante)

APIA, Samoa, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phemex , la plataforma de intercambio de criptomonedas más eficiente, anunció el lanzamiento de On-chain Earn , un nuevo servicio de participación que integra recompensas de prueba de participación directamente en la plataforma. La introducción de On-chain Earn supone una mejora significativa para Phemex Earn, su producto de gestión patrimonial, que ofrece a los usuarios un mecanismo optimizado para generar un rendimiento competitivo en activos como ETH y SOL sin necesidad de usar billeteras externas ni aplicaciones descentralizadas.

Al integrar protocolos de participación en Phemex, On-chain Earn mejora el uso del capital para los clientes: los activos permanecen en una cuenta unificada, las recompensas se distribuyen de forma transparente y la liquidez se preserva según las reglas de cada red. Esto optimiza un proceso tradicionalmente fragmentado en una experiencia eficiente, segura y fácil de usar.

Como parte del lanzamiento, Phemex presenta un Pool de ETH exclusivo. Además de recibir recompensas por participación de ETH a través de wstETH, los participantes de este pool también acumularán automáticamente Puntos Mellow y Puntos Symbiotic, que se espera que califiquen para futuros airdrops del proyecto. Esto ofrece a los usuarios un potencial de crecimiento más allá de las ganancias estándar por participación, diferenciando aún más la oferta de Phemex en el mercado.

Ventajas clave:

Rendimientos competitivos de participación con los protocolos compatibles

Participación con un solo clic, sin configuración adicional

Desbloqueo flexible, alineado con los términos de la blockchain

Protección de nivel institucional con seguimiento transparente de recompensas

Federico Variola , consejero delegado de Phemex, comentó: "On-chain Earn está diseñado para maximizar la eficiencia con la que los usuarios utilizan sus activos. En lugar de navegar por múltiples billeteras y plataformas, los clientes ahora pueden generar ganancias directamente en Phemex, manteniendo la visibilidad y el control. Esto refleja nuestra misión constante como el exchange más eficiente: ayudar a los operadores e inversores a distribuir su capital sin problemas en todos los productos, a la vez que extraen el máximo valor de sus activos".

Con On-chain Earn, Phemex refuerza su plataforma de gestión patrimonial junto con la negociación al contado y de futuros. La segunda fase del lanzamiento ampliará el servicio a redes y activos adicionales, ofreciendo a los usuarios aún más opciones para generar y gestionar su capital.

Acerca de Phemex

Fundada en 2019, Phemex es la plataforma de intercambio de criptomonedas más eficiente, en la que confían más de 6 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece trading al contado y de derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial que combinan una funcionalidad impecable con seguridad de nivel institucional. Conocida por su fiabilidad y su innovación, Phemex destaca por priorizar la experiencia del usuario y la transparencia en un sector donde la confianza es fundamental.

Para más información, visite: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777312...

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/phemex-presenta-on-chain-earn-para-optimizar-la-participacion-y-mejorar-la-eficiencia-del-capital-302562467.html