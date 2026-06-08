(Información remitida por la empresa firmante)

- Phenomenex presenta las columnas Luna Omega HILIC LC para aumentar la sensibilidad y la consistencia en el análisis de compuestos polares

Retención y separación mejoradas de compuestos polares

TORRANCE, California, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Phenomenex Inc., una empresa de Danaher y líder mundial en la investigación y fabricación de tecnologías avanzadas para las ciencias de la separación, anunció hoy el lanzamiento de las nuevas columnas Luna Omega HILIC LC, diseñadas para ofrecer separaciones robustas y mejoradas de compuestos altamente polares e hidrofílicos. La nueva columna amplía la reconocida gama de productos Luna Omega al campo de la cromatografía líquida de interacción hidrofílica (HILIC) y combina la consolidada experiencia de Phenomenex en sílice con una química de superficie moderna, diseñada para mejorar la fiabilidad del método, la resolución y la compatibilidad con los flujos de trabajo de UHPLC. Responde a la creciente demanda analítica de separaciones HILIC sensibles y consistentes en aplicaciones biofarmacéuticas, metabolómicas, clínicas, medioambientales y de análisis de alimentos.

"A medida que evolucionan los desafíos en el desarrollo de métodos, los científicos demandan un rendimiento HILIC más fiable sin la complejidad tradicionalmente asociada a estos métodos", declaró la doctora Lauryn Bailey, vicepresidenta de Ventas y Marketing Global de Phenomenex. "Luna Omega HILIC se desarrolló para simplificar el desarrollo de métodos HILIC, manteniendo la selectividad y la reproducibilidad que nuestros clientes esperan de la familia Luna Omega".

La cromatografía HILIC sigue cobrando importancia para compuestos que no se retienen adecuadamente en la cromatografía de fase inversa, como pequeños metabolitos polares, principios activos polares, nucleótidos, aminoácidos y otros analitos hidrofílicos. Luna Omega HILIC está diseñada teniendo en cuenta estos flujos de trabajo, ofreciendo un rendimiento predecible y una variabilidad reducida, aspectos clave para entornos regulados y laboratorios de alto rendimiento.

Phenomenex presentará las nuevas columnas Luna Omega HILIC LC y debatirá las mejores prácticas de HILIC en el 55º Simposio Internacional sobre Separaciones en Fase Líquida de Alto Rendimiento y Técnicas Relacionadas (HPLC 2026), que se celebrará del 6 al 11 de junio.

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Acerca de Phenomenex

Phenomenex es un líder tecnológico global comprometido con el desarrollo de soluciones innovadoras de química analítica que resuelven los desafíos de separación y purificación que enfrentan los investigadores en laboratorios académicos, farmacéuticos, biotecnológicos, ambientales, de investigación clínica, gubernamentales e industriales. Desde el descubrimiento y desarrollo de fármacos hasta la seguridad alimentaria y el análisis ambiental, las soluciones de cromatografía de Phenomenex aceleran la ciencia y ayudan a los investigadores a mejorar la salud y el bienestar humanos.

Acerca de Danaher

Danaher es una empresa líder mundial en ciencias de la vida e innovación en diagnóstico, comprometida con acelerar el poder de la ciencia y la tecnología para mejorar la salud humana. A través de nuestro ecosistema interconectado de empresas líderes en la industria, trabajamos codo a codo con nuestros clientes para resolver sus desafíos científicos y clínicos más complejos, ayudando a que las innovaciones pasen del descubrimiento a la aplicación más rápidamente para los pacientes que dependen de ellas. Impulsados por el Sistema de Negocios de Danaher, nuestra ciencia y tecnología avanzadas y nuestra probada capacidad de innovación permiten diagnósticos más rápidos y precisos, y reducen el tiempo, el coste y el riesgo necesarios para descubrir, desarrollar y ofrecer terapias que transforman vidas. Mediante la mejora continua y la excelencia operativa, nuestros aproximadamente 60.000 empleados en todo el mundo se centran en generar un impacto duradero y mejorar la calidad de vida a nivel global, al tiempo que construyen un futuro más saludable y sostenible. Descubra más en www.danaher.com.

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