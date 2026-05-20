PHNIX presentó su innovación en sistemas HVAC impulsada por IA en MCE Milan 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 20 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- PHNIX concluyó con éxito su participación en MCE Milan 2026. Bajo el lema "Inteligencia Térmica: Revolución de la IA Coretech", la compañía demostró un importante avance en la aplicación de su tecnología de IA propia para sistemas de bombas de calor en el mundo real, reforzando así su liderazgo mundial en la industria de la climatización.

Durante el evento, PHNIX organizó una trascendental Conferencia de Presentación de Productos, donde destacó su ecosistema de bombas de calor R290 para todo tipo de escenarios. La presentación incluyó el debut mundial de la bomba de calor residencial aire-agua GreenTherm Pro y la bomba de calor monobloque para interiores airMono, soluciones pioneras de IA para sistemas de climatización residenciales.

Atendiendo al interés del mercado europeo por los costes energéticos y la eficiencia, PHNIX presentó tres avances clave en IA:

Intervención temprana con IA: Implementa alertas inteligentes para proteger el sistema de bomba de calor antes de que se produzcan fallos, transformando el mantenimiento de reactivo a proactivo.

Tecnología de inversor completo con IA: Logra un ahorro energético superior al 20 % en bombas de calor monobloque residenciales, demostrado mediante datos de campo.

Red inteligente con IA: Detecta automáticamente las fluctuaciones de la red para minimizar la factura eléctrica sin necesidad de ajustes manuales.

Productos adaptados a las necesidades europeas

Bomba de calor monobloque para interiores airMono: Con instalación 100% interior, resuelve las limitaciones de espacio en zonas residenciales europeas de alta densidad.

Bomba de calor aire-agua GreenTherm Pro: Garantiza la seguridad gracias a su separador de gas integrado y detector de fugas de R290, ofreciendo un funcionamiento estable hasta -30 °C y agua caliente hasta 80 °C.

Solución de bomba de calor comercial con clasificación SCOP A+++ a 35 °C y 55 °C, capaz de gestionar hasta 32 unidades mediante una pantalla centralizada, lo que la convierte en la opción ideal para proyectos de calefacción/refrigeración comerciales a gran escala.

Innovaciones intersectoriales

PHNIX también superó los límites de la climatización con dos proyectos que atrajeron gran atención:

Casa modular OptiMorph MSpace: Una demostración en vivo presentó esta casa inteligente transformable, perfectamente integrada con sistemas fotovoltaicos, almacenamiento de energía y bombas de calor PHNIX.

Bomba de calor para minería: Esta solución de "recuperación de calor minero" reutiliza el calor residual de las plataformas mineras para la calefacción de espacios, transformando el consumo de energía en rentabilidad.

Tras la entusiasta acogida de sus socios internacionales en MCE 2026, las soluciones de climatización (HVAC) de PHNIX, impulsadas por IA, están ganando un fuerte impulso. La compañía mantiene su compromiso de acelerar su hoja de ruta hacia un futuro de gestión energética autónoma, ofreciendo soluciones de bombas de calor eficientes y sostenibles a clientes de todo el mundo.

Acerca de PHNIX

PHNIX es un fabricante profesional de bombas de calor especializado en soluciones ODM/OEM de alto rendimiento, que fabrica una amplia gama de bombas de calor aerotérmicas. Para más información, visite www.phnix-e.com

Video - https://www.youtube.com/watch?v=03BKj_R4RW8

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/phnix-presento-su-innovacion-en-sistemas-hvac-impulsada-por-ia-en-mce-milan-2026-302777701.html