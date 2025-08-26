(Información remitida por la empresa firmante)

- Piramal Pharma publica su informe de sostenibilidad del año fiscal 2025, que describe su desempeño y su trayectoria de descarbonización

BOMBAY, La India, 26 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), compañía farmacéutica líder a nivel mundial, ha publicado su cuarto Informe Anual de Sostenibilidad para el ejercicio 2025, bajo el lema Innovando con Responsabilidad. Creciendo con Sostenibilidad. El informe describe avances mensurables y compromisos reforzados en sus cuatro pilares estratégicos: Resiliencia Empresarial, Calidad y Excelencia, Operaciones Responsables y Centradas en las Partes Interesadas. Resalta el propósito de PPL de Hacer el Bien y el Éxito a través de la innovación basada en la ciencia, la responsabilidad ética y el crecimiento sostenible.

El informe destaca cómo PPL está integrando prácticas responsables en todas sus operaciones globales, desde el fortalecimiento de la gobernanza y la ética hasta la aceleración de la acción climática, el fomento de la diversidad y la inclusión, y el impulso del impacto social mediante alianzas. El Informe de Sostenibilidad de la empresa ha sido verificado externamente por DNV.

Resiliencia Empresarial

50 % de directores independientes en el Consejo de Administración; 30 % de representación femenina, superando así los requisitos legales.

Cero filtraciones de datos y 100 % de cumplimiento de la formación sobre el Código de Conducta.

26,5 % de proveedores críticos evaluados según criterios de sostenibilidad; desarrollo de capacidades en curso para el 30 % de proveedores críticos para el año fiscal 2026.

Calidad y Excelencia

36 inspecciones regulatorias exitosas, incluyendo dos de la FDA de Estados Unidos

165 auditorías de clientes completadas a nivel mundial

Transformación digital continua mediante Catalyst NxGen (S/4HANA) y 17 paneles de gobernanza que mejoran la agilidad y la escalabilidad

Puntuaciones de satisfacción del cliente del 85 % (CDMO/PPS) y del 87% (Cuidados críticos/PCC)

Operaciones responsables

Hitos de descarbonización: Reducción del 6 % en las emisiones de Alcance 1 y 2 (interanual) Aumento del 7,8 % en el uso de energías renovables, con un 20,2 % de la energía total procedente de bioenergía Cero residuos peligrosos en vertederos y un objetivo de reciclaje del 90 % de residuos no peligrosos Ahorro de 210.000 kilolitros de agua dulce gracias a la gestión integrada del agua

Las iniciativas de biodiversidad incluyeron la plantación de más de 2.000 árboles jóvenes y el mantenimiento de un 30 % de cobertura verde en las instalaciones de la India .

. Se llevó a cabo un importante proyecto en las instalaciones de PPL en Digwal, India , mediante la conversión de su caldera de vapor de carbón para que funcione con briquetas de biomasa renovable. Esta iniciativa marca un paso crucial en los esfuerzos de sostenibilidad de la empresa.

Enfoque de las partes interesadas

Progreso en DE&I: 30 % de representación femenina en la Junta Directiva 20 % de la plantilla global son mujeres, con un aumento interanual del 2,7 % 63,3 % de las contrataciones en campus son mujeres 100 % de los empleados reciben formación ESG

Las iniciativas de seguridad resultaron en una mejora del 45 % en la tasa de lesiones con baja (LTIR), reduciéndola a 0,05

En Piramal Pharma, la sostenibilidad no es solo una responsabilidad, sino una decisión deliberada que define nuestra forma de operar y crecer. En el complejo entorno actual, marcado por el cambio climático, los cambios regulatorios y las crecientes expectativas de transparencia y conducta ética, la sostenibilidad se ha convertido en un elemento central para la creación de valor a largo plazo. Este año, hemos avanzado en nuestra transición hacia la descarbonización con reducciones mensurables de emisiones, una mayor adopción de energías renovables y una mayor labor en la gestión del agua y la circularidad. Asimismo, nuestro compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión ha creado una cultura laboral más inclusiva, mientras que nuestras iniciativas de RSE han generado un cambio significativo para más de 200 millones de personas en distritos con aspiraciones. A medida que continuamos innovando de forma responsable y creciendo de forma sostenible, nos mantenemos firmes en nuestro esfuerzo por crear valor duradero para nuestros pacientes, nuestras comunidades y para el planeta que todos compartimos. — Nandini Piramal, presidenta de Piramal Pharma Limited.

Como parte de sus iniciativas generales de sostenibilidad, en el año fiscal 2025, PPL, en colaboración con la Fundación Piramal, impulsó sus iniciativas de RSE en 112 distritos con aspiraciones en India, con un fuerte enfoque en la educación, el bienestar comunitario y el empoderamiento de las mujeres. En el año fiscal 2025, la empresa invirtió 5,34 millones de rupias en programas que modernizaron la infraestructura escolar, mejoraron la capacidad docente y mejoraron los resultados de aprendizaje, a la vez que abordaron la salud pública y las prácticas de agua potable. El voluntariado de los empleados amplió aún más el impacto mediante iniciativas como campañas de plantación, campañas de concienciación sobre la salud y proyectos de inmersión comunitaria. Además, PPL se asoció con el Consejo de Desarrollo de Habilidades del Sector de Ciencias de la Vida para lanzar un programa de desarrollo de habilidades dirigido por mujeres cerca de su planta de Digwal y continuó su apoyo a la Aspirational Bharat Collaborative (ABC), cuyo objetivo es mejorar la vida de 100 millones de ciudadanos en regiones desatendidas para 2047.

El Informe de Sostenibilidad cumple con los estándares GRI y está alineado con los marcos SASSB y UNGC, lo que subraya el compromiso de PPL con el crecimiento sostenible, la asignación responsable de capital y la participación significativa de las partes interesadas. Para más información, consulte el informe completo disponible en https://www.piramalpharma.com/assets/download/Piramal-Pharma-Sustainability-Report-fy-2025.pdf .

Acerca de Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17* centros de desarrollo y fabricación globales y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), una compleja división de genéricos hospitalarios; y Piramal Consumer Healthcare, que vende productos de consumo y bienestar sin receta. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre Abbvie y PPL, se ha consolidado como uno de los líderes del mercado en el área de terapia oftalmológica en el mercado farmacéutico indio. Asimismo, PPL cuenta con una inversión minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos/bioterapéuticos y vacunas.

