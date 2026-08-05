(Información remitida por la empresa firmante)

- Piramal Pharma Solutions amplía sus instalaciones de producción de principios activos peptídicos gracias a una avanzada unidad de secado por pulverización

Piramal Pharma Solutions ha incorporado una nueva sala de secado por pulverización con capacidad de contención de nivel 5 en su planta dedicada a péptidos en Turbhe, India, equipada con sus propias unidades de tratamiento de aire, suministro de nitrógeno y sistemas de control.

Esta nueva sala permite a la planta de Turbhe optimizar la formulación de moléculas complejas, incluyendo péptidos, HPAPI y otras biomoléculas.

BOMBAY, India, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions ("PPS"), una organización líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) y parte de Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ha inaugurado una moderna planta de secado por pulverización en sus instalaciones dedicadas al desarrollo y fabricación de péptidos situadas en Turbhe, India. Esta expansión estratégica sirve para permitir que PPS pueda abordar los complejos retos relacionados con la formulación asociados con los péptidos y otras moléculas complejas, y respaldar la creciente demanda de estas moléculas innovadoras.

El secado por pulverización transforma formulaciones líquidas en polvos secos en un solo paso, lo que permite a los desarrolladores de fármacos mejorar la biodisponibilidad, lograr un tamaño de partícula preciso y procesar compuestos sensibles de forma segura. Esta técnica es especialmente crucial de cara a los péptidos, que son inestables a altas temperaturas y a menudo necesitan disponer de un control estricto de las propiedades de las partículas. Su naturaleza suave y eficiente permite a los desarrolladores de fármacos mejorar la solubilidad, optimizar la ampliación de escala y aumentar la velocidad, todo ello preservando la integridad molecular de su principio activo peptídico.

La nueva sala de secado por pulverización funciona como un sistema de circuito cerrado, estando equipado con su propio suministro de gas inerte y medidas de seguridad avanzadas, que incluyen un sistema de climatización especializado, entradas y salidas con esclusas de aire, aislamiento del operador y un área de limpieza dedicada. Esto permite la manipulación segura de compuestos potentes y disolventes orgánicos que requieren un nivel de contención de hasta Banda 5. Con el fin de reforzar aún más estas capacidades, el área de procesamiento mantiene los estándares de limpieza ISO Clase 8 (Clase 100 000), lo que garantiza un control estricto del entorno durante todas las operaciones.

Diseñada para su uso en lotes de pequeño volumen y alta potencia, la unidad admite un caudal de alimentación de hasta 1 litro por hora. Puede secar por pulverización soluciones altamente concentradas, incluso aquellas con hasta un 30 % de contenido de agua, lo que la hace especialmente valiosa para la formulación de biomoléculas y péptidos grandes. En condiciones óptimas, este sistema puede utilizarse además para formulaciones de moléculas pequeñas de bajo volumen.

"Los péptidos presentan algunos de los retos de formulación más complejos en el desarrollo farmacéutico, debido a su inestabilidad inherente y sensibilidad a las condiciones de procesamiento", afirmó el doctor Jordi Bacardit, Líder Técnico Global en Péptidos y Miembro del Colectivo Científico de PPS. "El secado por pulverización aborda estos retos específicos al permitir un control preciso de componentes clave como la temperatura y el entorno del disolvente. Gracias a la incorporación del sistema de secado por pulverización en Turbhe, podemos ayudar a nuestros socios a ofrecer formulaciones de péptidos estables y de alta calidad a pacientes que las necesitan en todo el mundo".

Debido a que los péptidos y otras moléculas complejas desempeñan un papel cada vez más vital en la industria farmacéutica moderna, esta ampliación del sistema de secado por pulverización consolida aún más a PPS como un socio de confianza en una amplia gama de áreas terapéuticas.

Acerca de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) es una Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO) que ofrece soluciones integrales de desarrollo y fabricación a lo largo del ciclo de vida de los medicamentos. Atendemos a nuestros clientes a través de una red globalmente integrada de instalaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Esto nos permite ofrecer una amplia gama de servicios, que incluyen soluciones para el descubrimiento de fármacos, servicios de desarrollo farmacéutico y de procesos, suministros para ensayos clínicos, suministro comercial de principios activos farmacéuticos (API) y formas farmacéuticas terminadas. También ofrecemos servicios especializados como el desarrollo y la fabricación de API de alta potencia, conjugaciones anticuerpo-fármaco, llenado y acabado estéril, productos y servicios peptídicos y potentes fármacos orales sólidos. PPS también ofrece servicios de desarrollo y fabricación de productos biológicos, incluidas vacunas y terapias génicas, gracias a la colaboración con Yapan Bio Private Limited, empresa asociada de Piramal Pharma Limited.

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Acerca de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17* centros globales de desarrollo y fabricación y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), un negocio complejo de genéricos hospitalarios; y Piramal Consumer Healthcare, que comercializa productos de consumo y bienestar sin receta. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre Abbvie y PPL, se ha consolidado como líder del mercado en el área de oftalmología en el sector farmacéutico indio. Asimismo, PPL cuenta con una participación minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos/bioterapéuticos y vacunas.

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* Incluye una instalación a través de la inversión minoritaria de PPL en Yapan Bio.

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