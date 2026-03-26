(Información remitida por la empresa firmante)

Piramal Pharma Solutions conmemora el 20º aniversario de su planta de Morpeth con la adquisición de una prensa de tabletas Korsch X3

La Korsch X3 es una prensa de comprimidos de última generación, fabricada a medida para satisfacer las necesidades de la planta.

La prensa está equipada con un sistema de contención de nivel 5, lo que permite la fabricación segura y controlada de fármacos de alta potencia a escala clínica y comercial.

Esto posiciona a Morpeth para dar respuesta a la creciente demanda de terapias complejas.

BOMBAY, India, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, una organización líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) y parte de Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), se complace en anunciar la instalación de una prensa de comprimidos de alta contención Korsch X3 en su planta integrada de desarrollo y fabricación de principios activos farmacéuticos (API) y sólidos orales en Morpeth, Reino Unido. Esta adquisición marca un hito importante, ya que Morpeth celebra su 20º aniversario, lo que subraya la experiencia y el liderazgo de la planta en la fabricación de productos farmacéuticos. Equipada con un kit de contención DryCon especializado, la Korsch X3 está ayudando a la planta a acelerar la llegada de terapias que salvan vidas a los pacientes que las necesitan.

Morpeth encargó recientemente una nueva prensa Korsch XM12 de una o dos capas, un modelo de menor tamaño que sentó las bases del compromiso de la planta con la tecnología más avanzada en la fabricación de comprimidos para la fase precomercial. Ante el creciente aumento de la demanda en las fases finales y comerciales, el equipo identificó la necesidad de una prensa capaz de procesar una gama más amplia de tamaños de comprimidos, tanto a escala clínica como comercial. La X3 fue seleccionada gracias a la larga trayectoria de colaboración de la planta con Korsch, una de las marcas más prestigiosas del sector farmacéutico.

La Korsch X3 de Piramal está configurada a medida para cumplir con los requisitos de los principios activos farmacéuticos de alta potencia (HPAPI), lo que la distingue de las prensas de comprimidos convencionales. Con dos torretas personalizadas, admite la fabricación de comprimidos de 25 mm, amplía la gama de formulaciones que la planta puede producir y ofrece mayor eficiencia operativa y mayor resistencia de los comprimidos. A diferencia de las prensas que requieren la alimentación directa a la tolva, la X3 ofrece una alimentación contenida desde contenedores mediante transiciones con válvulas de mariposa divididas a conexiones sanitarias, junto con una rampa de producto terminado contenida que entrega los comprimidos directamente a las operaciones de recubrimiento.

Lo más importante es que la Korsch X3 representa una inversión en mayor contención, mayor rendimiento y un concepto de operación por un solo operario, lo que proporciona mayor eficiencia y capacidades más amplias a los clientes. Para abordar los riesgos asociados con la exposición a fármacos de alta toxicidad, la X3 está equipada con puertos para guantes frontales y laterales, así como un sistema de nebulización que humedece el polvo residual después de la finalización del lote, protegiendo al personal de contaminantes en el aire durante la fabricación y los cambios de formato. El equipo de la planta ha recibido capacitación detallada in situ por parte de Korsch, además de módulos de capacitación, para garantizar un manejo seguro y confiable de la nueva prensa.

El Korsch X3 garantiza que Morpeth esté en condiciones de satisfacer la creciente demanda de terapias complejas y personalizadas, y que esté completamente operativo, cualificado y en pleno funcionamiento.

"Al ampliar la capacidad de Morpeth para fabricar comprimidos que contienen HPAPI de Banda 5, la planta Korsch X3 fortalece nuestra capacidad para atender a pacientes en áreas terapéuticas donde los materiales de alta potencia son esenciales, como los medicamentos hormonales fabricados en una planta especializada", declaró Peter DeYoung, consejero delegado de Piramal Global Pharma. "Esta adquisición es la manera ideal de celebrar el vigésimo aniversario de la planta, reforzando su legado de contribuir a mejorar y prolongar la vida de pacientes en todo el mundo".

Al cumplirse 20 años de excelencia en la fabricación farmacéutica, la incorporación del Korsch X3 de Morpeth es una muestra de su continua inversión en innovación, seguridad y atención centrada en el paciente. Más que una celebración de los logros de las últimas dos décadas, representa un compromiso con un futuro en el que aún más pacientes puedan beneficiarse de las capacidades avanzadas, la experiencia técnica y la trayectoria comprobada de Piramal en la entrega de materiales de alta calidad.

Acerca de Piramal Pharma Solutions Piramal Pharma Solutions (PPS) es una Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO) que ofrece soluciones integrales de desarrollo y fabricación a lo largo del ciclo de vida de los fármacos. Atendemos a nuestros clientes a través de una red globalmente integrada de instalaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Esto nos permite ofrecer una amplia gama de servicios, que incluyen soluciones para el descubrimiento de fármacos, servicios de desarrollo farmacéutico y de procesos, suministros para ensayos clínicos, suministro comercial de principios activos farmacéuticos (API) y formas farmacéuticas terminadas. También ofrecemos servicios especializados como el desarrollo y la fabricación de API de alta potencia, conjugaciones anticuerpo-fármaco, llenado y acabado estéril, productos y servicios peptídicos y potentes fármacos orales sólidos. PPS también ofrece servicios de desarrollo y fabricación de productos biológicos, incluyendo vacunas y terapias génicas, gracias a la colaboración con Yapan Bio Private Limited, empresa asociada de Piramal Pharma Limited.

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Acerca de Piramal Pharma Limited Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17* centros globales de desarrollo y fabricación y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), un negocio complejo de genéricos para hospitales; y Piramal Consumer Healthcare, que vende productos de consumo y bienestar sin receta. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre Abbvie y PPL, se ha consolidado como uno de los líderes del mercado en el área de terapia oftalmológica en el mercado farmacéutico indio. Asimismo, PPL tiene una participación minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos/bioterapéuticos y vacunas.

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Para consultas de inversores: Gagan Borana, Relaciones con inversores y gestión de riesgos empresariales, gagan.borana@piramal.com. Para consultas de prensa: Madiha Vahid, Responsable de marca y comunicaciones, madiha.vahid@piramal.com.

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