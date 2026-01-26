(Información remitida por la empresa firmante)

- La pincelada de mil millones de dólares: la plataforma de arte de abogados obtiene más de mil millones de dólares en listados comprometidos en el primer mes, posicionada para un rápido crecimiento

DUBAIEAU, SIDNEY y NUEVA DELHI, 26 de enero de 2026/PRNewswire/ -- La audaz visión de un abogado de artes creativas y entretenimiento para una revolucionaria plataforma de subastas de arte en línea, Lloyds Auctions, se lanzó el 1 de enero de 2026 y ya ha asegurado más de mil millones de dólares en listados de arte comprometidos, incluidas más de 3.000 piezas en sus primeras semanas, posicionándola como una de las plataformas de tecnología artística de más rápido crecimiento en la historia.

Giuseppe Cassin pasó más de una década cerrando acuerdos multimillonarios para cineastas, artistas, directores y coleccionistas. Frustrado por el sistema obsoleto y anticuado del mundo del arte (tarifas elevadas, ventas sólo por invitación y persistentes problemas de integridad), desarrolló una idea innovadora: una plataforma digital que hace con el arte autenticado lo que Uber hizo con los taxis.

Conecta a los vendedores directamente con una audiencia global con autenticación rigurosa, selección de alto nivel, tarifas transparentes y ofertas en tiempo real abiertas a cualquier persona, en cualquier lugar. "Estamos brindando a cada artista, coleccionista y vendedor el mismo acceso global que antes solo unos pocos disfrutaban", dijo Giuseppe Cassin, fundador de Lloyds Creative Arts.

Cassin presentó el concepto a los inversores y obtuvo un fuerte respaldo de la casa líder de subastas en línea Lloyds Auctions. La plataforma se lanzó oficialmente el 1 de enero de 2026, y su primera subasta en línea dedicada se lanzó a mediados de enero, presentando una colección principal de 30 maestros del sudeste asiático, incluidas obras de maestros como MF Husain, FN Souza, Manjit Bawa y Vasudeo S. Gaitonde con estimaciones de decenas de millones. La respuesta fue inmediata y contundente: llegaron vendedores y coleccionistas.

En tan solo sus primeras semanas de funcionamiento, la plataforma ha conseguido más de mil millones de dólares en listados de arte comprometidos, que abarcan desde maestros de primera línea hasta talentos emergentes. "Nuestra misión es hacer que el arte sea accesible para todos de una manera segura y no intimidante", continuó Cassin. "Con cada obra rigurosamente verificada y autenticada de forma independiente (incluso por un experto elegido por el comprador), los postores y compradores pujan con un mayor nivel de confianza, especialmente en maestrías y otras categorías de arte de valor ultra alto. Al mismo tiempo, los artistas emergentes obtienen exposición global inmediata y comentarios en tiempo real de los clientes sobre lo que resuena con su trabajo".

El rápido ascenso de la plataforma ha despertado un gran interés por parte de inversores y expertos de la industria, que ahora ven el estatus de unicornio (una valoración de más de mil millones de dólares) como un próximo hito realista. Si alcanza esa marca, se ubicaría entre los ascensos más rápidos desde Canva.

La plataforma continúa recibiendo nuevos artistas y coleccionistas todos los días, y periódicamente se lanzan nuevas subastas.

Descubra la plataforma y vea la subasta actual en lloydsauctions.com/art

Acerca de la plataforma:La plataforma, lanzada el 1 de enero de 2026, con una importante inversión de la casa líder de subastas en línea Lloyds Auctions, es un mercado global digital para bellas artes, que combina selección experta, autenticación escrita independiente rigurosa y una interfaz intuitiva para hacer que la compra y venta de arte sea fluida, transparente y accesible para todos.

