COMUNICADO: Plug and Play da la bienvenida a 111 empresas emergentes a sus primeros grupos del año

Publicado 02/03/2018 15:22:26 CET

SUNNYVALE, California, 2 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- Plug and Play [http://plugandplaytechcenter.com/] ha anunciado hoy que ha aceptado a 111 empresas emergentes en 6 de sus programas de aceleración. Estos programas tendrán lugar de marzo a mayo e incluyen: marca y comercio minorista; ciberseguridad; tecnología financiera; alimentos y bebidas; nuevos materiales y envasado; y cadena de Suministros y logística. Plug and Play, guiado por las áreas prioritarias especificadas por sus socios corporativos en cada programa, buscó entre más de 5500 empresas emergentes y aceptó a empresarios de Australia, Canadá, India, Estambul (Turquía), Reino Unido y Estados Unidos. La lista de empresas admitidas está publicada en su página web. bit.ly/pnpspring2018 [http://bit.ly/pnpspring2018]

"Plug and Play lleva 12 años trabajando con empresas emergentes. Nuestro objetivo es conectar a empresas emergentes y corporaciones en base a sus intereses para crear asociaciones de beneficio mutuo que representen el espíritu de innovación abierta de Plug and Play. Este primer grupo de 2018 ya está superando las expectativas", dijo Saeed Amidi, fundador y consejero delegado de Plug and Play. "Nos complace dar la bienvenida a estas nuevas empresas a nuestro ecosistema y hacer que este sea el año de mayor éxito hasta la fecha".

Durante los próximos 3 meses, se presentará a las empresas emergentes a los socios corporativos de Plug and Play y se les dará la oportunidad de cerrar programas piloto, pruebas de concepto y oportunidades de inversión con estas compañías. Las empresas emergentes no tienen que asumir ningún coste por participar en el programa y seguirán formando parte del ecosistema incluso después de la graduación.

Estas 111 empresas emergentes se graduarán en la Cumbre de Primavera de Plug and Play que se celebrará entre el 8 y el 10 de mayo. Las entradas para la cumbre son limitadas. Inscríbase hoy mismo: bit.ly/springsummit18 [http://bit.ly/springsummit18]

Acerca de Plug and PlayPlug and Play es una plataforma de innovación global. Con sede en Silicon Valley, hemos creado programas de aceleración, servicios de innovación corporativa y nuestro propio fondo de capital riesgo para hacer que el progreso tecnológico avance más rápido que nunca. Desde sus inicios en 2006, nuestros programas se han extendido por todo el mundo para incluir la presencia de 28 localizaciones a nivel global y ofrecer a las empresas emergentes los recursos necesarios para triunfar en Silicon Valley y fuera. Con más de 6000 empresas emergentes y 220 socios corporativos oficiales, hemos creado el ecosistema de empresas emergentes definitivo en muchos sectores. Proporcionamos inversiones activas junto con 200 de los principales fondos de capital riesgo de Silicon Valley y celebramos más de 700 eventos para hacer contactos al año. Las empresas de nuestra comunidad han recaudado más de 7000 millones de dólares en financiación, con salidas de cartera tan exitosas como Danger, Dropbox, Lending Club, PayPal, SoundHound y Zoosk. Para obtener más información, visite www.plugandplaytechcenter.com [http://www.plugandplaytechcenter.com/]

