Port Gallery: El proyecto «Réquiem por los teléfonos móviles» del surrealista Lubo Kristek llega a Barcelona

El surrealista Lubo Kristek llega a Barcelona con un mensaje en forma de happening Réquiem por los teléfonos móviles

BARCELONA, Spain, 7 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 17 de octubre a las 21:00 tendrá lugar un happening de Lubo Kristek dentro del ciclo Réquiem por los teléfonos móviles en la Plaça de la Mercè de Barcelona, donde el autor llama la atención sobre los aspectos negativos de la dependencia de las tecnologías modernas. Después, el 20 de octubre a las 20:00, en Port Gallery, el público podrá disfrutar de un encuentro con Lubo Kristek y ver una proyección de películas sobre su vida y sus happenings.

El escultor, artista de performance y pintor checo Lubo Kristek (n. 1943) vivió treinta años en Alemania; en los setenta viajaba a Port Lligat para visitar a Salvador Dalí, quien influyó en los inicios de su obra. Es autor de esculturas dispuestas en espacios públicos, entre ellas la pieza de dieciséis metros Árbol del conocimiento, instalada en un instituto de Landsberg am Lech (Alemania). Con su ruta artístico-filosófica de lugares de peregrinación, denominada Gliptoteca de Kristek en el valle del Dyje, conectó Chequia, Austria y Eslovaquia. Hasta la fecha ha realizado más de cincuenta happenings en tres continentes.

Kristek llega a Barcelonaexactamente treinta años después de la visita de Allan Kaprow, creador del happening, quien acuñó el término en 1959. En los años sesenta, en la Checoslovaquia comunista y bastante aislada, Kristek organizaba en la casa de sus antepasados en Hustopeče encuentros de artistas que combinaban música, artes visuales, poesía, teatro, ballet e improvisación. Como Kaprow, Kristek buscaba una vivencia ritual compartida y la ruptura de la cuarta pared, de modo que se desdibujaban las fronteras entre el artista y el público. Kristek va más allá y concibe un método propio que define como percepción holográfica: manteniendo la improvisación, los acontecimientos se despliegan en capas paralelas que el espectador recompone en una imagen tridimensional propia. En los setenta instauró en Alemania las Inauguraciones nocturnas de Kristek, eventos de una sola noche, con público participante.

Le interesa vincular objetos con historia personal y crear relaciones que den testimonio de los recovecos del alma humana. Su monumental ensamblaje Casa Kristek en Brno fue concebido como un espacio habitable inspirado en el mito de Sísifo; de la casa emergen manos gigantes que protegen un árbol vivo. En sus ensamblajes aborda temas sociales como la ética médica, los límites de la resistencia humana, el consumismo y las adicciones.

En Réquiem por los teléfonos móviles, los dispositivos entregados pasan a formar parte del ensamblaje homónimo, que se transforma con cada acción. Kristek inició el proyecto en 2007 en protesta contra un mundo hipertecnificado y la patológica dependencia de las tecnologías modernas. Kristek advierte que las nuevas tecnologías generan simulacros mediante los cuales la realidad es sustituida gradualmente por imágenes fabricadas. La desactivación de los teléfonos y su reutilización en una obra colectiva invitan a restablecer la comunicación humana directa. Uno de los happenings tuvo lugar en la arteria vienesa Mariahilfer Strae y la Televisión Checa cubrió el evento. Además de Austria, se han celebrado otros en Chequia, Alemania y Polonia. En Alemania, uno de ellos contó con el patrocinio del ministro de Estado de Baviera para Ciencia, Investigación y Arte y del ministro de Cultura de la República Checa. Sobre el happening de este año en Barcelona, Kristek señaló: Este tema gana actualidad minuto a minuto; la humanidad olvida cultivar la fantasía. Si esta muere, el ser humano culminará su camino terrenal.

Kristek ha sido invitado a Barcelona por el director de Port Gallery, Manel Giménez, también comisario y productor de este evento. Port Gallery es un centro de arte moderno y experimentación artística. El happening del 17 de octubre en la Plaça de la Mercè contará con la colaboración del Palau Martorell y del Reial Cercle Artístic. La fase final se desarrollará en Port Gallery, que el 20 de octubre continuará con la proyección de las películas sobre la vida y los happenings de Lubo Kristek.

