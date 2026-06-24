El portal de propiedades sauditas aceptará solicitudes de propiedad extranjera de bienes raíces

(Información remitida por la empresa firmante)

RIAD, Arabia Saudita, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La Autoridad General de Bienes Raíces (REGA), organismo regulador del sector inmobiliario de Arabia Saudita, anunció hoy el inicio del plazo para solicitar la propiedad extranjera de bienes inmuebles a través del portal "Propiedades Sauditas". Este es el portal oficial de la Ley de Propiedad Inmobiliaria Extranjera, que entró en vigor en enero de 2026. Asimismo, se aprobaron el Ámbito Geográfico y el Marco Regulatorio.

El portal permite a los futuros propietarios, tanto dentro como fuera del Reino, iniciar el proceso de compra a través de un canal digital oficial que les permite completar todos los trámites reglamentarios electrónicamente. Los servicios de Saudi Properties incluyen acceso a las opciones de compra disponibles, oportunidades inmobiliarias aprobadas, verificación de los requisitos de elegibilidad, envío de solicitudes y servicios de seguimiento.

Los ciudadanos no saudíes que residan en el Reino pueden presentar su solicitud directamente a través del portal "Saudi Properties" utilizando su número de residencia, con verificación automatizada de los requisitos de elegibilidad y finalización de los trámites mediante un proceso totalmente digital.

Los residentes no saudíes inician su proceso de solicitud obteniendo una tarjeta de identidad digital en las misiones diplomáticas saudíes en el extranjero, la cual deben obtener antes de completar la solicitud en línea. Las empresas y entidades no saudíes sin presencia en el Reino deben registrarse ante el Ministerio de Inversiones a través de la plataforma "Invest Saudi" y obtener un número nacional unificado antes de completar el proceso de titularidad electrónicamente.

El sistema permite que personas, empresas y entidades no saudíes posean propiedades en diversas regiones del Reino de Arabia Saudita, al tiempo que regula la propiedad en La Meca y Medina. La propiedad dentro de las dos Ciudades Santas está limitada a empresas saudíes y a personas musulmanas, tanto residentes como no residentes en el Reino.

Esto se implementa a través de un marco regulatorio claro que hace que las decisiones de propiedad sean más transparentes al vincular las oportunidades inmobiliarias con vías estructuradas y fuentes de datos oficiales, lo que mejora la credibilidad del mercado, apoya el crecimiento urbano de alta calidad y eleva la experiencia general del beneficiario.

REGA destacó que el portal "Propiedades Saudíes" es el canal oficial para las solicitudes de propiedad inmobiliaria para extranjeros, así como para acceder a información clave relacionada con la posesión de propiedades en el Reino. La Autoridad anima a los posibles compradores a visitar el portal "Propiedades Saudíes" en: saudiproperties.rega.gov.sa.

La actualización e implementación de la Ley de Propiedad Inmobiliaria Extranjera entra en vigor en un momento en que Arabia Saudita está experimentando una transformación significativa en su mercado inmobiliario, impulsada por el crecimiento urbano, la expansión de grandes proyectos y el avance de los sectores de negocios, turismo, hostelería, entretenimiento y calidad de vida, lo que refuerza aún más el atractivo del Reino como destino para vivir, trabajar e invertir.

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