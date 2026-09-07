Potensic lleva ATOM 3 a IFA 2026, invitando a los creadores a "VER MÁS ALLÁ"

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Potensic, marca global especializada en drones ligeros con cámara, regresa a IFA Berlín por tercer año consecutivo para presentar su último modelo, ATOM 3, en Messe Berlin.

Bajo el lema de este año, "VER MÁS ALLÁ", Potensic invita a los creadores a ir más allá de las perspectivas convencionales y descubrir nuevas posibilidades en la narración visual.

Diseñado para viajes, exploración al aire libre y creatividad cotidiana, el ATOM 3 pesa menos de 249 gramos, lo que lo sitúa en la categoría EASA C0 de Europa y facilita a los usuarios volar con requisitos regulatorios mínimos.

Su sensor de 1/1.3 pulgadas y su cámara dual focal de 48 mm capturan tanto paisajes amplios como primeros planos detallados, mientras que el vídeo 4K/60fps HDR ofrece gran nitidez en una amplia gama de condiciones de iluminación. Con hasta 40 minutos de tiempo de vuelo para la versión europea, transmisión de vídeo de 16 km y AI Follow 2.0, el ATOM 3 ofrece a viajeros, excursionistas, ciclistas y familias más libertad para capturar sus experiencias desde nuevas perspectivas.

Desde su lanzamiento el 10 de junio de 2026, el ATOM 3 ha ganado popularidad rápidamente en toda Europa, entrando en la lista de Novedades más populares de Amazon Alemania durante su primer mes y obteniendo calificaciones de 4,6 estrellas o más en los mercados europeos de Amazon. También ha aparecido en importantes medios de comunicación especializados en tecnología y drones, como TechRadar, heise online, T3 y FlytPath, y fue nombrado uno de los mejores drones para principiantes por Tom's Guide.

Disponible desde 379,99 €, el ATOM 3 se vende en toda Europa a través de Amazon, minoristas líderes como MediaMarkt, Saturn, Allegro, bol, Alza, RTV EURO AGD, Digitec y Kamera Express, así como en la tienda oficial de Potensic.

"Europa es nuestro mercado más importante, y sus altos estándares nos impulsan a seguir mejorando como empresa global", declaró Perry Yuan, vicepresidente de Potensic. "Junto con nuestros socios minoristas, de medios y creadores, queremos brindar a más personas la libertad de explorar nuevas perspectivas, para volar libremente y grabar como un profesional".

Acerca de Potensic

Fundada en 2014, Potensic diseña drones con cámara ligeros que hacen que la toma de imágenes aéreas sea más accesible para todos. Sus productos están disponibles en más de 100 países a través de los principales canales de venta online y minoristas.

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