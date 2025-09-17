PPS aumenta sus capacidades de formulación con la nueva prensa de comprimidos bicapa Korsch XM-12

(Información remitida por la empresa firmante)

-Piramal Pharma Solutions aumenta sus capacidades de formulación con la incorporación de la nueva prensa de comprimidos bicapa Korsch XM-12 en sus instalaciones de Morpeth (Reino Unido)

Esta prensa de comprimidos proporcionará al equipo de desarrollo de formulaciones de la planta una herramienta clave para desarrollar combinaciones de dosis fijas y la administración de fármacos de liberación modificada.

Piramal Pharma Solutions ha implementado sólidos protocolos de formación para garantizar un funcionamiento seguro y una producción de alta calidad de la XM-12.

MUMBAI, India, 17 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, organización líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) y parte de Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), se complace en anunciar la reciente adquisición de una prensa de comprimidos bicapa Korsch XM-12 de última generación en su planta de productos farmacéuticos de Morpeth, Reino Unido. La planta de Morpeth desempeña un papel fundamental en la oferta integrada de la compañía, ya que proporciona servicios especializados para el desarrollo y la fabricación de sólidos orales y productos hormonales.

Con la incorporación estratégica de la prensa de comprimidos bicapa Korsch XM-12, el Equipo de Desarrollo de Formulaciones de Morpeth ahora puede lograr una alta producción de comprimidos en formatos flexibles con mayor precisión y eficiencia. La XM-12 está diseñada para la producción tanto de una sola capa como de dos capas, e incorpora accesorios sanitarios avanzados para las tolvas de entrada, un conducto de producto especial para contener API de alta potencia y torretas de cambio B y D para facilitar cambios rápidos.

Piramal Pharma Solutions ha priorizado la seguridad y la calidad durante la implementación de la XM-12 en las instalaciones de Morpeth, implementando protocolos de formación integrales para garantizar el manejo adecuado del equipo.

"Como preparación para el uso de Korsch XM-12, los científicos, operadores y equipos de mantenimiento de Piramal recibirán una formación exhaustiva junto con los técnicos de la fábrica de Korsch, mientras que los expertos en validación de Piramal se encargarán de la cualificación y la validación. Todas las actividades cumplirán con los estándares de la industria y los propios requisitos de calidad de Piramal", afirmó Frank Bugg, director general y jefe de Planta de Piramal Pharma Solutions en Morpeth.

La formación sobre la XM-12 se adaptará específicamente a las necesidades específicas de cada puesto dentro del Equipo de Desarrollo de Formulaciones.

"La formación se adaptará a los operadores y científicos de Desarrollo de Formulaciones, al personal de transferencia técnica y a los grupos de mantenimiento. Se evaluarán los modos bicapa y monocapa, así como las instrucciones sobre cambios de formato, limpieza e incluso futuras pruebas de contención", señaló Bugg.

La XM-12 está equipada con tecnología integrada que mantiene una precisión constante con mínima interacción del operador una vez establecidos los ajustes críticos.

La incorporación de la Korsch XM-12 a la planta de Piramal Pharma Solutions en Morpeth refuerza el firme compromiso de la compañía con los avances en la administración de fármacos, la mejora continua, la calidad y la atención al paciente en todas sus operaciones. La prensa de comprimidos bicapa Korsch XM-12 permite a la planta producir comprimidos de alta calidad a gran escala, con precisión, velocidad y flexibilidad. Esta inversión estratégica ayudará a Piramal Pharma Solutions a ofrecer terapias innovadoras a más pacientes, reduciendo así la carga de morbilidad en todo el mundo.

Acerca de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) es una Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO) que ofrece soluciones integrales de desarrollo y fabricación a lo largo del ciclo de vida del fármaco. Atendemos a nuestros clientes a través de una red global integrada de instalaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Esto nos permite ofrecer una gama completa de servicios, incluyendo soluciones para el descubrimiento de fármacos, servicios de desarrollo de procesos y productos farmacéuticos, suministros para ensayos clínicos, suministro comercial de API y formas farmacéuticas terminadas. También ofrecemos servicios especializados como el desarrollo y la fabricación de API de alta potencia, conjugaciones anticuerpo-fármaco, llenado y acabado estéril, productos y servicios peptídicos, y potentes fármacos orales sólidos. PPS también ofrece servicios de desarrollo y fabricación de productos biológicos, incluyendo vacunas y terapias génicas, gracias a Yapan Bio Private Limited, empresa asociada de Piramal Pharma Limited.

Acerca de Piramal Pharma LimitedPiramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17* instalaciones globales de desarrollo y fabricación y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), una compleja división de genéricos hospitalarios; y Piramal Consumer Healthcare, que vende productos de consumo y bienestar sin receta. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre Abbvie y PPL, se ha consolidado como uno de los líderes del mercado en el área de terapia oftalmológica en el mercado farmacéutico indio. Asimismo, PPL cuenta con una inversión minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos/bioterapéuticos y vacunas.

* Incluye una instalación a través de la inversión minoritaria de PPL en Yapan Bio.

