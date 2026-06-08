PR Newswire Amplify™ amplía su soporte para campañas y creación de contenido a 7 idiomas

(Información remitida por la empresa firmante)

La mejora impulsada por IA optimiza los flujos de trabajo para los comunicadores y refuerza las soluciones líderes de PR Newswire para campañas globales.

LONDRES, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Para que las organizaciones globales puedan llegar eficazmente a las audiencias de América y Europa sin sacrificar la velocidad ni la coherencia de la marca, PR Newswire ha lanzado una versión mejorada de su plataforma Amplify con soporte multilingüe. Esta ampliación permite a los equipos de relaciones públicas, comunicación, marketing y relaciones con inversores generar mensajes coherentes y alineados con la marca en los idiomas nativos de cada región en cuestión de minutos.

Descubra el comunicado de prensa multicanal interactivo aquí: https://www.multivu.com/pr_newswire/9401551-en-pr-newswire-amplify-multiple-language-support

Mensajes coherentes en todos los idiomas

Los clientes buscaban una forma eficiente de ampliar el alcance de sus historias a audiencias no angloparlantes a nivel mundial sin ralentizar significativamente sus procesos. Con esta nueva función —y los planes para futuras mejoras multilingües— los clientes de PR Newswire pueden crear fácilmente estrategias de campaña y contenido multicanal, como comunicados de prensa, blogs, artículos y propuestas para medios, en los siguientes idiomas: inglés (EE.UU.), inglés (Reino Unido), francés (Canadá), francés (Francia), alemán, español y portugués.

La compatibilidad multilingüe ampliada complementa la red de distribución global líder en el sector de PR Newswire y su soporte para campañas internacionales. Ahora, los equipos de comunicación globales pueden planificar y crear fácilmente contenido para sus campañas con una voz de marca coherente en todas las regiones, garantizando que sus historias lleguen a su público objetivo a través de múltiples canales e idiomas.

Además de poder generar contenido nuevo en el idioma deseado mediante IA gracias a las capacidades de soporte mejoradas de Amplify, los clientes de PR Newswire también pueden seguir contando con los servicios de traducción de confianza de la empresa para distribuir sus borradores de comunicados de prensa a audiencias globales.

Ampliación del alcance de las campañas globales

Este anuncio representa la última innovación en las capacidades de gestión de campañas multicanal con IA dentro de la plataforma Amplify. Sin una herramienta estratégica centralizada, la voz de la marca en las distintas regiones puede fragmentarse o perderse en la traducción, lo que genera una identidad de marca global incoherente. Los equipos de comunicación globales ahora pueden generar variantes de contenido nativo para sus mercados clave, lo que les permite mantener el control de la marca y, al mismo tiempo, empoderar a los equipos locales.

"Nuestros clientes confían en nuestra red de distribución sin igual para llegar a audiencias globales con impacto y autenticidad", afirmó Matt Brown, presidente de PR Newswire. "Esta nueva capacidad refuerza nuestro apoyo, que llevamos décadas ofreciendo, a las campañas globales en diferentes idiomas. Nos entusiasma ampliar el soporte multilingüe dentro de nuestra plataforma para ayudar a nuestros clientes a generar recursos de campaña de alta calidad en sus respectivos idiomas con la ayuda de nuestra avanzada IA propia".

"Este soporte para idiomas clave adicionales, y más en camino, demuestra aún más las formas en que PR Newswire Amplify™ está transformando la forma en que operan los comunicadores, reduciendo drásticamente el tiempo de comercialización de campañas globales y fomentando conexiones más sólidas con audiencias en todo el mundo".

Mejora de Multichannel Amplification™ para historias de marca

El soporte multilingüe ampliado es la última innovación introducida en Amplify, la plataforma de gestión de campañas de relaciones públicas impulsada por IA de PR Newswire. Los clientes tienen acceso a un conjunto completo de herramientas, que incluyen:

Multichannel Amplification™: Impulsa el alcance y la visibilidad de su historia en canales propios, ganados, pagados y compartidos a través de la red de distribución y las soluciones multicanal más grandes del sector.

Impulsa el alcance y la visibilidad de su historia en canales propios, ganados, pagados y compartidos a través de la red de distribución y las soluciones multicanal más grandes del sector. Soporte integral para campañas: Planifica, crea, distribuye y mide campañas multicanal completas en una única plataforma optimizada.

Planifica, crea, distribuye y mide campañas multicanal completas en una única plataforma optimizada. Información basada en IA: Descubre las tendencias y las preguntas más frecuentes de su sector para estar a la vanguardia y crear contenido relevante rápidamente.

Descubre las tendencias y las preguntas más frecuentes de su sector para estar a la vanguardia y crear contenido relevante rápidamente. Optimización AEO/GEO: Consulta al instante la calidad del contenido y recibe recomendaciones prácticas para optimizar comunicados de prensa, artículos y blogs específicamente para el rendimiento en búsquedas con IA. Asegúrese de que la estructura, la claridad y el mensaje sean fáciles de entender y reutilizar para los modelos de IA en las respuestas generativas.

Explore todo lo que Amplify puede hacer en https://www.prnewswire.co.uk/amplify-platform/.

Acerca de PR Newswire

PR Newswire es el socio líder en distribución de comunicados de prensa del sector, con un alcance global sin precedentes que incluye más de 500.000 redacciones, sitios web, canales directos, periodistas e influencers. Está disponible en más de 170 países y 40 idiomas. Desde nuestra innovadora plataforma PR Newswire Amplify™ con IA, pasando por nuestros galardonados servicios de contenido, hasta nuestros productos integrados para redacciones y micrositios, la suite de servicios de relaciones con inversores, la publicidad de pago y las herramientas para compartir en redes sociales, PR Newswire ofrece un completo catálogo de soluciones de amplificación multicanal para resolver los retos actuales a los que se enfrentan los equipos de relaciones públicas y comunicación. Durante más de 70 años, PR Newswire ha sido el destino preferido a nivel mundial para que las marcas compartan sus noticias más importantes.

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