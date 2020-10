LIMASSOL, Chipre, 6 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- El gigante de software de cajero inteligente Praxis [https://www.praxiscashier.com/] aclaró hoy su oferta, explicando que la pasarela de pago basada en Chipre fundada por Amit Klatchko es un conector técnico y no un procesador de pagos, como ha sido mal llamado y abordado por fuentes online cuestionables. Como tal, las restricciones en virtud de la Ley de Servicios de Pago no se aplican a la empresa, en lo que se refiere a los procesadores de pagos, y no a las pasarelas de pago.

Según extractos del dictamen jurídico emitido por un bufete de abogados de buena reputación en la Unión Europea, "la empresa ofrece servicios de integración (con PSP) y servicios de transferencia de datos únicamente. Sus servicios no incluyen el procesamiento de transacciones." O, en términos laicos, Praxis actúa como un conector técnico entre los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y los propietarios/comerciantes de negocios, proporcionando manejo de datos para todos los pagos entrantes y salientes, pero no procesa los pagos financieros en sí mismos.

Con una única integración de la interfaz de página de pago de Praxis Cashier y back-office en el sistema de una empresa, los comerciantes tienen acceso a una selección de PSP, más de 300 soluciones de pago alternativas para elegir, gráficos superiores y gestión de transacciones. El sencillo proceso de integración incluye a los comerciantes que obtienen su propia aprobación previa directamente de los PSP con los que buscan trabajar, la integración de Praxis Cashier en el software de la empresa y un proceso de configuración y pruebas antes de entrar en funcionamiento.

A la luz de la declaración clara y transparente de Praxis Cashier System Ltd. de lo que la compañía hace y no ofrece, el bufete concluyó y explica que Praxis permanece en el lado correcto de la legislación siguiente, no infringiendo ninguna de sus disposiciones, a pesar de las publicaciones de terceros que indiquen lo contrario (ver imagen 1).

La representación legal de Praxis pretende dejar explícitamente claro que la empresa presta exactamente los servicios que pretende prestar. Además, las restricciones previstas en la Ley de Servicios de Pago no se aplican a la empresa, ya que se refiere a los procesadores de pagos (que Praxis no lo es), y no a las pasarelas de pago (que Praxis es, ver imagen 2).

La tecnología de Praxis está en constante evolución con nuevos productos e integraciones ricas en características para dar a los comerciantes más agilidad.

La compañía lleva a cabo el examen KYC de todos los comerciantes potenciales y existentes para ayudar a identificar y mitigar el riesgo financiero, regulatorio y reputacional.

Acerca de Praxis

Praxis Cashier [https://www.praxiscashier.com/] es un proveedor de tecnología que ha desarrollado el último software de cajero inteligente diseñado con Fintech, juegos en línea, viajes y comercio electrónico en mente. El software Praxis Cashier fue diseñado para superar las dificultades de procesamiento de alto riesgo, traer paz industrial a las empresas y aumentar las tasas de aprobación de transacciones de las empresas en más de un 15%. Con personal con sede en Costa Rica, España, Chipre y Ucrania, Praxis ofrece cobertura tecnológica y de apoyo sin parar en todo el mundo.

Para más información, visite www.praxiscashier.com [http://www.praxiscashier.com/].

Praxis insta a cualquier persona que tenga alguna consulta y le gustaría recibir más información para ponerse en contacto con la empresa en: hello@praxiscashier.com[mailto:hello@praxiscashier.com], +35725312086

