(Información remitida por la empresa firmante)

-[MWC 2026] Preparación para las llamadas con IA: la visión de Ookla para los estándares actualizados de calidad de voz

BARCELONA, España, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC 2026, Mark Giles, director de Investigación y Análisis de la Industria en Ookla, líder mundial en inteligencia de conectividad, ofreció una ponencia titulada "Red central de voz centrada en la experiencia con Ookla RootMetrics". En su discurso, Giles presentó el marco de evaluación de la experiencia de voz en alta definición y el marco de evaluación de la experiencia de voz para llamadas con IA. También compartió información sobre un proyecto reciente de evaluación de voz en Filipinas. Ookla se dedica a ayudar a los operadores a mejorar sus redes de voz mediante evaluaciones de la experiencia, lo que en última instancia mejora la satisfacción del usuario.

Mark Giles destacó que los servicios de voz están avanzando en tres áreas clave. Primero, están surgiendo nuevos grupos de usuarios, como los creadores de contenido en directo y los avatares digitales. Segundo, están en auge los terminales inteligentes innovadores, como los asistentes y las gafas con IA. Por último, se están generalizando nuevos comportamientos de los usuarios, incluidas las aplicaciones de IA y las interacciones remotas. Estos avances están impulsando la experiencia de voz hacia una mayor definición, la integración de la IA, la accesibilidad, la inmersión y la interactividad.

Mark Giles señaló que las dimensiones para evaluar la experiencia de voz deben adaptarse para incluir la IA. Evaluar la experiencia de voz impulsada por IA es un enfoque clave en la industria. Por lo tanto, además de las métricas tradicionales de QoE, QoS y cobertura, la evaluación de la experiencia de voz de Ookla ahora incorpora tres nuevas dimensiones: experiencia inmersiva basada en IA, experiencia de interacción basada en IA y QoI (Calidad de la Inteligencia). QoI mide factores como la precisión y la latencia de los modelos de IA, y la inclusividad del servicio. La experiencia inmersiva basada en IA evalúa elementos como la reducción de ruido MOS de la IA. La experiencia de interacción basada en IA evalúa aspectos como la precisión de la traducción en tiempo real. Este marco actualizado ofrece un enfoque más completo y estructurado para guiar los servicios de voz de los operadores en la era de la IA.

Ookla utiliza su herramienta líder mundial de pruebas de conducción, RootMetrics, para evaluar la experiencia de voz de los operadores en regiones como Asia Pacífico, Oriente Medio y Latinoamérica. En su presentación, Mark Giles habló sobre su proyecto de evaluación de servicios de voz en Filipinas. Utilizando Speedtest Drive, Ookla realizó una prueba de conducción exhaustiva de 1.200 km, recopilando 23.000 muestras de datos en Manila. Esta prueba proporcionó la primera visión sistemática y completa de la experiencia de servicio de voz en el país. Los resultados del proyecto en Filipinas mostraron que los servicios VoLTE proporcionados por los operadores superan significativamente a los servicios OTT en métricas como MOS, bloqueo de llamadas y caídas de llamadas. Esto se debe a que los servicios de voz OTT comparten ancho de banda con el tráfico general de Internet, lo que los hace más susceptibles a la congestión de la red. Durante los picos de uso de datos, las llamadas OTT pueden bloquearse o interrumpirse. Además, los datos revelan que la tasa general de conexión VoLTE en Filipinas se sitúa en tan solo el 31 %, una cifra notablemente baja. Para mejorar la experiencia de voz, eliminar gradualmente las redes 3G obsoletas e incorporar los avances impulsados por la IA, Filipinas debe seguir desarrollando sus servicios VoLTE. En adelante, Ookla continuará evaluando los servicios de voz mejorados con IA en países como Filipinas. Para obtener más detalles, descargue el informe desde el sitio web oficial de Ookla.

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