PrimeBOT gana los premios oficiales de innovación de IFA, acercando la robótica personal al hogar

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- PrimeBOT tuvo un debut de gran impacto en IFA 2026, obteniendo el reconocimiento oficial tanto para PrimeBOT T1 como para PrimeBOT Q1, a la vez que despertó un gran interés entre los medios de comunicación internacionales, los profesionales de la industria, los creadores y los visitantes de Messe Berlin y ShowStoppers.

PrimeBOT T1 fue galardonado con el premio IFA Innovation Award en la categoría de tecnología para la creación de contenido, mientras que PrimeBOT Q1 fue seleccionado como uno de los productos premiados de IFA NEXT.

Los premios a la innovación de IFA son el programa oficial de premios de la IFA Berlín, que reconoce la innovación más destacada en uno de los eventos de tecnología de consumo más importantes del mundo. El reconocimiento en el escenario puso de relieve dos líneas de actuación complementarias en la estrategia de robótica personal de PrimeBOT: el enfoque transformable y adaptable a diversos escenarios de T1 para la movilidad y el uso creativo, y el énfasis de Q1 en la interacción personalizada, la programabilidad, el movimiento y el acompañamiento a largo plazo.

Los premios estuvieron acompañados de una gran participación durante toda la feria. Gran parte de ella se centró en cómo sería convivir con un robot personal. Los representantes de los medios caminaron junto a Q1, comprobaron sus respuestas de equilibrio e interactuaron con él casi como lo harían con un niño. El proceso de transformación de T1 atrajo de inmediato la atención de todos en la feria, mientras que sus reacciones al tacto y a las caricias en la cabeza hicieron que la experiencia fuera íntima y personal.

Esa respuesta reforzó una de las ideas centrales de PrimeBOT: el próximo gran avance en la robótica de consumo no vendrá de otra máquina de un solo propósito, sino de robots capaces de integrarse en la vida familiar cotidiana.

Yuan Zou, director de marketing de PrimeBOT International Market, profundizó en esa idea como ponente durante el panel "Robots en la cocina y el hogar: de herramientas específicas a humanoides" del IFA Dream Stage, junto con el doctor Glenn Mathijssen de Circus Group, Jennifer Pattison Tuohy de The Verge, Raghav Gupta de Posha y Michael Wolf de The Spoon.

"Durante décadas, hemos juzgado a los robots según un estándar industrial: ¿cuánto trabajo pueden reemplazar? Pero el hogar se rige por un sistema de valores diferente", afirmó YuanZou. "Un robot personal no tiene que hacerlo todo desde el primer día, pero sí debe generar valor. Esto puede comenzar con la interacción, la compañía, el aprendizaje y la creatividad, y luego profundizarse a medida que el robot comprende mejor al usuario y el hogar, hasta expandirse a una asistencia física más significativa. Antes de que un robot pueda ser realmente útil en el hogar, primero debe ganarse su lugar en él".

PrimeBOT continuará realizando demostraciones en vivo durante toda la IFA 2026 en el standH25-150. Se invita a los medios de comunicación, socios y asistentes a conocer PrimeBOT T1 y PrimeBOT Q1 en persona.

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