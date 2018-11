La primera Exposición Internacional de Importaciones de China se centra en la fabricación inteligente

Publicado 31/10/2018 15:54:11 CET

- La primera Exposición Internacional de Importaciones de China centrada en la fabricación inteligente se inaugura el 5 de noviembre

SHANGHÁI, 31 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- La primera Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE, o la "Exposición"), una importante plataforma que promueve las relaciones comerciales bilaterales entre China y el resto del mundo, tendrá lugar del 5 al 10 de noviembre en el Centro Nacional de Convenciones y Exposiciones de Shanghái. La Exposición, junto con una serie de foros y actividades relacionadas, está lista para dar la bienvenida a más de 3000 empresas de más de 130 países y regiones, entre los que se incluyen 200 empresas líderes en su sector, y para atraer a más de 150.000 compradores nacionales y extranjeros.

Organizada conjuntamente por el Ministerio de Comercio y por el Gobierno Popular Municipal de Shanghái, la CIIE presentará más de 100 nuevos productos, tecnologías y soluciones de vanguardia en un espacio total de 270.000 metros cuadrados.

Bajo el lema "New Era, Shared Future" ("Nueva era, futuro compartido") y con el fin de apoyar el programa nacional "Made in China 2025" ("Hecho en China 2025"), la Exposición dispondrá un área de exposiciones de equipos inteligentes y de alta gama para ofrecerles a las empresas de fabricación de equipos inteligentes y de alta gama líderes en el mundo con una plataforma en la que dar a conocer sus tecnologías avanzadas y cerrar acuerdos de cooperación.

La Exposición mostrará el estatus de China como una potencia mundial en fabricación, cuya producción representa el 20% del total mundial, así como el hecho de que es uno de los mercados de consumidores de equipos más grandes del mundo.

Asistirán expositores de una amplia variedad de campos: la inteligencia artificial, la automatización industrial y la robótica, las fábricas digitales, el Internet de las Cosas, los equipos de procesamiento y moldeo de materiales, las piezas para industrias, los dispositivos basados en las tecnologías de la información y la comunicación, los equipos de ahorro energético y de protección ambiental, los equipos basados en las nuevas energías, los equipos de tecnología aeroespacial, los equipos de transmisión de energía y de control tecnológico y la impresión 3D, entre otros. Muchos productos también tendrán su presentación mundial en la Exposición.

Con una superficie de 60.000 metros cuadrados, el área de exposiciones de equipos inteligentes y de alta gama contará con expositores procedentes de más de 60 empresas, la mayoría de Europa, Estados Unidos y Japón. Entre los expositores están ocho de las 10 principales empresas de herramientas mecánicas con las mejores ventas en el sector, y cuatro de las cinco empresas de herramientas de corte que encabezan la lista de ventas. Más de 10 equipos de herramientas mecánicas se presentarán por primera vez en China (Asia) o en el mundo. De acuerdo con las estadísticas de la Oficina Internacional de Importación y Exportación de China, la exposición de equipos inteligentes y de alta gama ha captado la atención generalizada de los compradores.

Las empresas tecnológicas líderes a escala mundial también están listas para presentar nuevos productos en la Exposición. Philips, por ejemplo, presentará un nuevo producto alimentado gracias a la tecnología de comunicación por luz visible. La tecnología puede hacer posible una conexión de banda ancha de alta velocidad de 30 megabits por segundo, lo que equivaldría a ver dos películas al mismo tiempo mientras se realizan videollamadas. En la actualidad, esta tecnología ha sido utilizada en algunos lugares en los que no es posible instalar wifi.

GF de Suiza presentará seis componentes de equipos innovadores, entre los que se incluyen un centro mecanizado de cinco ejes de alta precisión diseñado para producir piezas de precisión, y una luz láser femtosecond impulsada por la tecnología de procesamiento de micrones.

La Exposición también organiza una serie de actividades relevantes para los expositores y compradores, entre ellas foros de economía y comercio, reuniones conjuntas sobre negocios, seminarios sectoriales, presentación de nuevas tecnologías y productos, entre otros.

Acerca de la Exposición Internacional de Importación de China

La Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), organizada por la oficina de Importaciones en China y por National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Co., Ltd, el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái, está patrocinada conjuntamente por el Ministerio de Comercio de la República Popular de China y por el Gobierno Popular Municipal de Shanghái. Como la primera exposición de este tipo, cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales como la OMC, la UNCTAD y la ONUDI.

Para obtener más información, visite: https://www.ciie.org/zbh/en/ [https://www.ciie.org/zbh/en/]

