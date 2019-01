Las principales preocupaciones de los consejeros delegados para 2019 son los talentos y una recesión (2)

Publicado 17/01/2019 15:47:59 CET

"Los consejeros delegados presienten unos cambios esenciales en cuanto a las expectativas y preferencias de los clientes del futuro", dijo Chuck Mitchell, director ejecutivo de Conocimiento, Contenido y Calidad de The Conference Board, y uno de los autores del informe. "Ven la importancia de pasar de un enfoque centrado en el producto a la 'servitización' para mejorar la experiencia del cliente. Este enfoque convierte a los clientes que participan en transacciones una única vez en 'usuarios' que buscan una interacción continua con las empresas con las que tratan. Pero el listón está alto, ya que ahora compiten con la mejor experiencia que los consumidores han tenido nunca con cualquier empresa, independientemente del producto o servicio. Esto amplía el campo de competidores de formas inesperadas".

El ejercicio de equilibrio extremo: visión a largo plazo frente a rendimiento a corto plazo

-- A medida que la economía comienza a ralentizarse, la tentación será poner fin a las inversiones a largo plazo para impulsar los resultados a corto plazo. Si las organizaciones retroceden demasiado, se encontrarán muy por detrás cuando finalice la crisis económica. -- Los consejeros delegados consideran que alcanzar el equilibrio correcto en esta cuestión es la seña de eficiencia operativa número 1 para los años venideros.

Los consejeros delegados del mundo ven una mayor regulación en el horizonte, aunque no tanto entre los consejeros delegados norteamericanos

-- En general, los consejeros delegados de todo el mundo esperan una mayor regulación. Esperan que sea mayor en protección de privacidad de datos (84%), impacto medioambiental (80%), vehículos aéreos no tripulados (72%) y tecnología de vehículos autónomos (71%).

El trabajo redefinido: el reto de valorar y recompensar el trabajo realizado en equipos

-- Los ejecutivos de Capital Humano consideran que el desarrollo de equipos de proyectos ágiles son su enfoque número 1 para gestionar con éxito la mano de obra del futuro. Los consejeros delegados lo posicionan en el tercer lugar y los directores financieros, en el quinto. -- No obstante, el que los ejecutivos de Recursos Humanos y los consejeros delegados no den prioridad a una estrategia adjunta para desarrollar equipos ágiles (que evalúen y recompensen efectivamente el trabajo realizado en equipos) puede ser motivo de alarma. A medida que los equipos se convierten en un elemento fundamental de la estrategia de capital humano, las empresas necesitan poner mayor énfasis en el aspecto colaborativo de la cultura.

En lo referente a invertir en los líderes del futuro, los consejeros delegados creen que "cuanto más amplio, mejor"

-- Además de mejorar los programas de desarrollo de liderazgo formales, los consejeros delegados quieren que sus organizaciones ofrezcan mayores oportunidades rotacionales e interdisciplinarias para aquellas personas con gran potencial. -- Sin embargo, a las organizaciones podría faltarles una de las piezas esenciales del rompecabezas del desarrollo: exponer a los líderes a experiencias digitales como parte de su desarrollo. Menos de un tercio de los consejeros delegados de todo el mundo consideran que se trate de una de sus tres principales prioridades de liderazgo, mientras que solo uno de cada cinco opina lo mismo en EE. UU.

