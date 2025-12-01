Officials from European Wellness and Sabah FC: (Pictured, from left) Dr. Natassia Sarah, Prof. Mike Chan, Tuan Md Joh Haji Wid, and Tuan Shamsuddin Bin Mohd Shah -- exchange club jerseys in a symbolic gesture marking their newly formalized partnership for - EUROPEAN WELLNESS BIOMEDICAL GROUP/PR NEWSWIRE

La revolución biorregenerativa del deporte: cómo el profesor Mike Chan está transformando la recuperación de los atletas, desde Sabah hasta la Super Bowl

KOTA KINABALU, Malasia, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Los grandes cambios suelen empezar con pequeños cambios. Para el Sabah FC, un importante club de fútbol de Malasia, todo empezó con un simple acuerdo: una colaboración con European Wellness, un grupo médico reconocido por sus tratamientos antienvejecimiento y con células madre precursoras.

Pero ese movimiento está revolucionando el mundo de la medicina deportiva.

Porque lo que comenzó en Sabah ahora se dirige al mayor escenario deportivo del mundo: la Super Bowl.

Y detrás de todo esto está un hombre que se ha estado preparando para este momento durante más de 40 años: profesor Dato' Sri Dr. Mike Chan.

Cómo empezó todo en Sabah

A finales de 2025, Sabah FC firmó un acuerdo con European Wellness Premier Center (EWPC) en Kota Kinabalu, Sabah. ¿Su objetivo? Ayudar a los jugadores a recuperarse más rápido, evitar lesiones y mantenerse en su mejor nivel durante toda la temporada, no solo con fisioterapia, sino tratando todo el cuerpo desde dentro hacia fuera.

El club se convirtió en el primero en Malasia en implementar la medicina biorregenerativa, un enfoque médico que se centra en la curación, la restauración y la reconstrucción del cuerpo a nivel celular.

El director general del Sabah FC, Md Joh Wid, lo explicó sencillamente:"Queremos que nuestros jugadores lleguen y se vayan en buenas condiciones".

El profesor Mike Chan añadió:"La verdadera resistencia no se trata solo de aguante. Se trata de mantenerse fuerte, incluso en la prórroga".

Lo que realmente reciben los jugadores

No se trata solo de vitaminas o tratamientos de spa. Los jugadores del Sabah FC ahora se someten a un programa especial de 4 pasos: Diagnosticar, Desintoxicar, Reparar, Rejuvenecer.

Esto significa, en pocas palabras:

Los jugadores reciben un control de salud completo para detectar problemas de forma temprana.

Eliminan toxinas dañinas que ralentizan la recuperación.

Reciben tratamientos para ayudar a que los músculos y órganos dañados sanen más rápido.

Finalmente, aumentan su energía, concentración y fuerza desde dentro, a menudo mediante terapias naturales y seguras como tratamientos de oxígeno y apoyo nutricional.

Por qué funciona

El entrenamiento y la rehabilitación regulares tratan lo visible: dolores musculares, hinchazón, quizás una torcedura de tobillo. Pero ¿qué pasa con lo invisible, como el cansancio en los órganos, las hormonas del estrés o el desgaste a largo plazo?

Ahí es donde entra en juego el método del profesor Chan. Lo utilizan celebridades, altos ejecutivos y, ahora, futbolistas.

Sus tratamientos ayudan con:

Fatiga

Tiempo de recuperación

Agudeza mental

Fuerza articular

Equilibrio hormonal

¿Y lo mejor? Se adapta al cuerpo de cada atleta; no hay una solución universal.

La invitación a Super Bowl

Justo cuando la colaboración con Sabah FC cobraba protagonismo, el profesor Chan recibió una llamada desde Estados Unidos de Leigh Steinberg, el famoso agente de la NFL que inspiró la película Jerry Maguire.

Steinberg invitó al profesor Chan a hablar durante la semana de la Super Bowl 2026, frente a equipos, médicos y atletas de la NFL. ¿Por qué? Porque la NFL busca soluciones reales a un problema grave: las conmociones cerebrales y las lesiones cerebrales.

El profesor Chan lleva años trabajando en tratamientos específicos para el cerebro, utilizando terapia celular segura y dirigida a órganos para ayudar a personas con pérdida de memoria, autismo y, sí, daño cerebral relacionado con el deporte.

Como él mismo explica:"No se pueden tratar todas las lesiones con la misma solución. Una rodilla necesita tratamiento. Un cerebro necesita terapia cerebral. La precisión importa".

Lo que significa para los deportes en 2026

Esto es solo el comienzo.

Gracias al Sabah FC, el Sudeste Asiático lidera la atención de atletas de última generación. Y con la plataforma de la Super Bowl, el resto del mundo está empezando a prestar atención.

Es posible que otros deportes sigan pronto su ejemplo, como el rugby, las MMA y los equipos olímpicos, todos explorando nuevas formas de mantener a sus atletas fuertes, concentrados y sin lesiones durante más tiempo.

El principal centro del profesor Chan en Kota Kinabalu ahora se considera el centro de la ASEAN para la regeneración de atletas de élite.

Mirando hacia el futuro

2025 fue el comienzo.2026 podría ser el año del avance mundial.

La ciencia está lista. Los resultados son prometedores. Y el mundo del deporte finalmente está abierto a nuevas ideas.

Los atletas merecen algo más que descanso y analgésicos. Merecen una recuperación real.Y gracias al profesor Mike Chan, eso es exactamente lo que están empezando a conseguir.

