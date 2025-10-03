Próxima parada: Brasil - Omio se expande a América del Sur y refuerza su presencia global en 4 continentes

(Información remitida por la empresa firmante)

El líder mundial en viajes multimodales anuncia su llegada al país más grande de Sudamérica, mejorando los viajes tanto para los viajeros nacionales como internacionales.

BERLÍN y SÃO PAULO, 3 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Omio , la plataforma líder en reservas multimodales, anunció hoy su llegada oficial a Brasil, marcando un hito clave en su expansión global. Fiel a su misión de hacer que cada viaje sea perfecto, los viajeros brasileños y extranjeros ya pueden buscar, comparar y reservar fácilmente rutas de autobús de larga distancia e interurbanas, así como vuelos de más de 300 compañías, todo desde una sola aplicación. Con esta expansión, Omio unifica ahora el transporte en avión, tren, ferry y autobús en 46 países de cuatro continentes: Europa, América del Norte, América del Sur y Asia.

Simplificando los viajes por Brasil

Los viajeros locales e internacionales que exploren Brasil podrán disfrutar de la experiencia fluida que ha convertido a Omio en el compañero de confianza de más de mil millones de usuarios en todo el mundo. Al integrar múltiples modos de transporte en una sola aplicación, Omio hace que buscar, comparar y reservar viajes sea radicalmente sencillo, sin necesidad de alternar entre distintas apps, pestañas o sitios web.

Destinos como Gramado (RS), Búzios (RJ), Paraty (RJ), Chapada Diamantina (BA), Lençóis Maranhenses (MA) o Bonito (MS), tradicionalmente difíciles de alcanzar con un solo medio de transporte, ahora están al alcance de los viajeros gracias a las opciones que ofrece Omio.

Desde encontrar las rutas más rápidas o asequibles, navegar en 32 idiomas, elegir métodos de pago y monedas locales, hasta contar con un servicio de atención al cliente asistido por IA, Omio garantiza que los viajeros mantengan siempre el control. Y no solo dentro de Brasil: la plataforma también acompaña a los brasileños que se aventuran hacia cualquiera de los destinos internacionales de Omio.

Fase beta completada con éxito

Los vuelos y la amplia red de autobuses de alta calidad en Brasil siguen siendo la columna vertebral de los viajes nacionales. Tras una exitosa fase beta (julio–septiembre) y la incorporación de numerosos socios, Omio cubre ya casi todas las opciones de transporte terrestre, con planes de alcanzar pronto una cobertura completa.

La aplicación de Omio en fase beta ha tenido una excelente acogida entre viajeros locales e internacionales del país suramericano, registrando reservas desde 48 países y obteniendo una puntuación de 4,9 en la App Store y 4,8 en Google Play en Brasil.

Aprovechando el impulso de Brasil

La entrada de Omio en Brasil coincide con un momento de auge turístico. En la primera mitad de 2025, el sector registró un crecimiento del 6,9 % respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando ingresos de 108.000 millones de reales, la cifra más alta jamás reportada en el país.

La combinación de escala económica, creciente apetito por viajar, preparación digital y la oportunidad de simplificar la movilidad a través de una plataforma multimodal convierte a Brasil en una apuesta estratégica y oportuna para la expansión de Omio.

Vitor Lalor, director general de Omio en Brasil, afirma: "Brasil es uno de los mercados más dinámicos del mundo: con dimensiones continentales, diversidad natural, un vasto patrimonio cultural y eventos de fama internacional. Estamos orgullosos de ayudar a millones de viajeros a disfrutar de lo mejor del país". El directivo añade: "Al unificar las opciones de transporte en una sola aplicación y combinarla con nuestra experiencia en reservas, permitimos tanto a los brasileños como a los visitantes internacionales explorar todos los rincones de Brasil con facilidad, a la vez que contribuimos al fortalecimiento del turismo local."

Acerca de Omio

Desde su fundación en 2013, el Grupo Omio ha ayudado a los clientes a descubrir nuevas formas de viajar. Gracias a sus dos plataformas interconectadas, Omio y Rome2Rio, Omio es la plataforma de viajes líder en el mundo para buscar, comparar y reservar. Omio B2B Partnership ofrece a las OTA y a los proveedores de movilidad soluciones empresariales a medida. Omio apoya a sus clientes en su deseo de explorar Europa, Estados Unidos, Canadá, el sudeste asiático y Brasil en tren, autobús, avión y ferry. Omio vende más de 80.000 billetes al día, cuenta con más de 430 empleados de más de 50 países y tiene oficinas en Berlín, Praga, Melbourne, Londres y Bangalore. El Grupo Omio ofrece a sus clientes viajes que les emocionan. omio.com

