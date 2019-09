El proyecto de potasa recibe la aprobación tras la evaluación del impacto ambiental

Publicado 05/09/2019 16:47:00 CET

El proyecto Albany respeta la sostenibilidad ambiental y está listo para la siguiente fase de desarrollo

SASKATOON, Saskatchewan, 5 de septiembre de 2019 /CNW/ - El proyecto Albany de CanPacific, que incluye el desarrollo de su propiedad KL262 y la propuesta de una explotación minera de potasa soluble de 3,25 millones de toneladas al año, ha recibido la aprobación para su siguiente fase de desarrollo tras la rigurosa evaluación ambiental realizada por el Ministerio de Medioambiente de Saskatchewan.

CanPacific entregó la declaración final de impacto ambiental al Ministerio de Medioambiente de Saskatchewan en julio de 2018. Para el proyecto, CanPacific realizó un estudio exhaustivo e independiente sobre fauna, humedales y plantas exóticas, comprometiéndose a su protección según la Normativa de Restricción de Actividad para Especies Sensibles de Saskatchewan.

La empresa contrató a SNC-Lavalin (Saskatoon) para desarrollar el detallado estudio de impacto ambiental del proyecto y brindar asesoramiento durante el proceso de aprobación de los permisos.

"Estamos firmemente comprometidos con el desarrollo de un proyecto que sea sostenible medioambientalmente y respete a nuestros vecinos", dijo David Waugh, consejero delegado de CanPacific. "Nos complace que el proyecto cuente con la aprobación del Ministerio, el respaldo de los municipios rurales de la zona y el fuerte apoyo de las partes interesadas de toda la región".

El Ministerio ha aprobado la continuación del proyecto bajo las condiciones y los compromisos que ha hecho CanPacific para minimizar el impacto del proyecto en la flora, la fauna y los humedales, entre ellos:

-- Cero impacto en pastizales o praderas públicos. -- Ubicación del complejo industrial fuera de los límites de Wascana Creek y sus afluentes. -- Compensaciones o indemnizaciones completas por cualquier pérdida de hábitat en humedales, pastizales o prados. -- Cero impacto en la calidad o suministro de los acuíferos de agua locales.

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, CanPacific ha llevado a cabo consultas exhaustivas con las partes interesadas durante un periodo de siete años, incluyendo la participación de autoridades locales y regionales, gobiernos indígenas, terratenientes y grupos comunitarios.

"Nos comprometemos a seguir teniendo conversaciones significativas sobre las necesidades, expectativas y preocupaciones de los grupos de interés, y a reforzar todas las sólidas relaciones laborales que hemos establecido durante nuestras iniciativas de participación", dijo Kent Carter, director de HSEC (Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Comunidad) de CanPacific. "Para nosotros es una prioridad conservar el firme apoyo que hemos recibido hasta la fecha por parte de los grupos de interés".

CanPacific Potash

Con sede en Saskatoon (Saskatchewan, Canadá), CanPacific Potash Inc. es una empresa conjunta formada por North Atlantic Potash Inc. al 68% (filial de PJSC Acron) y Rio Tinto Potash Management Inc. al 32% (filial de Rio Tinto plc). PJSC Acron es uno de los principales productores de fertilizantes multimineral del mundo, y Rio Tinto se encuentra entre las empresas de minería y metales más importantes del mundo. Para saber más, visite canpacificpotash.com.

Proyecto de potasa Albany

El proyecto Albany es una propuesta de una explotación minera de potasa soluble de 3,25 millones de toneladas al año, al sur de Saskatchewan. Para saber más, visite projectalbany.ca.

David Waugh, consejero delegado, +1 306 975 0210

