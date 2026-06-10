Pruebas a juguetes teledirigidos para detectar interferencias de señal

(Información remitida por la empresa firmante)

Bruselas, 10 de junio de 2026.-

Las pruebas financiadas por la UE realizadas a 88 juguetes teledirigidos destinados a niños de entre 3 y 14 años revelaron que 53 (el 60 %) no cumplían las normas de la UE en materia de interferencias. Las pruebas fueron organizadas por la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG GROW) de la Comisión Europea.

Las interferencias de señal pueden perturbar los servicios de comunicación, incluidos los utilizados para la navegación y la seguridad. Por lo tanto, suponen un riesgo considerable.

Las muestras examinadas incluían vehículos teledirigidos, walkie-talkies y ordenadores portátiles para niños, mascotas electrónicas, robots, reproductores de música y altavoces. Su precio medio era de 40 euros.

Resultados

Entre los productos que no superaron las pruebas se encontraban 36 de los 50 vehículos teledirigidos, los 16 barcos y trenes, 14 de los 16 walkie-talkies y juguetes inteligentes, y 3 de los 6 juguetes teledirigidos que no funcionaban en la banda de 2,4 GHz.

Una de las principales causas de las interferencias detectadas fueron las emisiones espurias, es decir, señales generadas en una frecuencia fuera del ancho de banda necesario. Otra fue la potencia radiada, es decir, la intensidad de la señal de un transmisor en una dirección específica. Si esta supera ciertos límites, la señal puede interferir con otros dispositivos.

Además de las pruebas de laboratorio con arreglo a las normas aplicables, las autoridades de vigilancia del mercado comprobaron si las muestras llevaban las advertencias, el marcado y las instrucciones requeridos. Se constató que un total de 61 muestras (63 %) no cumplían los requisitos. Si se suman a los resultados de las pruebas de laboratorio, un total de 71 muestras (81 %) no cumplían los requisitos.

Muestras de 13 países

Las muestras analizadas fueron obtenidas por las autoridades de vigilancia del mercado (AVM) de 13 países: Bélgica, Chipre, Chequia, Francia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia y Suiza. Dos tercios (67 %) se compraron por Internet, y el resto en tiendas físicas.

Aproximadamente un tercio de ellas se fabricaron en China, y el resto en la UE, así como en EE. UU., el Reino Unido y Taiwán.

Prohibiciones de venta

Las investigaciones sobre los fallos continúan. Hasta ahora, las AVM han pedido a los operadores económicos de 7 productos que los modifiquen o mejoren. Se han impuesto prohibiciones de venta a 22 productos y se han incluido 58 productos no conformes en el sistema de información y comunicación para la vigilancia del mercado de la UE. Esta plataforma permite a las AVM compartir los resultados de las pruebas para coordinar la aplicación de la normativa y mantener fuera del mercado los productos no alimentarios que no sean seguros.

Se recomienda a los consumidores que eviten comprar juguetes sin el marcado CE y que comprueben que los manuales de usuario y las instrucciones de seguridad estén disponibles en la lengua o lenguas nacionales de su país.

Los operadores económicos deben conocer la legislación aplicable a sus productos y garantizar que toda la documentación técnica esté completa y disponible. Esto incluye el resultado del análisis y la evaluación de riesgos. Deben ser conscientes de sus obligaciones y asegurarse de que el fabricante haya completado el procedimiento de evaluación de la conformidad adecuado, incluido el cumplimiento de los requisitos relativos al marcado del producto, el manual y el embalaje. Deben asumir la responsabilidad en todas las etapas de la cadena de suministro, cooperar con las autoridades y facilitar información a las AVM cuando así se les solicite. Entre las fuentes oficiales de la UE que pueden consultarse se incluyen la Directiva sobre equipos radioeléctricos, la Guía RED y la ficha informativa sobre la comercialización de equipos radioeléctricos.

JACOP 2025

Las pruebas se llevaron a cabo en el marco de la edición de 2025 de la campaña Acciones Conjuntas sobre Conformidad de los Productos (JACOP) en la UE y en los países de la AELC. JACOP permite a las AVM armonizar sus métodos de trabajo, realizar pruebas conjuntas de productos, determinar los riesgos y aplicar medidas correctivas. Se evaluaron un total de 11 tipos de productos.

Las campañas de vigilancia del mercado ayudan a proteger a las empresas de la competencia desleal y garantizan que los productos vendidos en el mercado único sean seguros para los consumidores, afirmó Vanessa Capurso, responsable de políticas de la DG GROW.

Para más información, póngase en contacto con: jacop2025@esn.eu

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance_en

Emisor: Comisión Europea