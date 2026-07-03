Pudu Robotics integra la IA física en la vida cotidiana en Robot City de la Davos Tech Summit (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Presente en comercios, hostelería y espacios públicos, Pudu Robotics demuestra cómo los robots de servicio comerciales ya están generando valor en entornos reales.

DAVOS, Suiza, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, líder mundial en robótica de servicios comerciales, muestra cómo los robots autónomos generan valor operativo real en la Davos Tech Summit 2026, uno de los eventos más importantes de Europa dedicado a explorar el futuro de la IA física.

Bajo el lema "Inteligencia al alcance de la mano", la cumbre de este año se centra en cómo la inteligencia incorporada trasciende los avances tecnológicos para implementarse en el mundo real. Como parte de la iniciativa Robot City del evento, se despliegan robots en entornos comerciales cotidianos en todo Davos, brindando a líderes de la industria, clientes y público la oportunidad de observar sistemas autónomos realizando tareas prácticas en entornos operativos reales.

Como una de las empresas de robótica destacadas que participan en Robot City, Pudu Robotics ha desplegado cuatro robots en tres ubicaciones operativas en Davos, demostrando cómo la inteligencia incorporada ya ofrece un valor cuantificable en escenarios comerciales cotidianos.

Cuatro robots en tres escenarios reales

Durante el programa Robot City, los visitantes pueden realizar visitas guiadas para observar a los robots de Pudu realizando tareas diarias en comercio minorista, hostelería e infraestructura pública.

Limpieza de tiendas en el supermercado SPAR

En un supermercado SPAR, PUDU CC1 Pro realizó la limpieza autónoma del suelo durante el horario comercial habitual. Navegando entre el flujo de clientes, la disposición de las estanterías y las condiciones cambiantes de los pasillos, el robot combinó visión artificial, LiDAR y percepción por IA para planificar rutas de forma dinámica, evaluando continuamente los resultados de la limpieza. Equipado con una cámara trasera con IA, el CC1 Pro puede detectar manchas residuales tras la limpieza y realizar automáticamente una limpieza adicional específica, lo que le permite verificar la finalización de la tarea en lugar de simplemente ejecutar una ruta predefinida.

Servicios de Hotel en Hilton

EnHilton Davos, FlashBot Max y BellaBot Pro colaboran para brindar soporte tanto a la atención al cliente como a las operaciones internas. FlashBot Max entregó suministros de forma autónoma entre pisos gracias a su integración con el sistema de ascensores del edificio, mientras que BellaBot Pro dio la bienvenida a los huéspedes y les entregó comida y bebidas mediante navegación autónoma e interacción multimodal. El servicio hotelero requiere que los robots coordinen múltiples procesos interconectados —desde la recogida de pedidos y el acceso a los ascensores hasta la interacción con los huéspedes— adaptándose a cambios inesperados durante todo el proceso.

Limpieza de espacios públicos en la plaza de la estación de tren de Davos

En la plaza de la estación de tren de Davos, PUDU MT1 Max demostró su capacidad de limpieza autónoma en espacios públicos exteriores y semiabiertos. Gracias a la percepción 3D, LiDAR y la fusión multisensorial, el robot navegó con seguridad en entornos concurridos, adaptándose al movimiento de los peatones y a los cambios del entorno. Su clasificación de protección IP54 y su sistema activo de prevención de la lluvia mejoraron aún más su fiabilidad operativa en exteriores.

Aunque cada robot respondía a necesidades operativas diferentes, juntos demostraban una capacidad común: una IA integrada capaz de percibir, comprender, adaptarse y completar tareas del mundo real de forma autónoma.

La tecnología detrás de la escalabilidad: Un cerebro, múltiples implementaciones

Ofrecer operaciones robóticas fiables en múltiples industrias y entornos urbanos requiere más que hardware avanzado: depende de años de experiencia en implementaciones reales y de una arquitectura de IA diseñada para la escalabilidad.

En lugar de desarrollar sistemas de inteligencia aislados para cada línea de productos, Pudu ha creado una arquitectura de IA integrada unificada, centrada en su modelo base propietario PuduFM y la plataforma de agentes de propósito general PuduAgent. Esta inteligencia compartida permite que robots de diferentes categorías —incluidas la prestación de servicios, la limpieza comercial, la entrega industrial y la IA integrada general— compartan un marco cognitivo común para la percepción del entorno, la ejecución de tareas y la colaboración entre múltiples agentes.

La arquitectura reduce significativamente la complejidad de la implementación, mejora la coordinación de la flota y acelera la localización en los mercados internacionales, proporcionando a los clientes soluciones de automatización escalables en lugar de dispositivos robóticos independientes.

La implementación en entornos reales acelera la IA integrada

Esta estrategia tecnológica ha impulsado la rápida expansión global de Pudu. A fecha de 2026, la empresa ha entregado más de 130 000 robots en todo el mundo, prestando servicio a clientes en 85 países y regiones, con los mercados internacionales aportando más del 80 % de los ingresos totales.

Estas implementaciones a largo plazo exponen a los robots a diversos desafíos del mundo real, desde cambios en el flujo peatonal y obstáculos temporales hasta diferentes infraestructuras de edificios, condiciones climáticas y requisitos operativos locales. Tras la recopilación de datos conformes a la normativa, la evaluación y la optimización del modelo, estas experiencias se convierten en capacidades reutilizables que pueden implementarse en otros productos y escenarios de clientes.

Este ciclo de retroalimentación continua ya se está traduciendo a escala comercial. En junio de 2026, Pudu Robotics y su socio regional Robobee anunciaron una alianza con la cadena minorista suiza Denner para desplegar 200 robots de limpieza PUDU CC1 en toda su red de tiendas, lo que contribuirá a mejorar la eficiencia operativa mediante la colaboración humano-robot. Junto con Robot City, estos despliegues demuestran cómo se está validando la IA integrada tanto en operaciones comerciales como en entornos urbanos públicos.

De las demostraciones al despliegue en el mundo real

En Robot City, Pudu Robotics demostró que el futuro de la IA integrada no se define por demostraciones aisladas, sino por un despliegue fiable en entornos reales. Con una base de inteligencia compartida que impulsa múltiples formas de robots, la empresa continúa integrando la IA integrada en las operaciones cotidianas de diversos sectores en todo el mundo.

Acerca de Pudu Robotics

Pudu Robotics, líder mundial en el sector de la robótica de servicios comerciales, se dedica a facilitar el trabajo y mejorar la calidad de vida mediante la IA y la robótica, con la visión de construir una infraestructura robótica inteligente global que beneficie a 10 mil millones de personas en todo el mundo.

Pudu Robotics ha desarrollado tecnologías y componentes clave, como módulos de articulaciones robóticas y controladores de movimiento, y ha presentado más de 1.800 solicitudes de patente a nivel mundial. Basada en tres tecnologías principales — Navegación incorporada, manipulación incorporada e interacción incorporada—, Pudu Robotics ha sido pionera en una arquitectura de "Un Cerebro, Múltiples Formas de Implementación", estableciendo una cartera de productos integral que incluye robots especializados, semihumanoides y humanoides.

Actualmente, Pudu ofrece cuatro líneas de productos principales: prestación de servicios, limpieza comercial, entrega industrial e inteligencia artificial integrada. Sus soluciones se implementan ampliamente en sectores como el comercio minorista, la hostelería, la fabricación, el sector inmobiliario, la sanidad, el entretenimiento y el deporte, la educación y los servicios públicos.

Hasta la fecha, Pudu Robotics ha distribuido más de 130.000 unidades a nivel mundial, con presencia en más de 85 países y regiones.

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