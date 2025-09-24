La puerta al mundo: Krombacher International se presenta en la Anuga 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Krombach/Alemania, 24 de septiembre del 2025 (News Aktuell).- Del 4 al 8 de octubre, la industria internacional de la alimentación y las bebidas se dará cita en la Anuga de Colonia (Alemania), la feria líder mundial del sector agroalimentario. El Grupo Krombacher también estará representado con su compañía extranjera Krombacher International. La atención se centrará en la cartera internacional de productos relacionados con la cerveza Krombacher Pils y la especialidad bávara Starnberger Hell. La marca pertenece a la cervecería Starnberger, socio estratégico de la cervecería Krombacher.

«La Anuga es para nosotros una puerta al mundo. Alemania es un gran mercado, pero representa menos del cinco por ciento del consumo mundial de cerveza. Por eso aprovechamos la feria para conocer nuevos socios y profundizar las relaciones existentes», explica Dirk Nuber, director de marketing de Krombacher International. «Nuestro objetivo es seguir consolidando Krombacher y Starnberger a nivel internacional y crecer en nuevos mercados junto con socios fuertes».

Además de su probada gama de cervezas, la empresa lleva la moda del «maridaje de cerveza y comida» al stand de la Anuga. Junto con uno de los mejores maestros pizzeros del mundo, Sasà Martucci, cliente de Krombacher de la región de Nápoles, Krombacher International muestra la combinación perfecta de pizza y cerveza.

Líder del mercado en Alemania, competidor a nivel internacional

Mientras que Krombacher es líder del mercado en Alemania desde hace más de 25 años, Krombacher International trabaja para seguir estableciendo la marca a nivel mundial. Para ello, se centra en la naturalidad y la autenticidad. «Nuestros socios nos repiten una y otra vez: Por favor, enviadnos el original. Y eso es precisamente lo que hacemos. Llevamos las cervezas Krombacher desde el valle de Krombach al resto del mundo», explica Dirk Nuber.

Para Krombacher International, las relaciones a largo plazo destacan. El negocio internacional de Krombacher, en constante crecimiento desde hace años, se basa en socios sólidos, fiabilidad y la máxima calidad de los productos. Ya sea en Europa, Asia o América, en grandes festivales, en establecimientos gastronómicos urbanos o en los estantes de los supermercados, Krombacher apuesta en todo el mundo por su mayor fortaleza: encuentros naturales y auténticos y también experiencias compartidas.

Los visitantes encontrarán a Krombacher International y Starnberger en la Anuga 2025 de Colonia en el pabellón 07.1, stand E011.

Acerca de Krombacher

De gestión familiar y con un profundo respeto por la naturaleza, la marca de cerveza premium n.º 1 de Alemania lleva desde 1803 produciendo sus excelentes cervezas exclusivamente en el verde valle de Krombach, en el centro de Alemania. Combinando los métodos originales de la elaboración tradicional de cerveza con tecnología de vanguardia, la cervecería solo utiliza los mejores ingredientes naturales para ofrecer cervezas de alta calidad. En cuanto al preciado agua, las cervezas Krombacher se benefician del Felsquellwasser® local que se encuentra en 48 pozos situados en un radio de 3 km de la fábrica. Esta agua especial es naturalmente blanda y tiene un bajo contenido en minerales, lo que le confiere a la cerveza su sabor único, refrescante y crujiente. Como marca de cerveza número uno en Alemania y uno de los proveedores de bebidas más modernos de Europa, las cervezas Krombacher están ahora disponibles en más de 50 mercados de exportación en todo el mundo. Además de la emblemática Krombacher Pils, la cartera en constante expansión de productos auténticos Krombacher ofrece a los consumidores una amplia variedad de bebidas alcohólicas y no alcohólicas entre las que elegir.

Contacto de prensa:

Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG

Peter Lemm, portavoz de la empresa

Hagener Strasse 261

D-57223 Kreuztal-Krombach

Correo electrónico: press@krombacher.com

Teléfono: + 49 (0) 2732 880 872

Sitio web: www.krombacher.com