PUMA y Maybelline New York mejoran el maquillaje con una edición limitada inspirada en ropa sport

Publicado 17/01/2019 16:01:08 CET

NUEVA YORK, 17 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- La marca deportiva global, PUMA, y la marca Nº 1 internacional de maquillaje, Maybelline New York, han colaborado para presentar la primera colección de edición limitada PUMA x Maybelline que fusiona belleza, moda y deporte en una colección de maquillaje de alto rendimiento.

https://mma.prnewswire.com/media/809413/Maybelline_Puma_Collaboration_Adriana.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/809413/Maybelline_Puma_Collaboration_Adriana.jpg]

La colaboración de maquillaje PUMA x Maybelline se diseñó con el estilo de vida siempre conectado e independiente de la generación Z y milénica. Maybelline, que saca partido de la obsesión de la ropa sport, se asoció con PUMA, un líder de ropa deportiva femenina, para crear la mejor colección de maquillaje de alto rendimiento, inspirada en un estilo urbano. "Nuestra joven consumidora de hoy en día da prioridad a un estilo de vida activo ya sea en su carrera profesional, estado físico o personal. Siempre está en movimiento, no se establece y necesita productos de alto rendimiento que mantengan su ritmo", comentó Trisha Ayyagari, directora general adjunta de Maybelline New York. "La colección PUMA x Maybelline se ha creado justo para eso".

La colección de 12 artículos PUMA x Maybelline, que se ha creado con la última tecnología de larga vida, incluye un rímel a prueba de manchas para unas pestañas intensas todo el día, un iluminador metálico para un efecto cromado atractivo y el pintalabios favorito Super Stay Matte Ink de larga duración en nuevos tonos de edición limitada. Además, Maybelline presenta dos nuevos pintadores dúo en su oferta: un pintojos mate de larga duración y un pintojos metálico para un aspecto versátil por el día y por la noche, además del pintador de cara de color y brillo resistente al agua para un aspecto fresco. El formato multiuso del producto viene en un embalaje elegante y en movimiento que facilita un maquillaje completo o un retoque rápido después del ejercicio. El icono de estilo global, Adriana Lima, conocida por su pasión por el atletismo, la moda y la belleza, y tradicional modelo portavoz de Maybelline además de la última embajadora de PUMA, será la cara de la campaña.

Asociarse con la mayor marca de maquillaje del mundo para crear una colección de maquillaje única, inesperada y versátil era evidente. PUMA aspira a juntar la moda con el deporte y esta colección logra ese objetivo. "Esta colección representa el punto en el que el gimnasio se encuentra con las pasarelas, un objetivo al que aspiramos en todo lo que creamos para nuestras clientas", comentó Adam Petrick, director global de marca y marketing para PUMA. "Creemos que esta colección permitirá a las mujeres PUMA moverse con fluidez del gimnasio a la calle y les dará herramientas para tener el mejor aspecto y sentirse bien".

"PUMA y Maybelline son sinónimos de productos a la moda y de alto rendimiento", comentó Leonardo Chavez, presidente de marca global de Maybelline New York. "La colaboración de Maybelline con PUMA crea un maquillaje innovador, estilo urbano que es accesible a consumidoras de todo el mundo para complementar su exigente estilo de vida siempre conectado".

La disponibilidad en tiendas y en línea de la colección PUMA x Maybelline depende del mercado. Vista tu Maybelline.com local para obtener más información.

Acerca de Maybelline New York Maybelline New York es la marca de cosméticos número uno del mundo, disponible en más de 120 países. La misión de Maybelline New York, que combina fórmulas tecnológicamente avanzadas con experiencia en moda y el toque de Nueva York, es ofrecer cosméticos innovadores, accesibles y fáciles a todas las mujeres. En estos momentos, la marca es el patrocinador oficial de la Semana de la Moda de Nueva York y otras semanas de la moda de todo el mundo. Para más información, visita www.maybelline.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2349247-1&h=3207067808&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2349247-1%26h%3D2485285917%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.maybelline.com%252F%26a%3Dwww.maybelline.com&a=www.maybelline.com].

Con respecto a la política de L'Oréal, desvela si te hemos un ofrecido un producto gratuito para escribir una reseña.

Acerca de PUMA PUMA es una de las marcas deportivas líderes del mundo que diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. Durante 70 años, PUMA ha impulsado el deporte y la cultura creando productos rápidos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento e inspirados en un estilo de vida deportivo en categorías tales como fútbol, correr y entrenamiento, baloncesto, golf y deportes de motor. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar la influencia deportiva a la cultura urbana y la moda. El grupo PUMA es dueño de las marcas PUMA, Cobra Golf y Dobotex. La compañía distribuye sus productos a más de 120 países, tiene más de 13000 empleados en todo el mundo y su sede central está en Herzogenaurach/Alemania. Sigue @PUMA para ver más historias de productos y encuentra las últimas noticias de PUMA en about.puma.com.

https://mma.prnewswire.com/media/809414/PumaXMaybelline_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/809414/PumaXMaybelline_Logo.jpg]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/809413/Maybelline_Puma_Collaboration_Adriana.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2349247-1&h=2833191524&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F809413%2FMaybelline_Puma_Collaboration_Adriana.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F809413%2FMaybelline_Puma_Collaboration_Adriana.jpg]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/809414/PumaXMaybelline_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2349247-1&h=3892038723&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F809414%2FPumaXMaybelline_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F809414%2FPumaXMaybelline_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Kristen Tully, Maybelline New York,ktully@maybelline.com, 212-984-4849, Alberto Turincio, PUMA,alberto.turincio@puma.com, 978-302-8724

Sitio Web: http://www.maybelline.com/