Pure DC y AVK ponen en marcha la primera microrred de centros de datos de Europa (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

• Diseñada para facilitar la puesta en marcha gradual de centros de datos sin sobrecargar la red eléctrica nacional de Irlanda, la solución de microrred de 110 MW aliviará las limitaciones energéticas y contribuirá a acelerar las implementaciones de la nube y la inteligencia artificial

• Esta solución energética escalable, la primera de su clase en Europa, complementa la conexión a la red a largo plazo y la integración de energías renovables, al tiempo que acelera el desarrollo de los centros de datos

DUBLÍN, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Pure Data Centres Group (Pure DC), el desarrollador y operador de centros de datos de hiperescala para la nube y la IA, junto con AVK, el principal proveedor europeo de soluciones de energía primaria, de reserva y despachable para centros de datos e infraestructura de IA, ha anunciado hoy el lanzamiento de la primera microrred in situ a gran escala de Europa, con una potencia de 110 MW, desarrollada para respaldar la resiliencia operativa de las instalaciones en sus primeras fases.

Ubicado en el campus de Pure DC en Dublín, el sistema energético in situ ofrece la oportunidad de disponer de capacidad despachable para respaldar las operaciones del centro de datos durante las fases iniciales de desarrollo, antes de la integración plena con el sistema eléctrico nacional, una vez que la capacidad de conexión a la red esté disponible. Con el tiempo, está previsto que el campus funcione como parte de una configuración energética híbrida, combinando la electricidad suministrada por la red con una infraestructura in situ diseñada para mejorar la flexibilidad, la resiliencia y la estabilidad del sistema.

Esta implantación, pionera en Europa, pone de manifiesto la capacidad de utilizar la tecnología de microrredes de AVK para la generación de energía in situ, así como el papel transitorio y complementario que puede desempeñar a la hora de respaldar el despliegue de infraestructuras digitales de importancia estratégica. Esto resulta especialmente cierto en regiones en las que el refuerzo de la red eléctrica y la generación de energía renovable se están llevando a cabo de forma gradual, en el marco de los planes nacionales.

La microrred también representa un modelo innovador para la generación de energía y muestra cómo las microrredes a gran escala pueden replicarse en toda Europa, habiéndose identificado a Alemania, Países Bajos y Reino Unido como mercados objetivo clave para esta tecnología.

El alcalde del Consejo del Condado de Fingal, el concejal Tom O'Leary, declaró: "Fingal quiere seguir siendo un referente en tecnologías de vanguardia, pero también entendemos que el progreso debe lograrse de una manera respetuosa con el clima, resiliente y en consonancia con la transición energética de Irlanda. Por eso este proyecto es tan importante. Una microrred capaz de generar y gestionar su propia energía, que facilite la futura integración en la red nacional, incorpore energías renovables, permita el almacenamiento y pruebe nuevos combustibles bajos en carbono como el biometano: eso es innovación con un propósito".

Gary Wojtaszek, presidente ejecutivo y consejero delegado interino de Pure DC, afirmó: "El mayor obstáculo para el despliegue de infraestructuras de IA en Europa hoy en día no es la tecnología, sino la energía. Esta microrred demuestra que incluso los mercados con mayores limitaciones pueden liberar nueva capacidad digital, lo que brinda a Irlanda la oportunidad de liderar la próxima etapa de las infraestructuras de IA en Europa. El futuro de la infraestructura de IA se construirá allí donde la energía y la computación se unan, y eso es exactamente lo que estamos construyendo en Pure".

Al referirse al proyecto, Ben Pritchard, consejero delegado de AVK-SEG, afirmó: "Estamos encantados de haber colaborado con Pure DC para llevar a cabo este proyecto pionero. Aunque en Estados Unidos ya hay varias microrredes en funcionamiento, hasta hoy no existía ninguna de este tipo en Europa. Este proyecto demuestra cómo una infraestructura energética in situ cuidadosamente diseñada puede complementar los marcos nacionales de planificación energética".

"Esto reconoce que la energía es ahora el nuevo factor diferenciador para los centros de datos, y que la energía ha pasado de ser un servicio público a un activo estratégico, determinando la ubicación, el diseño, la economía y la competitividad de los operadores. Esta microrred, la primera de muchas en Europa, tiene la capacidad de revolucionar la carrera energética de los centros de datos tal y como la conocemos, proporcionando una solución complementaria que aliviará la congestión de la red y allanará el camino para una mayor adopción de la IA y la nube".

Impulsando la economía digital

La microrred de Pure DC está compuesta por tres centros energéticos interconectados, y cada edificio genera hasta 30 MW de potencia. El Centro Energético 1 (CE1) y el CE2 estarán plenamente operativos a finales de 2026, y el CE3 les seguirá en una fase posterior.

El diseño incluye capacidad de cogeneración (CHP), con una infraestructura que permite la recuperación de calor y una posible conexión futura a redes de calefacción urbana, siempre que exista demanda por parte de terceros y se obtengan las autorizaciones reglamentarias. También se utilizan sistemas de recuperación de calor residual para mejorar la eficiencia operativa dentro de los centros energéticos.

Las futuras medidas de gestión del agua incluyen la recogida de agua de lluvia y su tratamiento in situ, lo que reducirá la dependencia del agua de la red para los procesos relacionados con los motores.

El sistema está diseñado para adaptarse a los cambios graduales en la composición del combustible, incluida la mezcla de hidrógeno, lo que contribuye a la futura descarbonización de la red de gas en consonancia con la evolución de las políticas nacionales.

El sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de Pure DC está integrado para gestionar las fluctuaciones de carga y mejorar la eficiencia operativa, lo que reduce los tiempos de respuesta y permite un funcionamiento más óptimo del motor. El BESS está diseñado para facilitar la futura integración de las energías renovables como parte de una estrategia de transición más amplia.

Para obtener más información sobre cómo Pure está descarbonizando su microrred lea más aquí.

Acerca de Pure Data Centres Group

Pure DC construye y gestiona centros de datos en toda Europa y Oriente Medio para algunos de los hiperescaladores más grandes del mundo. Con más de 1 GW de capacidad, ya en funcionamiento o en fase de desarrollo, nos especializamos en superar retos complejos, como la disponibilidad de terrenos, las limitaciones energéticas y los obstáculos normativos. Nos comprometemos a impulsar un cambio positivo y duradero, a reducir el impacto medioambiental de la infraestructura digital y a establecer relaciones de confianza a largo plazo con nuestros clientes, socios y comunidades.

Para más información sobre Pure DC, visite www.puredc.com

Acerca de AVK

AVK es el mayor proveedor, y el de más rápido crecimiento, de soluciones energéticas innovadoras para centros de datos y organizaciones líderes de Reino Unido y Europa. Nos especializamos en todos los aspectos del diseño, la planificación, la implementación y el mantenimiento continuo.

En AVK, alimentamos los datos del mañana. Estamos transformando la forma en que el sector de los datos se conecta a la red y consume energía mediante el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles. Implementamos soluciones de vanguardia para nuestros clientes, ayudándoles a satisfacer sus necesidades energéticas sin descuidar sus objetivos de sostenibilidad.

Con oficinas y centros en todo el Reino Unido y Europa, AVK se encuentra en una posición única, en términos de escala operativa y capacidad de ejecución, para abordar proyectos de ingeniería y energía complejos, a gran escala y pioneros.

AVK – Powering Tomorrow's Data

Para consultas de medios, contactar con: puredc@pagefield.co.uk

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