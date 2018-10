COMUNICADO: QS Global MBA & Business Masters Rankings 2019

Publicado 25/09/2018 18:27:26 CET

LONDRES, September 25, 2018 /PRNewswire/ --

Anunciado: las mejores escuelas de negocios del mundo

para emprendedores en ciernes

#QSWUR

La Escuela de Negocios de la Stanford University ha sido designada como la institución de MBA líder del mundo según QS World University Rankings : Global MBA 2019 [http://www.TopUniversities.com/mba-rankings/2019 ], que publicaron hoy los analistas de escuelas de negocios de QS Quacquarelli Symonds.

(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/702459/QS_World_University_Rankings_Logo.jpg )

QS World University Rankings es la clasificación más visitada en relación con la educación superior y la clasificación Global MBA se publicó junto con las tablas QS de Masters in Management, Masters in Finance, Masters in Business Analytics. Colectivamente, estas clasificaciones abarcan los programas de posgrado más demandados entre los empleadores de todo el mundo.

Nunzio Quacquarelli, fundador de QS, afirma que "las clasificaciones QS buscan medir las misiones clave de las Escuelas de Negocios, teniendo en cuenta lo que importa a la mayoría de los estudiantes potenciales. Los indicadores esenciales son: Empleabilidad, Iniciativa empresarial y Resultados de los alumnos, Retorno de la Inversión, Liderazgo Intelectual y Diversidad de Clase y Facultad. Nuestra medida innovadora de resistencia en iniciativa empresarial y resultados exitosos de los alumnos, proporcionan un enfoque actual para la audiencia creciente de MBA que buscan poner en marcha sus propios negocios o papeles de liderazgo en ONG no tradicionales además de buscar resultados clásicos de la carrera MBA como Asociaciones en Consultoría o papeles de director de Fortune 1000".

Datos clave

- La Escuela de Negocios de Graduados de la Stanford University dirige la clasificación general de Global MBA , actuando especialmente bien en términos de resultados de iniciativa empresarial y alumnos, además de liderazgo intelectual. - Seis de los principales proveedores de MBA tienen su sede en Estados Unidos y todos ellos funcionan bien en cuanto a empleabilidad y liderazgo intelectual. No obstante, los programas de MBA de EE. UU. no funcionan tan bien en cuanto al Retorno de la Inversión - Por países, los proveedores de MBA en Alemania, España, Hong Kong y Singapur muestran un progreso significativo año a año. - Hay tres programas españoles de MBA entre los Top 20: IE Business School (8), ESADE (13) e IESE Business School (18). Las tres escuelas han mejorado su rendimiento en comparación con el año pasado.

QS World University Rankings: Global MBA 2019 (Top 10) Clasificación de Clasificación de 2019 2018 Institución País 1 4 Stanford Estados Unidos 2 1 Harvard Estados Unidos 3 6 Penn (Wharton) Estados Unidos 4 5 London Business School Reino Unido 5 7 MIT (Sloan) Estados Unidos 6 2 INSEAD Francia 7 3 HEC París Francia 8= 12 Chicago (Booth) Estados Unidos 8= 10 IE Business School España 10 8 Columbia Estados Unidos (c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2017 http://www.TopUniversities.com/ Todos los derechos reservados.

Los líderes mundiales de cada uno de los programas de negocios individuales de QS son:

- QS World University Rankings: Masters in Business Analytics 2019 [http://www.TopUniversities.com/mba-rankings/2019 ]: Massachusetts Institute of Technology (Sloan Business School). ESADE (5) es la escuela de negocios mejor posicionada de España; - QS World University Rankings: Masters in Finance 2019 [http://www.TopUniversities.com/mba-rankings/2019 ]: London Business School; ESADE (7) es la escuela de negocios mejor posicionada de España; - QS World University Rankings: Masters in Management 2019: [http://www.TopUniversities.com/mba-rankings/2019 ] HEC Paris.

ESADE (3) es la escuela de negocios mejor posicionada de España;

- QS World University Rankings: Masters in Marketing 2019 [http://www.TopUniversities.com/mba-rankings/2019 ]: Columbia University.

ESADE (4) es la escuela de negocios mejor posicionada de España;

Alex Chisholm, Director de Análisis de la Escuela de Negocios en QS, afirmó: "Los posibles estudiantes de hoy en día se enfrentan a innumerables opciones al plantearse un grado educativo de gestión. Las clasificaciones de escuelas empresariales de 2019 de QS ayudan a aclarar el mercado en términos de identificar oportunidades potenciales en todo el mundo y cuantificar las opciones de mayor calidad. Nuestra perspectiva única, basada en parte en los conocimientos colectivos de decenas de miles de empleados globales y líderes de pensamiento, garantizan que los candidatos pueden seleccionar instituciones muy respetadas para conseguir resultados gratificantes en sus carreras".

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/702459/QS_World_University_Rankings_Logo.jpg

CONTACTO: Simona Bizzozero, simona@qs.com, 07880620856