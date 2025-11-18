(Información remitida por la empresa firmante)

- El Raccoon 2 SE de RoboUP supera las 400 unidades vendidas en Kickstarter: ¡La mejor oferta del Black Friday ya está disponible!

SHENZHEN, China, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El nuevo robot cortacésped de RoboUP, el Raccoon 2 SE, sigue cosechando un gran éxito en Kickstarter, superando las 400 unidades financiadas en los primeros 3 días de su lanzamiento. Diseñado para jardines pequeños, el Raccoon 2 SE ofrece una solución sencilla, asequible y fiable para propietarios con poco tiempo. Para celebrar este hito, RoboUP ha lanzado oficialmente su Oferta Doble del Black Friday, con el mayor descuento del año. Quienes hayan financiado el proyecto ahora pueden conseguir el Raccoon 2 SE con un garaje adicional y 2 juegos de cuchillas (18 cuchillas en total), todo a un precio inmejorable.

A medida que crece el interés, el equipo ha abordado algunas de las preguntas más frecuentes de la comunidad:

P: El cortacésped está diseñado para 500 m, pero mi jardín mide 600 m. ¿Podrá cortarlo eficazmente?

R: Sí. Recomendamos el Raccoon 2 SE para jardines de hasta 500 m, pero puede funcionar en áreas de hasta 600 m. Para jardines de más de 600 m, también es posible cortarlo, pero la eficiencia puede ser menor.

P: ¿A dónde realizan envíos y cuáles son las tarifas?

R: Realizamos envíos a EE.UU., Reino Unido y la UE con todos los gastos de envío y aduanas cubiertos para nuestros patrocinadores.

P: ¿Comenzará pronto la producción en masa?

R: Sí. Dado que alcanzamos nuestra meta en Kickstarter en tan solo 5 minutos, la producción en masa ya está programada para enero. Todos los patrocinadores recibirán sus unidades antes de la nueva temporada de siega. La fabricación se llevará a cabo en las instalaciones de Topband en Huizhou, equipadas con 178 líneas de producción, un valor de producción anual de 981 millones de dólares y una capacidad de producción de 185,81 millones de unidades al año, lo que garantiza una alta eficiencia y un estricto control de calidad.

P: ¿Cómo funcionan los accesorios?

R: Garaje: Protege el cortacésped a la intemperie y prolonga su vida útil.

Estacas de suelo: Definen límites o crean zonas restringidas cuando los bordes no están bien definidos.

Ruedas delanteras reemplazables: Mantienen un funcionamiento suave tras un uso prolongado.

Cuchillas: Reemplace las cuchillas desgastadas para un corte uniforme y seguro.

Balizas: Permiten el mapeo automático de múltiples zonas.

En el canal de YouTube de RoboUP hay tutoriales disponibles.

Para muchos propietarios de jardines pequeños, cortar el césped no es la tarea más difícil, pero el tiempo es oro. Si un cortacésped con fácil instalación, mapeo automático, corte y recarga automáticos, detección de obstáculos por IA, control por app y programación flexible puede devolverte tus fines de semana, ¿por qué no aprovechar el descuento de casi el 50 % durante el Black Friday? Todos merecemos disfrutar de una vida al aire libre más relajada y placentera.

