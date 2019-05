Rad Power Bikes se asocia con Go Bike Service y amplía su servicio de asistencia técnica integral en Europa

Publicado 21/05/2019 9:00:45 CET

- Rad Power Bikes amplía su servicio de asistencia técnica integral en Europa a través de la asociación con Go Bike Service

Esta asociación estratégica facilitará aún más a los clientes europeos la "Ride Rad"

UTRECHT, Países Bajos, 21 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Rad Power Bikes [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2471066-1&h=1806740575&u..., la marca líder de bicicletas eléctricas de venta directa al consumidor, se ha asociado con Go Bike Service para llevar el servicio de montaje, pruebas y mantenimiento directamente a la puerta de sus clientes europeos. Esta iniciativa amplía las capacidades de servicio integral de la marca, a la vez que aumenta su inversión para hacer que las bicicletas eléctricas sean más accesibles a las personas de todo el mundo.

"Los servicios prestados a través de esta asociación darán a nuestro modelo directo al consumidor un giro radical en Europa", dijo Arno Saladin, director de Negocio de Rad Power Bikes para Europa. "Al sumar Go Bike Service como una extensión de nuestro equipo, podremos ofrecer a los clientes una experiencia excepcional en bicicleta en cada etapa de su vuelta ciclista eléctrica".

La asociación complementa las operaciones actuales directas al consumidor de Rad Power Bikes en Europa, incluidas las ventas en línea y el servicio de asistencia técnica en 38 países europeos, recorridos de prueba móviles en los Países Bajos y una sala de exposiciones minorista en Utrecht. Go Bike Service proporcionará servicios de montaje y mantenimiento cómodos y asequibles para clientes de Alemania, Países Bajos, Francia, Bélgica y Dinamarca. Rad Power Bikes ofrece programas similares para sus clientes en los Estados Unidos y Canadá.

Las personas que estén dentro de las zonas de cobertura de Go Bike Service pueden obtener su nueva bicicleta eléctrica de Rad Power Bikes, fabricada de forma profesional, puesta a punto y entregada directamente en su puerta por 99 EUR. También se ofrecerán demostraciones y servicios de mantenimiento en casa, y los clientes podrán hacerse suscriptores de forma que disfruten de todos los servicios, además del seguro de movilidad.

"Go Bike Service fue creada con la idea fundacional de prestar un servicio del 100 por ciento. Ofrecemos a los clientes de Rad Power Bikes una experiencia inmejorable: entrega y mantenimiento a domicilio o en su lugar de trabajo en el momento que elijan", afirma Ward Grootjans, director general de Go Bike Service. "Los clientes estarán tranquilos sabiendo que su nueva bicicleta eléctrica está montada de manera profesional y puesta a punto para disfrutar de placenteros años de viajes en bici".

Rad Power Bikes es una empresa pionera en las nuevas bicicletas eléctricas de categoría L1e-A en Europa, y que les permite una mayor propulsión y pedaleo asistido que en el caso de las bicicletas estándar que se encuentran en el mercado. Sus modelos RadRhino Electric Fat Tire Bike [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2471066-1&h=3010504795&u... y RadWagon Electric Cargo Bike [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2471066-1&h=2685370668&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2471066-1%26h%3D625295088%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fradpowerbikes.eu%252Fproducts%252F2018-radwagon-electric-cargo-bike%26a%3DRadWagon%2BElectric%2BCargo%2BBike&a=RadWagon+Electric+Cargo+Bike] están ambos incluidos en el programa de Go Bike Service.

Para obtener más información, visite RadPowerBikes.eu [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2471066-1&h=1887231976&u..., siga a Rad Power Bikes en Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2471066-1&h=856831540&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2471066-1%26h%3D4248215352%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FRadPowerBikes%252F%26a%3DFacebook&a=Fac... e Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2471066-1&h=466862107&u=... o visite su Sala de exposiciones europea en [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2471066-1&h=3222777510&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2471066-1%26h%3D2043957930%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fradpowerbikes.eu%252Fpages%252Feu-store%26a%3DEuropean%2Bshowroom%2Bin%2B&a=Sala+de+exposiciones+europea+en+]Utrecht [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2471066-1&h=3638307217&u....

ACERCA DE RAD POWER BIKESRad Power Bikes es una empresa líder de bicicletas eléctricas de venta directa al consumidor con sede internacional en Seattle (Washington, EE. UU.), Utrecht (Países Bajos) y Vancouver (Columbia Británica, Canadá). Cofundada en 2007 por amigos de la infancia, Mike Radenbaugh y Ty Collins fueron nombrados en la edición "30 Under 30" (30 menores de 30) de la revista Forbes and Inc. Magazine, con su línea de bicicletas eléctricas y accesorios de venta directa al consumidor de la compañía global, hechas para todo y con un precio para todos.

