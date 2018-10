COMUNICADO: RAD Technology Medical Systems se asocia con el fabricante DMDmodular en Polonia

Publicado 04/09/2018 10:06:09 CET

DMDmodular fabricará las soluciones modulares patentadas para el sector de atención sanitaria de RAD en toda Europa.

AVENTURA, Florida, 4 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- RAD Technology Medical Systems (RAD) se complace en anunciar que ha llegado a un acuerdo con DMDmodular cerca de Kraków, Polonia, para el suministro de instalaciones modulares para el sector de atención a la salud en toda Europa. DMDmodular Ltd. será un el fabricante exclusivo en Europa de las soluciones modulares patentadas de RAD para el sector de atención a la salud.

https://mma.prnewswire.com/media/738166/RAD_Technology_DMDmodular.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/738166/RAD_Technology_DMDmodular.jpg ]

RAD se ha convertido en un líder en construcción modular para el sector de la salud gracias a sus innovadores enfoques en la construcción de sofisticadas instalaciones como la esterilización quirúrgica hospitalaria y terapéuticas para tratamientos contra el cáncer como la radioterapia y la quimioterapia.

DMDmodular cumple todos los requisitos que RAD buscaba en un socio de fabricación. Proporcionan tecnología de construcción modular fuera del sitio y se especializan en planificación, diseño y construcción. Sus instalaciones de producción en Europa Central se encuentran en las afueras de Kraków, Polonia, con fácil acceso a la mayor parte de Europa.

Los ejecutivos de RAD y DMDmodular se reunieron hace poco para discutir conjuntamente estrategias y planes para varios proyectos. "Estamos entusiasmados de trabajar con DMDmodular en Europa", explicó John Lefkus, Presidente de RAD. "Tener una presencia de fabricación en Europa nos permitirá servir mejor al mercado local y acelerar el desarrollo de instalaciones de radioterapia en hospitales y centros de tratamiento de cáncer en toda la región".

Ewelina Wozniak - Szpakiewicz, Directora Ejecutiva de DMDmodular, coincidió con él, añadiendo; "Agradecemos la oportunidad de colaborar con RAD y ampliar nuestro negocio principal de hotelería, inmobiliaria y hostelería, al mercado de atención a la salud. Las soluciones de RAD son únicas en la industria y apreciamos sinceramente su confianza en nuestra creciente organización".

RAD cuenta con una serie de patentes internacionales y un equipo experimentado a nivel mundial en el que los clientes pueden confiar. Con los dramáticos cambios que se están produciendo en el ámbito de la medicina, RAD opina que Building at the Speed of Medical Innovation(TM) (construyendo al ritmo de la innovación médica) ayudará a pacientes y fabricantes de soluciones terapéuticas de última tecnología a beneficiarse del enfoque modular, conveniente y flexible, que RAD ofrece. Gracias a la disponibilidad de instalaciones y equipos médicos para alquilar, los proveedores privados pueden crecer sin requisitos de capital y los proveedores gubernamentales pueden obtener nuevos servicios sin endeudarse.

Acerca de RAD Technology Medical Systems, LLCRAD Technology Medical Systems es una empresa de diseño-construcción que ofrece sistemas revolucionarios de construcción modular para el sector de atención de la salud. Estas soluciones llave en mano están elaboradas en fábrica, eliminando la necesidad de largos tiempos de construcción in situ y pueden ser temporales, intermedias o permanentes. Para más información, visite www.radtechnology.com [http://www.radtechnology.com/] o póngase en contacto con RAD en info@radtechnology.com[mailto:info@radtechnology.com]

